Es geht weiter auf dem Scheunevorplatz. Dort setzt der Scheune-Verein seit 2017 ein niederschwelliges Kulturangebot der Verwahrlosung entgegen, die nach der Umgestaltung des Areals zu einer abweisenden Pflasterfläche zunehmend einsetzte. Zuvor hatte sich der Platz vor dem namengebenden Kulturzentrum an der Alaunstraße zu einer Problemzone entwickelt. Drogendealer, Trinker und Schmierfinken haben im Verein mit nächtlichen Krakeelern und Gewalttätern für viele negative Schlagzeilen gesorgt, ehe sich die Stadt zum Handeln gezwungen sah. Der Scheune-Verein wurde engagiert, um für Ordnung zu sorgen. Das im Wortsinn, indem er Schmutz und die Hinterlassenschaften durchzechter Nächte beseitigte. Und im übertragenen Sinn, indem er Angebote für sinnvolle Beschäftigungen auf dem Areal schuf.

„Viele Probleme sind weniger geworden“

Das seit vier Jahren laufende Programm sei ein „Erfolgsprojekt“, daran lässt Stadtbezirksamtsleiter André Barth keinen Zweifel. „Viele Probleme sind weniger geworden“, sagt er. „Allerdings darf man bei diesen Präventionsbemühungen nicht nachlassen“, fügt er an. Mit etwaigen Lockerungen im Pandemieregime sei damit zu rechnen, dass sich die öffentlichen Plätze und damit auch der Platz vor der Scheune wieder beleben.

Dann kommt es wieder auf Olaf Hornuf an. Er konzipiert seit 2017 das Programm für den Scheunevorplatz. 70 Veranstaltungen vor allem in den Sommermonaten hat er auch dieses Jahr vorgesehen, darunter Konzerte, Flohmärkte, Kopfhörerdisko, Tischtenniswettbewerbe und Tanzveranstaltungen. „Es ist ein kleines Roulettespiel durch Corona“, sagt er. Aber aus dem vergangenen Jahr habe er viele Erfahrungen in Sachen Hygienekonzept und kurzfristigen Umplanungen gewonnen. Flexibel müsse er ohnehin sein, „weil die Rahmenbedingungen auf dem Platz nicht so gedeckt sind“, wie er sagt. Knapp 7300 Euro gibt der Stadtbezirksbeirat Neustadt für die Fortsetzung des Projekts.

Das steht trotz der Förderung vor einer ungewissen Zukunft. Denn im Winter soll die lange angekündigte Sanierung und Erweiterung der Scheune beginnen. Was mit dem Scheunevorplatz geschieht, wenn das Kulturzentrum Baustelle ist, sei noch nicht entschieden, sagt Olaf Hornuf.

