Dresden

Das Amtsgericht Dresden hat am Freitag das Strafverfahren gegen AfD-Stadträtin Rita Monika Marschner vorläufig eingestellt. Die Beschuldigte soll im April 2020 am Rande einer Pegida-Kundgebung auf dem Neumarkt drei Gegendemonstranten den Mittelfinger gezeigt haben. Sie wies den Vorwurf „entschieden“ zurück. Jetzt muss sie innerhalb von drei Monaten 250 Euro an das Hilfswerk „Brot für die Welt“ spenden.

Bei der besagten Pegida-Kundgebung hatte es sich um eine der ersten öffentlichen Versammlungen seit Beginn der Coronapandemie gehandelt. Drei Gegner der rassistischen und rechtspopulistischen Organisation waren ebenfalls vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen und „Präsenz zu zeigen“. Alle drei sagten vor Gericht aus.

Unklar, ob es sich um AfD-Stadträtin handelt

Den Aussagen zufolge soll ein Paar mit schwarz-rot-goldenem Mundschutz an der Gruppe vorbeigelaufen sein und das vorab gemalte Pappschild der Gruppe gelesen haben. Darauf stand geschrieben: „Dresden schäm dich! Die Welt bleibt zu Hause und du lässt Nazis raus!" Anschließend habe eine der beiden den Mittelfinger gezeigt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ob es sich dabei tatsächlich um die AfD-Stadträtin Rita Monika Marschner gehandelt hatte, blieb im Verlauf des Prozesses ungeklärt. Sie gab zwar zu, an dem Tag auf dem Neumarkt gewesen zu sein, mit den Händen aber nur eine abwehrende Geste gezeigt zu haben. Der Richter nannte es eine „Geht-weg-Bewegung“.

Denn laut der Politikerin der rechtsgerichteten Partei soll einer aus der besagten Dreiergruppe vorgesprungen sein und ihr das Schild unter die Nase gehalten haben. Die Gegenseite dementierte das.

Verfahren am Amtsgericht Dresden gegen Auflage eingestellt

Doch nicht nur das blieb bis zuletzt unklar, sondern auch die Frage, mit wie vielen Begleitern Rita Monika Marschner tatsächlich unterwegs war. Die Pegida-Gegner sprachen einstimmig von einem Paar. Marschner selbst behauptete, anfangs mit einem Freund, später mit dem Freund und einem Fraktionskollegen unterwegs gewesen zu sein. In dem vom Richter vorgetragenen Polizeibericht zu dem Vorfall war ebenfalls von zwei Begleitern die Rede.

Nach einer kurzen Verhandlungspause entschieden Staatsanwältin, Verteidiger und Richter, das Verfahren gegen Auflage einzustellen. Die Anwaltskosten muss die AfD-Politikerin selbst tragen.

Von Felix Franke