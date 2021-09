Dresden

Nachdem die Taliban die Macht an sich gerissen hatten, haben sich die Ereignisse in Afghanistan überschlagen: Terroristen des sogenannten Islamischen Staates töteten in der vergangenen Woche zahlreiche Menschen am Flughafen Kabul. Unter den Opfern waren 13 US-Soldaten. Noch immer treibt die Angst vor den neuen Machthabern die Menschen aus dem Land.

Mittlerweile beendeten die USA, Deutschland und andere Staaten jedoch ihre Evakuierungsflüge. Die Bundeswehr hatte laut der Deutschen-Presse-Agentur über 5.000 Deutsche, Afghanen und Schutzbedürftige aus mehr als 40 Staaten ausgeflogen.

Der Freistaat Sachsen nahm bislang 94 Ortskräfte und deren Familienangehörige auf (Stand Dienstag). In Dresden kam eine fünfköpfige Familie unter. Das teilte das Sozialamt der Stadt am Mittwoch auf DNN-Anfrage mit. Kurzfristig stünden 20 Plätze für Geflüchtete bereit.

Schutzsuchende auf Solidarität angewiesen

Wie viele Menschen schlussendlich Sachsen und damit auch Dresden erreichen, bleibt vorerst unklar. Das teilte die zuständige Landesdirektion am Dienstag mit. „Entsprechend dem Königsteiner Schlüssel werden dem Freistaat Sachsen voraussichtlich 5 Prozent der eingereisten afghanischen Ortskräfte mit Familie zugewiesen“, sagte der stellvertretende Pressesprecher Ingolf Ulrich. Die Verteilung innerhalb des Freistaates orientiere sich grundsätzlich an der Einwohnerzahl.

Ende Juli hatte es in Dresden noch 238 Plätze in den Unterkünften der Stadt gegeben. Allerdings schließen die Verantwortlichen Ende September drei Übergangswohnheime. Dadurch verringert sich die Kapazität, es verbleiben lediglich 41 belegbare Plätze.

Schutzsuchende aus Afghanistan sollen vorrangig dezentral in Wohnungen leben, die die Stadt anmietet. Dabei sei Feingefühl erforderlich, um Konflikte zwischen Bewohnern und Nachbarn zu vermeiden, hieß es seitens des Sozialamtes weiter.

„Die Schutzsuchenden aus Afghanistan sind jetzt mehr denn je auf unsere Solidarität angewiesen“, sagte Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke). Wenn Bund und Land die nötigen Voraussetzungen schaffen würden, stehe die Landeshauptstadt bereit, um Geflüchtete aus Afghanistan aufzunehmen. „Das gilt für Ortskräfte und deren Angehörige genauso wie für Menschen, die ihr Zuhause in Afghanistan aufgrund der dramatischen Umstände verlassen mussten.“

Bleibeperspektive für die Menschen

Die Seebrücke Dresden fordert indes mehr Engagement. Noch bis Freitag läuft eine Petition, um die Landeshauptstadt zum sicheren Hafen zu machen. Sichere Häfen sind Orte, die mehr Geflüchtete aufnehmen, als der Königsteiner Schlüssel vorgibt.

Zeitgleich gehe es um sichere Fluchtwege für alle und ein „anständiges Ankommen bei uns hier“, sagte Rita Kunert von der Organisation. Je mehr Kommunen die Bereitschaft erklären würden, umso größer sei der Druck auf den Bund, Menschen in Not aufzunehmen. Über 250 sichere Häfen gibt es schon in Deutschland.

Es ist der bereits dritte Anlauf der zivilgesellschaftlichen Initiative. 2018 und 2020 war die hiesige Ortsgruppe mit dem Vorhaben gescheitert. Sollte die Seebrücke bis Freitag 10.000 Unterschriften zusammenbekommen, gelangt ihr Anliegen ohne Umwege in den Stadtrat.

Auch Geflüchteten aus Afghanistan wäre mit dem Bekenntnis der Stadt geholfen, glaubt Kunert. Es gehe schlicht und ergreifend um die Bleibeperspektiven für die Menschen, „die wir damit schaffen könnten.“

Von Felix Franke