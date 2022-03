Dresden

Dresden stemmt sich gegen den landesweiten Trend: Während der Landessportbund Sachsen zum 31. Januar dieses Jahres 6348 Mitglieder im Vergleich zum Vorjahr verloren hat, kann der Stadtsportbund (SSB) der Landeshauptstadt auf ein Mitgliederplus von 165 verweisen. Für das Plus sind die Nachwuchssportler verantwortlich, wie Hauptgeschäftsführer Robert Baumgarten erklärte: Hier registrierte der SSB 814 Mitglieder mehr als noch im Vorjahr. Einen Mitgliederschwund gab es dagegen bei den über 50-Jährigen. Hier hat der SSB 355 aktive Sportler verloren.

Trotz des Zuwachses zum Vorjahr – nur der Kreissportbund Vogtland kann noch schwarze Zahlen vorweisen – hat der SSB nicht das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreicht. 110 596 Mitglieder waren es Anfang 2020, 109 241 sind es am 31. Januar 2022. Dazwischen lag ein langes Corona-Jahr 2020 mit vielen Beschränkungen für den Sport, das den SSB 1947 Mitglieder kostete. Insbesondere Kinder fehlten den Vereinen, weil die Eltern ihren Nachwuchs angesichts geschlossener Sportstätten nicht anmelden konnten.

„Wir haben uns vergangenes Jahr stabil gehalten und konstatieren sogar einen kleinen Wachstumstrend“, sagte SSB-Präsident Lars Kluger. Als grundoptimistischer Mensch gehe er davon aus, dass der SSB bald wieder das Niveau vom Jahresanfang 2020 erreiche. „Wenn sich bei der Politik die Erkenntnis durchsetzt, dass wir die Pandemie nicht nur mit Impfungen bekämpfen, sondern das Immunsystem auch mit Sport stärken, ist mir nicht bange“, so Kluger.

66 Prozent der SSB-Mitglieder männlich, 34 Prozent weiblich

Mit den Lockerungen seit dem Frühjahr 2021 habe die Politik den Weg wieder frei gemacht für den Kinder- und Jugendsport. Das zeige sich in der Mitgliederbilanz, so der Hauptgeschäftsführer. Sonderprogramme von Bund, Land und Stadt hätten zu dem Mitgliederplus im Nachwuchs beigetragen. Besonders bei den Kindern bis 14 Jahre sei die Zahl der Sportler gestiegen.

66 Prozent der SSB-Mitglieder sind männlich und 34 Prozent weiblich. Die Schieflage ist nicht ganz so gravierend, wie es die Zahl nahelegt, erklärt Baumgarten: Dynamo Dresden stelle mit fast 25 000 Vereinsmitgliedern fast ein Viertel der SSB-Mitglieder, und davon seien viele männlich. Im Nachwuchs liege das Verhältnis bei 61 Prozent männlich und 39 Prozent weiblich.

Dynamo Dresden bleibt der stärkste Verein

Die meisten Sportvereine, nämlich 213, haben bis zu 100 Mitglieder. 13 Großvereine mit mehr als 1000 Mitgliedern gibt es in Dresden, diese stellen 53 715 Mitglieder. Dynamo Dresden bleibt mit exakt 24 374 Mitgliedern der stärkste Verein, gefolgt vom Sächsischen Bergsteigerbund mit 9320 Mitgliedern und dem Dresdner Sportclub 1898 mit 4564 Mitgliedern.

Die beliebteste Sportart in Dresden ist – genau genommen – die Allgemeine Sportgruppe mit 32 437 Mitgliedern. Das liegt laut Baumgarten aber auch daran, dass beispielsweise alle Mitglieder von Dynamo Dresden, die nicht auf dem Rasen stehen und kicken, unter „Allgemeine Sportgruppe“ geführt werden. „Die Zuordnung ist manchmal schwierig“, weiß der Hauptgeschäftsführer. Treffen sich mehrere Vereinsmitglieder am Montag auf dem Fußballrasen und am Freitag im Kraftraum, würden sie häufig unter „Allgemeine Sportgruppe“ gelistet.

Mitgliederzahl seit 2012 um 30 Prozent gewachsen

Fußball ist mit 13 000 Mitgliedern die stärkste Sportart, gefolgt von Klettern mit 10 328 Mitgliedern und Volleyball mit 4654 Mitgliedern. Danach kommen Schwimmen, Rehabilitationssport, Tennis, Tanzsport, Gymnastik, Handball, Tischtennis und Karate. Gerade im Reha-Bereich hat es laut Baumgarten größere Rückgänge gegeben. „Wenn die Sportstätten geschlossen sind und die Vereine vor allem Rezepte und Verordnungen abgearbeitet haben, dann sind Mitglieder verloren gegangen.“

Hier, so Kluger, will der SSB mit kleinteiligen Sportanlagen in den Stadtvierteln gegensteuern. „Unsere Mitgliederzahl ist seit 2012 um 30 Prozent gewachsen. Die Zahl der Sportstätten nicht.“ Der SSB benötige neue Anlagen, auch in den Stadtteilen Gorbitz und Prohlis, deren Förderung Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) in den Fokus genommen habe. „Wir wollen nicht 1,8 Millionen Euro pro Jahr Investitionen in Sportanlagen, sondern stabil zehn Millionen Euro“, beschreibt der SSB-Präsident sein politisches Ziel und lobt ausdrücklich Sportbürgermeister Peter Lames (SPD), der die konsumtive Sportförderung auf einem angemessenen Niveau halte.

Älteste Sportlerin 102-jährige Keglerin

Mehr Sportstätten heiße auch mehr Übungsleiter. Viele Vereine würden bereits Wartelisten führen, weil nicht nur der Platz zu knapp sei, sondern es auch personelle Engpässe gebe. „Hier müssen wir liefern und mehr Menschen für das Ehrenamt begeistern“, weiß Kluger.

Ältestes aktives SSB-Mitglied ist eine 102-jährige Sportlerin von Motor Mickten, die der Sektion Kegeln angehört. In sechs Vereinen trainieren mehr als 1000 Kinder und Jugendliche: bei Dynamo, dem Sächsischen Bergsteigerbund, dem Dresdner SC, dem USV TU Dresden, bei Sport und Jugend Dresden sowie Kidds Kindersportverein.

Von Thomas Baumann-Hartwig