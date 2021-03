Dresden

Eine Mörderin, die aus Habsucht ihre Arbeitskollegin und deren kleinen Sohn umbringt, ein Bürgermeistertöchterlein, das seinem Verlobten Eierlikör kredenzt, den der nicht überlebt, ein Doktor, der eine Studentin kidnappt und eine andere tötet, ein entführtes Baby, das nie wieder auftaucht, der Doppelmord am Landeskirchenrat und seiner Frau, der sinnlose Tod einer Schülerin – es gibt viele Kriminalfälle in und um Dresden, die die Menschen bewegt haben. Wir haben uns mit den Ermittlungen und Prozessen bei einigen ungewöhnlichen Fällen etwas genauer beschäftigt.

Der Fall Bianca D.

Am 22. April 2008 verstirbt Ulrike K. in der Wohnung ihrer Stieftochter Bianca D. Die, eine ausgebildete Krankenschwester, berichtet dem Notarzt von massiven Vorerkrankungen ihrer Adoptivmutter. Der Mediziner attestiert deshalb zunächst einen natürlichen Tod. Er stellt den Totenschein mit der Diagnose Herzversagen aus. Wenig später kommen ihm Bedenken. Die Umstände seien, so sagt er später bei der Verhandlung, „doch etwas zweifelhaft gewesen“. Er zieht den Schein zurück. Nun beschäftigen sich die Ermittler mit den näheren Todesumständen. Wären dem Arzt nicht Zweifel gekommen, wäre der Fall – einer der spektakulärsten Dresdner Kriminalfälle der letzten Jahre – vielleicht nie aufgedeckt worden.

Als bei der Obduktion der Toten Spuren eines Beruhigungsmittel und eine Überdosis Insulin festgestellt werden, werden die Ermittler stutzig. Sie überprüfen das Umfeld der Krankenschwester und „stolpern“ über den Totenschein ihres ersten, 2001 verstorbenen Ehemanns. Auf dem steht: Todesursache unbekannt. Man war damals, nach Hinweisen der Ehefrau, von einem möglichen Selbstmord ausgegangen. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Beamten aber auf noch mehr seltsame „Todesfälle“ im Umfeld der Krankenschwester Bianca D. Immer spielen dabei Insulin und Beruhigungsmittel eine Rolle.

Am 30. Juli 2008 wird die 32-Jährige festgenommen – kurz bevor sie mit ihrem zweiten Ehemann und ihren drei Kindern in die Schweiz übersiedelt. Job und Haus gab es dort bereits. Gegenüber der Polizei bestreitet sie die Taten, in dem folgenden Prozess schweigt sie.

„Todesengel von Dresden“

Im August 2009 beginnt vor dem Dresdner Landgericht die Hauptverhandlung gegen Bianca D., bald „Todesengel von Dresden“ genannt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr zweifachen Mord sowie versuchten Mord in drei Fällen vor. Verschüchtert, mit dem Blick nach unten betritt die zierliche Angeklagte den Saal – die langen dunklen Haare bedecken ihr Gesicht. Mit dem Rücken zu den Fotografen und in den Armen ihrer Anwältin wartete die 32-Jährige auf den Beginn der Verhandlung. Bianca D. schweigt während des gesamten Prozesses, lässt aber über ihre Anwälte Ines Killian und Hans-Jörg Elbs die Vorwürfe zurückweisen.

Staatsanwalt Christian Richter hält Bianca D. für „hoch gefährlich“. Nach seiner Ansicht hat die Angeklagte im Mai 2001 ihrem damaligen Ehemann in der gemeinsamen Wohnung Insulin gespritzt, während der schlief. Er war kein Diabetiker und starb. Ihrer Adoptivmutter soll die 32-Jährige zunächst starke Beruhigungsmittel verabreicht und anschließend ebenfalls eine Überdosis Insulin injiziert haben. Kurze Zeit später ist Ulrike K. tot. Bereits Monate zuvor, so die Anklage, habe die Angeklagte ihr viermal starke Beruhigungsmittel gegeben und mit WC-Reiniger ihre Augen verätzt. Offenbar wollte Bianca D. deren Tod wie die Folge einer längeren Krankheit aussehen lassen, vermutet Staatsanwalt Christian Richter.

Die Angeklagte Quelle: DNN

Angeklagte schweigt gesamten Prozess über

Er ist auch davon überzeugt, dass die junge Frau im September 2005 versucht hat, ihre Großmutter mit einer Überdosis Insulin zu töten. Die Angeklagte hatte den Notarzt gerufen, weil die 84-Jährige ins Koma gefallen war. Nur durch einen Zufall maß ein Rettungssanitäter den Zuckerspiegel der alten Dame – sie war völlig unterzuckert und stand kurz vor dem Tod. Auch hier hatte die Angeklagte falsche Angaben zum Gesundheitszustand gemacht. Obwohl die Oma noch sehr rüstig war, erzählte Bianca D. viel über deren angebliche Leiden und einen Schlaganfall. Als die Seniorin starb, ging man von einem natürlichen Tod aus, erst im Rahmen der Ermittlungen wurde ihr Leichnam exhumiert.

Zudem soll die Angeklagte im Februar 2008 versucht haben, zwei Patienten auf der geriatrischen Klinik des Krankenhauses Dresden-Neustadt, wo sie damals arbeitete, mit Medikamenten zu töten. Einem 58-Jährigen soll sie am 16. Februar starke Beruhigungsmittel verabreicht und anschließend den Nachtschrank neben seinem Bett angezündet haben. Da der Rauchmelder ansprang, konnte der Mann gerettet werden.

Nur eine Nacht später habe Bianca D. einem weiteren Patienten Insulin gespritzt. Ärzte hörten ein Röcheln aus dem Zimmer und brachten ihn außer Lebensgefahr. Der 72-Jähriger konnte sich seitdem weder bewegen und sprechen und starb ein Jahr später.

Vom Kinderheim zu liebevollen Adoptiveltern

Es wird ein langwieriger, aufweniger Indizienprozess: 144 Zeugen und Sachverständige müssen gehört werden. Keiner war bei den angeklagten Taten dabei und die Opfer stehen als Zeugen nicht mehr zur Verfügung – auch die Überlebenden sind inzwischen gestorben. Einige halten Bianca D. für unschuldig, sie sei zu solchen Taten nicht fähig. Andere Zeugen schildern all jene seltsamen Umstände, unter denen Menschen in ihrer Umgebung starben. Sie muss den Tod magisch angezogen haben. „Wo Bianca war, wurde gestorben“, sagt ein Angehöriger vor Gericht. So gibt es bald Spekulationen, ob die junge Frau möglicherweise nicht noch mehr Menschen umgebracht hat.

Die Zeugen zeichnen ein widersprüchliches Bild von der Angeklagten: Freundlich, einsatzbereit, aber auch etwas eigenbrötlerisch und rechthaberisch. Nett, hilfsbereit, liebevolle Mutter, aber manchmal auch überfordert. Sie hatte einen schweren Start ins Leben: Der Vater Alkoholiker, die Mutter kümmert sich nicht. Die Kleine kommt in ein Kinderheim und wird mit drei Jahren von Ulrike K. und deren ersten Ehemann adoptiert und wächst von da an wohlbehütet auf.

Urteil nach neun Monaten und 40 Verhandlungstagen

Warum soll Bianca D. ihre Adoptivmutter, der sie so viel zu verdanken hat, umgebracht haben? Habgier, so Staatsanwalt Christian Richter. Der dreifachen Mutter, die in schwierigen finanziellen Verhältnissen lebte, winkte ein Erbe von rund 70 000 Euro. Bei den Taten im Krankenhaus und gegenüber der Oma wird es schwierig. Der einzige Mensch, der alles erklären könnte ist Bianca D. – und sie schweigt.

Nach neun Monaten und 40 Verhandlungstage verkündet die Schwurgerichtskammer im Mai 2010 ihr Urteil: lebenslange Haft wegen Mordes, versuchten Mordes und zweifacher gefährlicher Körperverletzung. Die Richter verzichten auf die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, sprechen aber ein lebenslanges Berufsverbot für die Krankenschwester aus. „Bianca D. kann man nicht mehr in die Nähe von Alten und Kranken lassen“, so die Vorsitzende Richterin Birgit Wiegand.

Mord, versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung

Für die Kammer steht fest: Die Angeklagte hat ihre Adoptivmutter ermordet und mit Insulin zu Tode gespritzt und einem Patienten des Neustädter Krankenhauses eine tödliche Dosis Insulin injiziert. Der 72-Jährige überlebte dank ärztlicher Hilfe zwar, fiel aber in ein Wachkoma und starb ein Jahr später. Die Kammer wertete diese Tat als versuchten Mord.

Außerdem hat die Angeklagte ihrer Großmutter Insulin gespritzt, danach aber den Notarzt gerufen – das sei gefährliche Körperverletzung und kein versuchter Mord, so Wiegand. Auch bei dem Patienten, den sie Betäubungsmittel verabreichte und dann den Nachtisch anzündete handelt es sich aus Sicht der Kammer um Körperverletzung. Die Angeklagte habe von dem Rauchmelder gewusst und konnte davon ausgehen, dass der Patient gerettet wird.

Vom Vorwurf des Mordes an ihrem ersten Ehemann wird die Angeklagte freigesprochen. Es könne nicht mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden, dass sie ihm Insulin gespritzt habe, sagte die Vorsitzende. „Es gibt viele merkwürdige Umstände. Aber das reicht nicht für eine Verurteilung.“

Bianca D. nimmt das Urteil reglos zur Kenntnis. Staatsanwaltschaft und Verteidiger legen zunächst Revision ein, ziehen die aber dann zurück – so wird das Urteil rechtskräftig.

Von Monika Löffler