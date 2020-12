Dresden

Der Johannstädter Kulturtreff e. V. hat jetzt in Zusammenarbeit mit der Online-Stadtteilredaktion die erste Ausgabe des Printmagazins „Zeile“ veröffentlicht. Wir haben dazu mit Anja Hilgert gesprochen, die im Rahmen des Utopolis-Projekts „Plattenwechsel – Wir in Aktion“ die Redaktionsleitung übernommen hat.

Es gibt ja schon das Internetportal johannstadt.de, der Stadtteilverein hat das Thema Nachhaltigkeit ganz oben auf der Agenda. Warum jetzt trotzdem noch ein Magazin auf bedrucktem Papier?

Anja Hilgert: Es gibt Momente, die lassen sich online nicht so schnell aufnehmen und abklicken. Hier sind Artikel drin, die kann man immer noch mal wieder aufblättern, die sind sehr persönlich, verbinden mit besonderen Orten, die vielleicht eigene Erinnerungen und Geschichten ansprechen. Ich hoffe, dass das ein Gewinn der Printausgabe ist.

Worum drehen sich diese Geschichten konkret?

Hier verankert sich gerade Zukünftiges. Menschen sammeln sich, fangen an, ihren Stadtteil zu gestalten, selber zu begreifen: Was geht jetzt eigentlich hier alles los? Darauf gehen wir zu – also auf das, was uns entgegen kommt. Da findet man zum Beispiel im Stadtteil Scherben. Die rufen ein Geschehen von vor hundert Jahren auf, als die Stadt hier getanzt hat. An einem Ort, wo jetzt Aldi baut, wird ein Parkhaus hingesetzt und darunter war früher ein Ballsaal. Wir haben förmlich Schichten freigelegt. Auch das kann eine Printausgabe vielleicht noch besser als ein Onlinemagazin.

Zweimal pro Jahr soll das gedruckte Magazin erscheinen. Quelle: Anja Schneider

Haben Sie ein spezielles Konzept?

Die Zeitschiene ist durch das Förderprogramm „ Soziale Stadt“ gegeben, wo sich in Etappen Schritte realisieren, die dann manifest werden in Bauten, in Straßenzügen, in alldem, was wirklich entsteht. Die Leute stehen aber erst einmal vor Baugruben und fragen sich: „Was passiert denn hier?“ Das ist der Moment, wo dieses Magazin anfängt zu erzählen. Die Frage, was soll rein, wer soll rein, entscheidet sich zum Teil vorab durch den Themenschwerpunkt, der diesmal der Nachbarschaft gilt. Für manche Rubriken wie „Momentaufnahme“ oder „Fundstück“ ergeben sich die Dinge aber auch spontan durch Menschen oder Themen, die im Prozess dazukommen.

Welcher Leitfaden steht hinter dem Titel „Auf gute Nachbarschaft“?

Durch Menschen, die hier aktiv sind, erfahren die Leser, was los ist im Stadtteil und wer damit verbunden ist. Deshalb sind viele Porträts in der Zeitung, entstand ganz zum Schluss noch eine Seite, die wir so gar nicht vorgesehen hatten. Das ist genau die Dynamik, auf die wir gehofft haben. Es geht viel um Aufwertung und um Wertschätzung. Die Menschen wissen manchmal gar nicht voneinander. Wir möchten dazu beitragen, dass sie sich gegenseitig wahrnehmen. Denn das macht stärker.

Wenn Sie über Ihr Projekt sprechen, spürt man die große Begeisterung. Woher kommt die?

Als ich angefangen habe, in der Stadtteilredaktion mitzuschreiben, gingen auch bei mir ganz viele Fenster und Türen in diesen Stadtteil auf. An so vielen Ecken, hinter so vielen Türen verbergen sich Menschen, die aktiv sind – das sieht man nicht auf den ersten Blick, aber man spürt, was sie ins Leben bringen in der Johannstadt, die sich gerade sehr verändert. Ich lebe hier seit zwölf Jahren, und es ist jetzt eine Dynamik da, die ist frisch, die tut was, die rührt so um. Und dann kommen solche Projekte, wie zum Beispiel der Plattenchor. Man stellt sich mittenrein und greift so eine Dynamik auf.

Wie oft und in welcher Auflage soll die „Zeile“ erscheinen?

Geplant haben wir zurzeit zwei Mal im Jahr bis zur Ausgabe 6 mit einer Auflage von 3500 Stück. Das bezieht sich auf das Fördergebiet „ Soziale Stadt“ hier in der Nördlichen Johannstadt. Wir haben aber vor, möglichst bald den gesamten Stadtteil zu erreichen – also auch Johannstadt-Süd bis zur Johannstadthalle.

Eine Menge Hand- und Fußarbeit: Anja Hilgert (r.) und Maike Weid verteilen gemeinsam die Zeitungen. Quelle: Anja Schneider

Und wer übernimmt die Zustellung?

Wir von der Stadtteilredaktion und vom Kulturtreff. Auch unsere Zeichnerin kommt mit, wenn wir die „Zeile“ in die Briefkästen stecken.

Wie verzahnen sich Online-Portal und Magazin?

Es kommen sehr viele Informationen vom Quartiersmanagement, auch dieser ganze große Chronikbereich auf johannstadt.de. Das ist ein Riesenfundus an Wissen. Aber wie bekommt man das aktualisiert? Das passiert durch das Magazin. Wir liefern den Hintergrund und stiften Zusammenhänge. Die Verknüpfung mit den meist sehr persönlich gelebten Erfahrungen macht das Leben in Viertel bunt. Die Johannstadt ist ja gerade durch die Beteiligung so vieler unterschiedlicher Leute so lebendig

Wie soll es weitergehen?

Unser Fördergeber „Plattenwechsel – Wir in Aktion“ möchte im Rahmen des bundesweiten Modellprogramms „Utopolis“, das auch beim Johannstädter Kulturtreff e. V. beheimatet ist, die Soziokultur im Quartier fördern. Wir suchen Menschen, die mitmachen. So ist ja auch diese Ausgabe entstanden. Und wir suchen auch weiter Leute, die Lust haben, mitzuschreiben, Fotos zu liefern, ihre Geschichten zu erzählen.

Sie sagten, Sie wollen in Auflage und Verbreitung wachsen, haben Sie eine Idee, wie sich das finanzieren ließe? Noch gibt es das Magazin ja kostenlos.

Das soll vorerst auch so bleiben. Wir hoffen auf Menschen oder Institutionen hier im Stadtteil, auf Vereine oder auch Genossenschaften, die vielleicht das Magazin fördern möchten, damit die Auflage größer werden kann, mehr Menschen erreicht werden und dieses Projekt wirklich Fuß fassen kann.

Die Förderprogramme im Modellstadtteil Johannstadt sind ja darauf angelegt, Beispiele für die ganze Stadt zu entwickeln. Bewegt sich da schon etwas?

Wir streben natürlich eine Ausstrahlung an, wollen Anregungen geben. Einfach alles, was hier entwickelt wird, 1:1 zu übernehmen, das wird aber nicht klappen. Dafür sind die Stadtteile zu unterschiedlich. Es ist wichtig zu schauen, womit sich die Leute vor Ort identifizieren. Da müssen – wie in der Johannstadt – ganz viele kleinteilige Punkte aktiv werden.

Von Holger Grigutsch