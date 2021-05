Dresden

Um das Radfahren auf der Radeburger Straße sicherer zu machen, hatte die AG nachhaltig mobil im Dresdner Norden am 28. Januar eine Online-Petition gestartet. Die Bürger suchten auf diese Weise Unterstützer, um die Stadtverwaltung dazu zu bringen, am sogenannten St.-Pauli-Berg – eine etwa 700 Meter lange Strecke im Bereich zwischen Maxim-Gorki-Straße und Stauffenbergallee – eine schnelle Lösung für Radfahrer zu finden.

Bergauf statt zwei nur noch eine Fahrspur für Kfz

Denn die gibt es nach Ansicht der AG. „Und zwar ohne nennenswerten baulichen Aufwand“, so damals Matthias Greuner gegenüber DNN. Bereits jetzt werde vor der Kreuzung Stauffenbergallee der aus Norden kommende und geradeaus fahrende Verkehr bei einem Verkehrsaufkommen von 14 700 Fahrzeugen pro Tag auf nur einer Fahrspur geführt. Genauso könnten die täglich aus Süden kommenden 14 000 Kfz ab der Kreuzung Maxim-Gorki-Straße künftig auf einer anstatt auf zwei Fahrspuren rollen, sind die Bürger der Meinung. So hätte man Platz für beiderseitige Radstreifen. Es müssten lediglich alte Markierungen entfernt und neue aufgebracht werden.

Petition endet mit 2325 Unterstützer-Unterschriften

2325 Menschen unterzeichneten bis zum Ablauf der Zeichnungsfrist am 21. April die Petition, über die nach Vorliegen einer Stellungnahme des Oberbürgermeisters im Ausschuss für Petitionen und Bürgerbeteiligung beraten wird.

Die FDP hatte sich bereits im März kritisch zu dem Vorschlag der Bürger geäußert. Und sie schlug vor, zu prüfen, ob der Radverkehr über Nebenrouten geführt werden kann. „Die AG nachhaltig mobil steht dieser Idee grundsätzlich offen gegenüber“, so Stefan Möbius von der AG. Allerdings erscheine eine umwegfreie Alternative an dieser Stelle kaum möglich. „Eine Führung über Hammerweg und Stauffenbergallee sieht die AG eher kritisch und sie würde auch massive bauliche Eingriffe mit sich bringen.“

Markierung allein reicht nicht

Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (Grüne) hielt den Vorschlag der Bürger nicht für umsetzbar, äußerte er im Februar im Zusammenhang mit einem Pressegespräch zu Investitionen in die Radinfrastruktur. „Bei mehr als 28 000 Fahrzeugen am Tag geht es mit einer Markierung allein nicht.“

Diese Ansicht unterstrich jetzt noch einmal Stefan Szuggat, Leiter des Stadtplanungsamtes, gegenüber DNN. Die Einordnung von Radverkehrsanlagen würde einen grundsätzlichen Eingriff in die Verkehrsorganisation der Hansa- und der Radeburger Straße und in die vorhandenen Radstreifen erfordern. „Zudem handelt es sich um eine Bundesstraße. Dafür braucht es eine Planung und es muss ein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden“, so Stefan Szuggat.

Stadtplanungsamt gibt jetzt Untersuchung in Auftrag

Das Stadtplanungsamt sei aber momentan dabei, die Vorplanung der Radeburger Straße von Hansastraße bis Stauffenbergallee einschließlich der Kreuzung Maxim-Gorki-Straße/Hechtstraße zu beauftragen, heißt es in der Antwort auf die Anfrage der DNN. „Die Vergabe steht unmittelbar bevor.“

Der Planungsbereich binde im Norden an die bereits abgeschlossene Vorplanung zum Ausbau der Kreuzung Radeburger Straße/Stauffenbergallee an. Ziel sei der Vergleich verschiedener verkehrsplanerischer Lösungen, um die Bedingungen für Radfahrer und Fußgänger zu verbessern und die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. „Mit den Ergebnissen der Vorplanung rechnet das Amt bis Anfang 2022“, so Stefan Szuggat.

Von Catrin Steinbach