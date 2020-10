Dresden: Stadträte verzichten wegen Coronakrise auf etwas Geld

Dresden

Die Coronakrise hat die Finanzen der Landeshauptstadt Dresden aus den Gleisen geworfen. Mehrausgaben und geringere Einnahmen summieren sich zu einem riesigen Fehlbetrag. In diesen Zeiten soll auch der Stadtrat einen Beitrag zur Konsolidierung leisten und bei sich selbst sparen. Die Stadträte folgten am Freitagabend einem Vorschlag der CDU und verzichteten auf die jährliche Anpassung ihrer Entschädigung an die Inflationsrate.

Aufwandsentschädigung beträgt 516,10 Euro pro Monat

Jedes Jahr wird die Entschädigung von derzeit 516,10 Euro pro Monat entsprechend der Entwicklung der allgemeinen Verbraucherpreise angepasst. Das Gleiche gilt für die Sitzungspauschalen. „Wir wollen die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungspauschalen für zwei Jahre aussetzen“, erklärte CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Krüger. Der Vorschlag entlaste die Stadtkasse um rund 25 000 bis 30 000 Euro pro Jahr.

AfD fordert Kürzung der Aufwandsentschädigung

Die AfD hatte einen Antrag eingereicht, in dem eine Kürzung der Aufwandsentschädigung auf 350 Euro gefordert wird. Es sei das Mindeste, so AfD-Stadtrat Harald Gilke, wenn die Stadträte bei sich selbst kürzer treten würden. Das Sparpotenzial bezifferte Gilke auf rund 200 000 Euro pro Jahr.

Freie Wähler wollen Ausschüsse verkleinern

Die FDP und die Freien Wähler wollten einen anderen Weg gehen, als die Aufwandsentschädigung zu kürzen. „Wir sollten die aufgeblähten Ausschüsse verkleinern“, forderte Jens Genschmar, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. „Damit könnten wir bis zu eine halbe Million Euro sparen.“ Nach der Kommunalwahl 2019 waren die Ausschüsse von 15 auf 16 Mitglieder erweitert worden. Die Freien Wähler könnten mit einer Ausschussgröße von 12 gut leben.

FDP will weniger zusätzliche Gremien

FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow erklärte, der CDU-Vorschlag bringe im Prinzip nichts bei einer Inflationsrate von null Prozent. Auch Zastrow will Ausschüsse verkleinern und auf zusätzliche Gremien wie Lenkungsgruppen verzichten. „Hier eine Runde, da eine Runde, das macht die Stadtratsarbeit teuer.“

Krüger sagte, eine Debatte über die Ausschussgröße könne nicht bei der Frage der Entschädigungen geführt werden. „Das ist eine Thematik, die die Hauptsatzung betrifft.“ Letztlich fand sich eine große Mehrheit für den CDU-Vorschlag.

Von Thomas Baumann-Hartwig