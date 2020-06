Dresden: Stadtteil-Bibliotheken werden Ankerplätze für digitale Nomaden

Dresden

Eine „Bibliothek der Wissenschaft“, die die Exzellenz-Uni Dresden flankiert, ein neues Kinderliteraturfestival, der Umzug der Bibliothek Strehlen in ein anderes Viertel und „Machertage“ in allen Stadtteilbibliotheken – das sind einige der Projekte, die Direktor Arend Flemming und seine Mitstreiter in den nächsten Fünfjahrplan der städtischen Bibliotheken geschrieben haben. Er sei sich der angespannten Haushaltslage in der Stadt bewusst, betonte Flemming, als er den „Bibliotheksentwicklungsplan 2020-25“ jüngst im Stadtbezirks-Beirat Loschwitz vorstellte. „Die Politiker müssen sich eben entscheiden: Dafür wollen wir Geld ausgeben oder das wollen wir nicht.“

Auf dem Weg zur Bibliothek neuen Typs, die in der Digitalära Bestand hat, liegen dem Direktor drei Kernaufgaben am Herzen: Die Leihbüchereien sollen erstens eine Brücke zwischen analoger und digitaler Welt schlagen. Zweitens sollen sie Leseförderer für Kinder sein, die mit Smartphone, iPad und Internetströmen aufwachsen. Studien zum sogenannten „Deep Reading“ hätten gezeigt, dass „Eingeborene der digitalen Welt“ zwar Internetinhalte sehr schnell aufnehmen, ihnen oft aber das tiefere Textverständnis fehle, sagte Flemming. Insofern müssen moderne Bibliotheken mehr sein als Buchbewahrer, sondern auch Kompetenzvermittler.

„Dritter Ort“ für den Menschen des 21. Jahrhunderts

Drittens sollen sie zu dem werden, was Theoretiker einen „dritten Ort“ für den Menschen des 21. Jahrhunderts neben dem „Zuhause“ und der Arbeit beziehungsweise Schule nennen: „Die moderne Bibliothek ist ein kommerzfreier Bildungsort, an dem man sich gern aufhält“, beschreibt Flemming seine Vision. Diesen Weg hat Dresden bereits vor Jahren zunächst mit der Jugendbibliothek „Medien@age“ als Pilotprojekt eingeschlagen, dann im großen Format mit der Zentralbibliothek im Kulturpalast.

Nun diffundiert dieses Konzept in die Stadtteile. Beispielhaft dafür steht das „Bibo 7/10“-Öffnungsmodell, das die Süd-Bibo erfolgreich getestet hat: Sie hat 7 Tage in der Woche für jeweils 10 Stunden geöffnet. Jenseits der Kernöffnungszeit können sich Anwohner die Leihbücherei als „ihren 3. Ort“ aneignen: für Feiern, Chorproben, Spiele oder als Cliquentreff vom späten Nachmittag bis jeweils 22 Uhr. Wenn nach der Corona-Haushaltssperre wieder Geld fließen sollte, will Flemming zwei Bibliotheken pro Jahr auf dieses Modell umstellen.

26 000 Euro für spezielle „Mitmach-Bar“-Räume

Zudem wird es in jeder Filiale künftig einmal im Jahr gemeinsam mit der Volkshochschule „Makerdays“ geben, also gemeinsame Mitmach-Tage für Hightech-Bastler, 3D-Druck-Fans, Origami-Falter, Schreibwütige und andere Kreative aus dem Viertel. In der Zentralbibliothek will Flemming für 26 000 Euro dafür spezielle „Mitmach-Bar“-Räume einrichten.

Außerdem sollen neue digitale Lesezirkel dafür sorgen, dass mehr Menschen länger in den Stadtteilbibliotheken verweilen: Wenn der Stadtrat das Geld dafür herausrückt, können die Stadtteile künftig das Lizenzmodell „Sharemagazins“ nutzen. Das heißt: Besucher setzen sich in die Leihbüchereien, verbinden sich mit dem örtlichen WLAN und lesen dann auf dem eigenen Smartphone oder auf Leih-Tablets unbegrenzt und ohne Anmeldung internationale, nationale und regionale Zeitungen und Magazine bis zum Abwinken.

„Bibliothek als Schaufenster der Wissenschaft“

Durften bisher aus Lizenzgründen immer nur wenige Nutzer gleichzeitig eine Zeitschriftenausgabe lesen, fällt dieses Limit beim neuen Modell weg. Für das gesamte Stadtnetz rechnet der Direktor mit jährlichen Kosten um die 26 000 Euro.

Auch ein neues Veranstaltungsformat ist vorgesehen: Die Bibliothekare wollen fortan Vertreter der Exzellenz-Uni und außeruniversitärer Institute in Dresden zu einer Diskussionsreihe „Bibliothek als Schaufenster der Wissenschaft“ einladen. Die Wissenschaftler sollen Bibliotheksbesuchern regelmäßig ihre neuesten Erkenntnisse allgemein verständlich vorstellen. Gedacht ist dies als Format, so heißt es im Konzept, „das die Forschungsergebnisse unserer Exzellenzuniversität für die Stadtgesellschaft in Präsentations- und Diskussionsforen übersetzt“.

Von Heiko Weckbrodt