Dresden: Stephan Kühn ist neuer Baubürgermeister

Von 2004 bis 2010 war er selbst Stadtrat in Dresden und kennt die Perspektive des Kommunalpolitikers. Durchaus hilfreich, findet die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Kristin Sturm. „Er kann sich in uns hineinversetzen.“ Stephan Kühn ist ab 1. Oktober Baubürgermeister in Dresden. Er hat sich mit den Stimmen der „Bürgermeister-Koalition“ aus Grünen, CDU, Linken und SPD durchgesetzt. 44 Stimmen hätten es sein müssen, 34 erhielt der gebürtige Dresdner bei der Abstimmung. Es gab also einige Abweichler.

Respekables Ergebnis für Schulte-Wissermann

Der von Stadtrat Maximilian Aschenbach (Die Partei) vorgeschlagene Stadtrat Martin Schulte-Wissermann kam auf 15 Stimmen. Die Freien Wähler hatten den Dresdner Architekten Ronald Franke als Bewerber ins Rennen geschickt. Franke erhielt 4 Stimmen.

Vorgänger Schmidt-Lamontain war fünf Jahre im Amt

Die Wahl wurde erforderlich, weil Amtsvorgänger Raoul Schmidt-Lamontain, der erste Grüne Baubürgermeister in Dresden, am 1. Oktober sein neues Amt als Klimaschutzbürgermeister in Heidelberg antritt. Schmidt-Lamontain war im August 2015 zum Baubürgermeister gewählt worden.

