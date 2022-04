Dresden: Stadtteile im Südwesten sollen attraktiver werden

Dresden

Das Stadtplanungsamt möchte die Stadtteile Briesnitz, Cotta, Gorbitz und Löbtau attraktiver machen. Noch bis zum 29. April läuft eine entsprechende Online-Befragung, an der Einwohner sowie vor Ort tätige Vereine und Akteure teilnehmen können.

Konkret geht es um die Gestaltung öffentlicher Räume und die Verbesserung der Infrastruktur. Der Fokus liegt vorrangig auf baulichen Projekten, wie der Gestaltung von barrierefreien Freiräumen, Spielplätzen oder Parkanlagen. Zentrale Fragen sind: Wie bewerten die Bürger die aktuelle Situation und welche Maßnahmen wünschen sich die Bewohner für die besagten Stadtteile?

Aufnahme in Förderprogramm

In den vergangenen Jahren waren bereits umfangreiche Fördergelder in die Sanierung von Gebäuden und Freiflächen in Cotta, Gorbitz und Löbtau geflossen. Das führte laut Stadtverwaltung zu einer positiven Entwicklung in diesen Stadtteilen. Nun möchte die Stadt die Aufnahme von Briesnitz, Cotta, Gorbitz und Löbtau in das Förderprogramm „Nachhaltige Stadtentwicklung“ beantragen, das bis 2027 läuft und Teil des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) ist.

Die Europäische Union und der Freistaat Sachsen finanzieren darüber Projekte zur Verbesserung der ökologischen Lebensqualität sowie zur wirtschaftlichen und sozialen Belebung benachteiligter Stadtgebiete.

Für den Antrag und die Auswahl geeigneter Projekte untersucht die Landeshauptstadt Dresden nun die Gebiete Briesnitz, Cotta, Gorbitz und Löbtau näher. Einen Baustein dieser Untersuchung stellt die Online-Bürgerbefragung dar.

Internet dresden.de/suedwest-umfrage

Von ffo