Dresden: Stadt hält an Striezelmarkt und Weihnachtsmärkten fest

Dresden

Er stehe mit dem Rücken zur Wand, sagt der Dresdner Veranstalter Erik Hitzer. Für den Advent auf dem Neumarkt habe er ein Drittel der Kosten bereits ausgegeben. Ob er das Geld wieder einspielen kann, weiß er nicht. „Aber ich weiß, dass wir in der dunklen Jahreszeit etwas brauchen.“ Dieses Wissen treibe ihn an. „Ich glaube selbst daran, dass wir diese Kultur brauchen.“

Die CDU und die FDP haben beantragt, den Veranstaltern der thematischen Weihnachtsmärkte 400 000 Euro städtische Mittel zur Verfügung zu stellen. „Das ist kein Geldgeschenk, sondern ein Ausgleich für die Hygienekonzepte, zusätzliche Zäune und Kontaktnachverfolgung“, erklärte FDP-Wirtschaftspolitiker Robert Malorny die Intention des Antrags. Und: „Das Geld soll nur fließen, wenn die Weihnachtsmärkte tatsächlich stattfinden.“

Anzeige

Das, so SPD-Stadtrat Richard Kaniewski, werden sie aber nicht. Er frage sich, wie man allen Ernstes angesichts der Infektionszahlen an den Weihnachtsmärkten festhalten wolle. Die Stadtverwaltung dürfe sich nicht länger wegducken, sondern müsse unpopuläre Entscheidungen treffen. „Diese Hängepartie ist den Gewerbetreibenden gegenüber unverantwortlich, die im Zweifelsfall auf ihren Kosten sitzen zu bleiben“, so Kaniewski.

CDU-Wirtschaftspolitiker Steffen Kaden meinte, die SPD habe die Nerven verloren. Es sei bequem, etwas abzusagen. Einen anderen Weg zu gehen, sei schwieriger. „Das sind wir den Konzessionären der thematischen Weihnachtsmärkte schuldig“, so Kaden. Er verwies darauf, dass die Entscheidung über die Weihnachtsmärkte erst dann getroffen werde, wenn die Corona-Schutz-Verordnung am 30. November ausläuft und eine neue verabschiedet wird. „Bis dahin bin ich nicht bereit, etwas zu streichen. Auch wenn wir alle wissen, dass der Ausgang offen ist.“

Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach erklärte, niemand dürfe annehmen, dass das Virus um Dresden einen Bogen mache. Mit Weihnachtsmärkten würden Hotspots für die weitere Verbreitung des Virus geschaffen. Es sei unrealistisch, auf eine Entwicklung zu hoffen, die Weihnachtsmärkte möglich machen.

Jens Genschmar, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, und Silke Schöps ( AfD) sprachen sich dafür aus, an den Weihnachtsmärkten in der Weihnachtshauptstadt Dresden festzuhalten. Das bezeichnete Grünen-Stadtrat Johannes Lichdi als „pseudorealistische Geisterdebatte“. Die Menschen, die sich Sorgen um ihre Gesundheit machen würden, hätten in diesem Stadtrat keine Stimme, so Lichdy.

Grünen-Wirtschaftspolitiker Torsten Schulze geht davon aus, dass am 16. November feststehen wird, ob Striezelmarkt und Weihnachtsmärkte stattfinden können. Dann werde die Bundesregierung erklären, welche weiteren Restriktionen im Umgang mit der Pandemie geplant würden.

Malorny erinnerte in seinem Schlusswort daran, dass die 400 000 Euro lediglich dann fließen würden, wenn die Weihnachtsmärkte stattfinden. Er bezeichnete Teile der Debatte als „unwürdig“ und „unhöflich“. Letztlich scheiterte der Antrag mit 33 gegen 33 Stimmen bei einer Enthaltung. Die namentliche Abstimmung im Anschluss brachte sogar noch eine Gegenstimme mehr.

Von Thomas Baumann-Hartwig