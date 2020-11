Dresden

Obwohl die diesjährige Hope-Gala aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, konnten jede Menge Spenden gesammelt werden. Rund 171.000 Euro sind zusammen gekommen, teilen die Verantwortlichen am Sonntag mit. Zwar gab es keine Gala, jedoch ein Charity-Dinner, bei dem knapp 106.000 Euro gesammelt wurden. Weitere Spenden von rund 65.000 Euro kamen hinzu.

„Wir sind vollkommen überwältigt von der Spendenbereitschaft“

Das Geld wird in Südafrika nicht nur im Kampf gegen HIV/ Aids und Tuberkulose eingesetzt. Auch die Folgen der Corona-Pandemie machen sich in den Townships bemerkbar. Auch dafür sollen die Spenden für das Projekt „ Hope Cape Town“ genutzt werden. Vor allem sollen mit dem Geld Ärzte finanziert werden, die sich in entsprechenden Ambulanzen um die Menschen in den Townships kümmern. Initiatorin Viola Klein ist trotz Gala-Ausfall zufrieden: „Wir sind vollkommen überwältigt von der Spendenbereitschaft unserer Dinner-Gäste.“

2019 konnte die Hope-Gala wie gewohnt stattfinden

Das Charity-Dinner Im Hotel Taschenbergpalais Kempinski fand mit je 100 Menschen, verteilt auf zwei Abende, statt. Der Abend war gefüllt mit einem Dinner von Küchenchef Jörg Mergner, einem Programm mit Gesprächsrunden und künstlerischen Beiträgen, unter anderem von Alina, Philipp Richter und Professor Milko Kersten, der ursprünglich mit dem Jugendsinfonieorchester des HSKD das Konzert in der Kreuzkirche gestalten wollte.

Einen großen Teil der Spenden brachte eine stille Auktion ein. Hier konnten die Gäste Preise, wie Kunstwerke von Udo Lindenberg und Otto, den limitierten Miniatur-Hope-Award von Ulrich Eißner aus Meissener Porzellan oder eine original Konzertgitarre der „Prinzen“ ersteigern. Die Organisatoren der Hope-Gala sammeln bereits seit 15 Jahren Geld für das Projekt „ Hope Cape Town“ in Südafrika. Im vergangenen Jahr kamen rund 142 000 Euro zusammen. Nach aktuellem Stand sind in diesen Jahren rund 1,9 Millionen Euro zusammengekommen, teilen die Verantwortlichen abschließend mit.

Von Lisa-Marie Leuteritz