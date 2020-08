Dresden

Es ist ruhig und kühl in dem kirchenartigen Raum. Licht fällt durch die Buntglasscheiben der Filterhalle des Wasserwerks Coschütz auf große Wasserbecken. 120 000 Kubikmeter Wasser laufen dort täglich durch Kiesfilter – so viel wie die Dresdner an einem durchschnittlichen Tag verbrauchen. Oberflächlich betrachtet ist das ein stimmiges Bild. Drewag-Chef Frank Brinkmann sieht das jedoch anders. „Die Trinkwasserversorgung hat ein strukturelles Problem“, sagt er. Die Politik und die Versorger müssten handeln – und das rasch.

Keiner hat damit gerechnet, dass Trinkwasser knapp wird

Im November 2018 war es knapp. Das Wasserwerk Coschütz, das sonst etwa 60 Prozent des Dresdner Trinkwassers aufbereitet, war wegen planmäßiger Reparaturen nicht in Betrieb. In der kalten Zeit ist das sonst kein Problem, weil die Wasserwerke Hosterwitz und Tolkewitz, die beide Uferfiltrat der Elbe aufarbeiten, den Bedarf decken können. Im November des Dürrejahrs 2018 gab es jedoch Probleme. Das zweitgrößte Wasserwerk Hosterwitz musste die Produktion um bis zu 80 Prozent zurückfahren, erinnert sich Gunter Menzel, der bei den Stadtwerken Drewag für die Wasserversorgung zuständig ist. Er habe einige unruhige Nächte gehabt.

„Das passiert uns nicht noch einmal“, sagt er nun. Durch Investitionen in Filteranlagen und Schlammbecken wurden die Kapazitäten in Hosterwitz drastisch erhöht. Das Grundproblem aber bleibt: Dresden hängt von Niederschlagswasser ab. Das gilt für das Wasserwerk Coschütz, das am derzeit nur zur Hälfte gefüllten Talsperrensystem Klingenberg-Lehnmühle hängt. Und das gilt für Hosterwitz und Tolkewitz, die darauf angewiesen sind, dass die Elbe und ihre unterirdischen Zuflüsse Wasser führen. „Wir brauchen eine Darbietungsredundanz“, sagt Frank Brinkmann daher. Was er meint: Die Drewag müssen sich neue Quellen erschließen, die nicht vom Regen abhängen.

Blick in den Filterreglergang im Wasserwerk Coschütz. Er befindet sich zwischen der Filterhalle und den darunter liegenden Reinwassertanks. Quelle: Dietrich Flechtner

Mit der Trockenheit werden Kleinversorger nicht fertig

14 Trinkwasserversorger kennt Gunter Menzel allein im oberen Elbtal – also dem Umland von Dresden. Die Stadtwerke Drewag, bei denen er für die Wasserversorgung zuständig ist, zählen dort zu dem einzigen großen Spieler: Sie versorgen in Dresden und dem unmittelbaren Umland 700 000 Menschen und damit zwei Drittel aller Einwohner im Gebiet. Für Gunter Menzel ist klar, wohin die Reise gehen muss: Die vielen Kleinversorger, die sich meist nach 1990 herausgebildet haben, müssten sich zusammenschließen – so wie das im Energiesektor mit der Enso schon geschehen ist. Entstanden sind sie in einer Zeit, als der Regen noch reichlich war und Trinkwasserknappheit ein Fremdwort. Diese Zeiten hätten sich geändert, meint Drewag-Chef Frank Brinkmann. „Und geänderte Verhältnisse brauchen auch neue Strukturen.“

Es braucht sehr tiefe Brunnen und neue Fernleitungen

Frank Brinkmann will keine Panik machen. „Die Trinkwasserversorgung in Dresden ist sicher“, sagt er. „Damit das so bleibt, muss aber jetzt gehandelt werden.“ Daher hat er kein Verständnis, dass der Freistaat erst 2030 ein Wasserversorgungskonzept aufstellen will. „Es geht um Investitionen, die Vorlauf brauchen. Wir müssen jetzt damit beginnen“, sagt er. Worte, die bei Grünen-Bundeschef Robert Habeck bei dessen Besuch im Wasserwerk Coschütz auf offene Ohren gestoßen sind. „Wir müssen aus dem Modus heraus, dass wir einer Krise hinterherrennen. Wir müssen verhindern, dass sie entsteht“, sagt er. Wasserversorgung gehöre nicht auf kommunaler oder Landesebene diskutiert, sondern sei etwas für die Agenda der Bundespolitik.

Das sieht der Drewag-Chef ganz ähnlich. Denn seine Wünsche kann wohl auch der Freistaat allein nicht erfüllen. Frank Brinkmann sieht im sogenannten Tiefenwasserleiter ein Gegenmittel für kommende Wasserknappheit. Damit meint er eine tief in der Erde liegende Wasserschicht, die vom Riesengebirge kommend über brandenburgisches Gebiet in Richtung Hamburger Tiefebene strömt. Es handele sich um ein riesiges Reservoir, dass 100 Meter und tiefer in der Erde schlummere und deshalb auch nicht vom Oberflächenwasser abhängig sei. Um so tiefe Brunnen zu bohren, ein Fernleitungsnetz aufzubauen, leistungsfähige Wasserwerke anzuschließen und ein System aufzubauen, dass all das zentral steuert, brauche es passende gesetzliche Regeln und Investitionen im dreistelligen Millionenbereich. „Das gehört jetzt auf die politische Agenda“, sagt Frank Brinkmann.

Die Industrie muss sparsamer mit Trinkwasser umgehen

Was nicht heißt, dass die Drewag bis zu einer großen Lösung die Hände in den Schoß legen. Denn der Trinkwasserbedarf in Dresden steigt. Das liege weniger an den Einwohnern, meint Frank Brinkmann. „Der Pro-Kopf-Verbrauch ist in den letzten Jahren stets gesunken und hat sich auf einem gewissen Level eingepegelt“, sagt er. Viel Einsparpotenziale gebe es in den Haushalten nicht mehr, auch nicht, wenn man den Druck durch einen Dreh an der Preisschraube erhöhe. Dass in Dresden mehr Trinkwasser verbraucht wird, liegt in der Hauptsache an der Industrie. 18 Prozent des Trinkwassers nutzte sie 2010, derzeit liege ihr Anteil bei 30 Prozent und soll bis 2030 auf 40 Prozent steigen, sagt Gunter Menzel. Vor allem die Halbleiterindustrie habe einen enormen Bedarf – sie nutzt das Trinkwasser vor allem für ihre Kühlanlagen. „Und das wollen wir ändern.“

So wird das Wasserwerk an der Saloppe derzeit so umgebaut, dass es ab 2022 rund 10 000 Kubikmeter Wasser aufarbeiten kann. Das hat dann keine Trinkwasserqualität, aber eine so hohe Verarbeitungsstufe, dass es als Kühlwasser genutzt werden kann. Ein weiteres Rohwasserwerk soll bis 2024/25 im Ostragehege mit einer Kapazität von 20 000 Kubikmetern in Betrieb gehen. Infineon sei schon als Kunde gewonnen, mit Bosch und Globalfoundries gebe es Gespräche, sagt Frank Brinkmann.

Das Grundproblem löst das freilich nicht. „Wir arbeiten auch dort mit Uferfiltrat, also Oberflächenwasser“, sagt der Drewag-Chef. Deshalb müssen die Stadtwerke auch in ihre übrigen Anlagen investieren. Denn sie müssen künftig mit auch aus schlechterem Rohwasser gutes Trinkwasser herstellen. Das macht neue Filtertechniken und Aufbereitungsanlagen nötig.

So wird Dresden mit Trinkwasser versorgt 98 000 Kubikmeter Trinkwasser am Tag haben die Dresdner 2019 wenigstens verbraucht. Im Durchschnitt lag ihr Verbrauch im vergangenen Jahr bei 121 000 Kubikmeter. Der Spitzenverbrauch lag bei 170 000 Kubikmeter am Tag. Genau diese Spitzenwert bereitet den Drewag Sorge. Denn oft wird er in der heißen Jahreszeit erreicht, wenn die Talsperren aufgrund anhaltender Dürre leerten. Das Trinkwasser für die Dresdner und etwa 130 000 weitere Menschen aus dem näheren Umfeld entsteht zu 60 Prozent im 1946 eröffneten Wasserwerk Coschütz. Das kann bis zu 120 000 Kubikmeter Wasser ins Netz gespeist werden. Mit Rohwasser versorgt wird es über 20 Kilometer lange Rohrleitungen aus dem Talsperrensystem Klingenberg-Lehnmühle. Das wiederum hat ein Fassungsvermögen von 28 Millionen Kubikmeter Wasser, wobei die Untergrenze bei vier Millionen Kubikmetern liegt. Derzeit ist es etwa zur Hälfte gefüllt, kann aber auch über Leitungen aus erzgebirgischen Wasserspeichern versorgt werden. Im Wasserwerk Hosterwitz können bis zu 72 000 Kubikmeter Trinkwasser am Tag erzeugt werden. Im Wasserwerk Tolkewitz auf anderer Elbeseite sind es 35 000 Kubikmeter am Tag. Beide verarbeiten Uferfiltrat der Elbe.

Von Uwe Hofmann