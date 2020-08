Weil von den maroden Mauern der Staffelsteinstraße Gefahr ausgeht, hat Dresden sie Ende Mai absperren lassen. Auf der steilen Strecke in Loschwitz können Autos seither nur noch bergab rollen – sehr zum Unmut einiger Anwohner. Der ändert jedoch nichts an der Einbahnstraßenregelung, die bis wenigstens 2025 so bleibt.