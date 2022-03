Dresden

Bäume in Pflanzkübeln bringen etwas Grün zwischen die Häuserfassaden hinter dem Kugelhaus am Wiener Platz. Der Eingang zur Prager Straße, die „Prager Spitze“ soll noch grüner werden und mindestens ein weiteres Dutzend Bäume bekommen nebst Bänken als Sitzgelegenheit. Die Stadt will demnächst mit der Umgestaltung beginnen. Doch etwas stört das geplante idyllische Bild.

Ungeplante Nutzung wird zum Problem

Die Pflanzkübel sind nicht nur für ihren eigentlichen Zweck zu gebrauchen. Sie haben genau die Höhe eines Stehtisches und einen recht breiten Rand, auf dem man gut Speisen und Getränke abstellen kann. Das bleibt den Kunden der vielen Fast-Food-Stände auf der Flaniermeile nicht verborgen. Der erste Kübel direkt vorm Rewe-Markt ist so etwas wie eine kleine Freiluftgaststätte, wo sich vor allem Jugendliche aus aller Herren Länder zum Biertrinken, Essen und Schwatzen treffen. Das hat Folgen.

Problem Nummer eins: Menschen sind bequem. Nur wenige Meter entfernt stehen zwar die für die Prager Straße charakteristischen stählernen Abfallbehälter, die aus einem bestimmten Blickwinkel an ein Haifischmaul erinnern. Trotzdem landen Essensreste, Kronkorken, Zigarettenkippen, Holzstäbchen, Papier, Flaschen, Getränkedosen und allerlei weiterer Unrat nicht im metallenen Haimaul, sondern in den Pflanzkübeln.

Abfallbehälter gibt es am Wiener Platz reichlich, aber nicht an, sondern zwischen den Pflanzkübeln. Quelle: Holger Grigutsch

Müll ärgert Anwohner und Verwaltung

Problem Nummer zwei: Müll vermehrt sich. Hat jemand einen der Pflanzkübel zum Müllbehälter zweckentfremdet, sinkt offenbar die Hemmschwelle für andere. Und so gesellt sich in den Pflanzgefäßen zu den Imbissresten immer wieder allerlei Verpackungsmüll aus den umliegenden Läden. Das stört die Anwohner gewaltig und auch die Stadtverwaltung – nicht allein wegen des Stadtbildes. Das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft muss die Tröge regelmäßig vom Unrat befreien lassen. Das ist teuer und mühsame Handarbeit.

Die Pflanzgefäße immer wieder von Kronkorken, Kippen und allerlei anderem Unrat zu befreien, ist mühsam und teuer. Quelle: Holger Grigutsch

Ein Plan, aber kein Geld

So entstand bei der Stadt die Idee, sieben der Kübel, in denen die Bäume stehen, bis zum Rand mit einem Luwadur-Belag zu füllen – jenem wasser- und luftdurchlässigen Material, das am anderen Ende der Prager Straße neben der Centrum Galerie auch rund um die ebenerdig gepflanzten Platanen verlegt wurde.

Eva Meyer vom Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft und Falk Schröter vom Straßen- und Tiefbauamt erläuterten den Plan dem Stadtbezirksbeirat Altstadt und baten die Beiräte um Geld – 18 000 Euro. Werde das Vorhaben in die Arbeiten an der „Prager Spitze“ integriert, könne man sich eine separate Ausschreibung sparen, hieß es zur Begründung. Keines der beiden Ämter habe aber das dafür benötigte Geld im Etat.

Beschluss mit klarer Ansage

Die Altstadt-Beiräte fragten, ob man nicht einfach direkt an den Pflanztrögen Abfallbehälter anbringen könne. Eva Meyer gab zu bedenken, das würde wohl, wie auch verschärfte Kontrollen durch das Ordnungsamt, nicht verhindern, dass Müll in den Kübeln landet.

Die Beiräte wiederum befürchteten, dass der Unrat nach dem Verfüllen dann eben nicht in, sondern auf diesen liegt. Sie entschieden sich schließlich dafür, dem Ansinnen der Verwaltung zuzustimmen – mit einer Änderung: es müssen an den Pflanztrögen am Rewe-Markt zusätzlich drei Abfallbehälter angebracht werden.

Am Geld soll das nicht scheitern, was der Zusatzauftrag kostet, hatten sie bereits recherchiert. So kehrten Eva Meyer und Falk Schröter nicht nur mit den gewünschten 18 000 Euro ins Rathaus zurück, sondern sogar mit 4500 Euro mehr.

Von Holger Grigutsch