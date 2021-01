Dresden: Stadtrat beendet Warten im Kulturbereich

Dresden

Der Stadtrat hat am Donnerstagabend 5,3 Millionen Euro für die Kulturförderung freigegeben. Die Mittel sollten bereits am 21. Dezember vom Kulturausschuss verteilt werden. Doch die AfD und die Freien Wähler nutzen ein Minderheitenrecht und verlagerten die Vergabe in den Stadtrat.

„Wir sehen generelles Kürzungspotenzial bei der ausufernden Kulturförderung für Projekte, die sich bei Kreativität selbst tragen würden“, erklärte Wolf Hagen Braun, Fraktionsvorsitzender der AfD, die Intention der Verzögerung.

„Sie wollen das System verändern, Sie wollen es abschaffen. Aber es wird Ihnen nicht gelingen“, entgegnete Grünen-Fraktionsvorsitzende Christiane Filius-Jehne.

Von Thomas Baumann-Hartwig