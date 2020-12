Dresden

Späte Niederlage für den im Oktober nach Heidelberg abgewanderten Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen): Fünf Stadtratsfraktionen wollen das von Schmidt-Lamontain erarbeitete Konzept für die Erhöhung der Parkgebühren schreddern. „Diese Frechheit ist vom Tisch“, erklärte Holger Zastrow, Vorsitzender der FDP-Fraktion.

Keine Gebührenerhöhung während der Coronakrise

Die Parkgebühren sollten verdoppelt bis vervierfacht werden, das Tagesticket für die Innenstadt wegfallen. 20 Millionen Euro Einnahmen pro Jahr hatte Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) eingeplant. Doch jetzt sollen es in zwei Jahren zwölf Millionen Euro weniger werden. „Wir beauftragen die Verwaltung, ein Konzept mit moderaten Erhöhungen zu erarbeiten“, so Zastrow. Während der Coronakrise soll gar nicht an der Gebührenschraube gedreht werden.

Eltern werden nicht zur Kasse gebeten

Grüne, CDU, Linke, SPD und FDP haben sich auf einen Haushaltsentwurf geeinigt, der auch ohne eine Erhöhung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung auskommt. „Die Eltern sollen in der Coronakrise nicht zusätzlich belastet werden“, erklärte SPD-Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser. Für 2021 ist der Verzicht auf eine Erhöhung gegenfinanziert. 2022 rechnet die Verwaltung mit einem Bedarf von 11 Millionen Euro, die fünf Haushaltsfraktionen haben aber nur 7 Millionen Euro eingeplant. Frohwieser geht davon aus, dass dieser Betrag reichen könnte, weil mit einem Sinken der Kinderzahlen zu rechnen sei.

Bildungsticket für 20,50 Euro kommt

Ab dem Schuljahr 2021/2022 soll es für alle Schüler der Stadt ein Bildungsticket zum Preis von 20,50 Euro pro Monat geben – unabhängig vom Schulweg. „Wir wollten eigentlich das Ticket für 15 Euro, aber das ist in der jetzigen Haushaltssituation nicht möglich“, erklärte Grünen-Fraktionsvorsitzende Agnes Scharnetzky.

Stadtrat beschließt am Donnerstag

CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Krüger und Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach würdigten den Entwurf als einen von einer breiten Mehrheit getragenen Kompromiss, der Dresden trotz der Coronakrise die Handlungsfähigkeit erhalte. Die fünf Fraktionen wollen ihren Entwurf am Montag im Finanzausschuss einbringen. Am Donnerstag soll der Stadtrat den Haushalt beschließen.

