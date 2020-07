Dresden

Die Rathauspläne für höhere Elternbeiträge sind endgültig gescheitert. Im Bildungsausschuss wurde der Vorschlag der Verwaltung am Dienstag vertagt. Die nächsten regulären Beratungen dazu sind in dem Ausschuss erst im Herbst möglich. Im zweiten Jahr hintereinander scheitert die Verwaltung damit mit dem Vorhaben, die Beiträge für die Betreuung von Kindern in Krippe, Kindergarten und Hort zum 1. September zu erhöhen.

Bereits vergangenes Jahr war der damalige Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann mit Plänen für eine moderate Erhöhung am breiten Widerstand im Stadtrat gescheitert. Im Dezember wurde der CDU-Politiker sächsischer Finanzminister. Anfang Mai dieses Jahres hatte der übergangsweise für den Bildungsbereich mitzuständige Ord­nungsbürgermeister Detlef Sittel ( CDU) einen Vorschlag für die Erhöhung vorgelegt, der mit ei­nem deutlich höheren Aufschlag die ausgefallene Erhöhung aus dem Vorjahr kompensieren sollte. Die Beiträge für ein Krippenkind sollten um mehr als 60 Euro von 216,49 auf 280 Euro monatlich steigen. Im Kindergarten sollten die Beiträge für ein Kind von 155,92 Euro auf 175 Euro steigen.

Gebühren geraten in Haushaltsdebatte

Mit einem Kompromissvorschlag hatte eine Gruppe aus CDU-, Grünen- und FDP-Stadträten versucht, die Erhöhung zu dämpfen. Gleichzeitig sollte der Beschluss schon jetzt fallen, um die Elternbeiträge aus den Haushaltsverhandlungen im Herbst herauszuhalten.

Dies ist nun alles vom Tisch. Nach der Vertagung im Bildungsausschuss stehen die nächsten regulären Sitzungen diese Ausschusses und des für die Kita-Beiträge maßgeblich zuständigen Ju­gendhilfeausschusses erst im September wieder auf dem Programm. Damit gerät die Debatte mitten hinein in die Haushaltsdiskussionen. „Die anderen Fraktionen müssen dann sagen, woher das Geld kommen soll“, kritisiert Torsten Schulze (Grüne) die ablehnende Haltung bei SPD und Linken. Für die Sozialdemokraten hat Fraktionschefin Dana Frohwieser schon darauf verwiesen, dass dann eine weitere Steuerschätzung vorliegt und dann Lieblingsprojekte mancher Fraktionen wie die Revitalisierung des Fernsehturms diskutiert werden müssen.

Von Ingolf Pleil