Dresden

Jeder alteingesessene Neustädter dürfte Harri kennen. Oder zumindest einmal bei ihm eingekauft haben. An der Rothenburger Straße betreibt er seinen Spätshop „HolFix“ – seit nunmehr 22 Jahren.

Harri ist nicht sein richtiger Name. Eigentlich heißt er Kai Harand, aber fast keiner spricht ihn so an. Der 52-Jährige sieht seinen Laden als sozialen Treffpunkt, fühlt sich der Neustadtfamilie zugehörig. „Ich bin da, höre zu, helfe auch mal beim Umzug.“ Das verstehe sich von selbst.

Und Harri liebt was er macht: Er liebt die Menschen, die zu ihm kommen. Viele sind Stammgäste. Seinen Spätshop, umgangssprachlich Späti genannt, liebt er sowieso. An dem hänge sein Herz, der Laden sei sein Leben.

Wichtiger Umsatz bricht weg

Doch jetzt sieht er seine Existenz bedroht. Denn in Reaktion auf das mitunter wilde Treiben an der „Assi-Eck“ genannten Kreuzung Rothenburger, Görlitzer und Louisenstraße plant die Stadt zwei Polizeiverordnungen: Sowohl den Alkoholkonsum direkt am Eck als auch den Verkauf im Umfeld wollen die Verantwortlichen verbieten.

Harris Späti befindet sich in dem von der Stadt definierten Areal, das sich zwischen der Prießnitzstraße, der Bautzner und Königsbrücker Straße sowie dem Bischofsweg erstreckt. Am Freitag, Sonnabend und vor Feiertagen soll der Verkauf zwischen 22 und 6 Uhr „an jedermann über die Straße durch Läden, Schank- und Speisewirtschaften“ untersagt sein, wie es im Verwaltungsdeutsch heißt.

„Sollte das Verbot kommen, würde ein nicht geringer Teil des Umsatzes wegbrechen“, sagt Harri. Sein Laden trage sich durch die Einnahmen in der Woche. „Den Gewinn erwirtschafte ich an den Wochenenden.“ Wenn das nicht mehr möglich ist, muss der 52-Jährige seinen Lebensunterhalt auf andere Art und Weise bestreiten. „Ich hab’ Bekannte im Baugewerbe, da kann ich aushelfen.“

Ähnlich äußert sich Torsten Israel, dem der Späti „Spätschicht“ am Bischofsweg gehört – nur rund 800 Meter entfernt vom „HolFix“. Der 49-Jährige findet das geplante Verbot „völlig überzogen.“ Gerade an den Wochenenden erwirtschafte er wichtigen Umsatz, „der vor dem Hintergrund der Coronapandemie extrem notwendig“ sei.

Wie viel Geld Israel durch den Verkauf von Alkohol verdient, kann er nicht genau beziffern. Nur so viel: „Bier ist das Grundnahrungsmittel der Neustädter. Das war immer schon so und wird immer so sein.“ Auch Zigaretten, Süßigkeiten, Kaffee, Literatur und Magazine gehen bei ihm über die Ladentheke. Aber Bier mache den größten Anteil aus.

Konkreter wird Metin Özbingöl. „Unser Hauptgeschäft ist leider der Alkohol“, sagt der Inhaber des „ABC“-Spätis, der an der Görlitzer Straße ansässig ist. Zwar würden er und seine drei Mitarbeiter auch Lebensmittel verkaufen, „allerdings bringen die nicht so viel ein.“ Ein Alkoholfan ist der 61-Jährige nicht. „Aber die Leute trinken eben.“ Wie Harri sieht auch Özbingöl seine Existenz durch das städtische Vorhaben gefährdet.

„Ich betreibe keine Trinkhalle“

So drastisch drückt sich Torsten Israel nicht aus. „Vor einigen Jahren hat es schon mal ein Verkaufsverbot gegeben, das stand ich gemeinsam mit meiner Stammkundschaft durch.“ Die Stadt hatte den Verkauf von Alkohol von 2007 bis 2016 in der Neustadt untersagt. Die drei befragten Späti-Betreiber waren damit unterschiedlich verfahren.

Während Harri und Torsten Israel ihre Kunden stellenweise in ihren Läden trinken ließen, schloss Metin Özbingöl seine Türen ab 22 Uhr. Das will er jetzt wieder machen, er hat nicht genügend Platz im Inneren. Zumindest Harri plant das ebenfalls.

„Teilweise waren 50 Leute im Laden, die sich alle druckbetankt haben“, sagt Harri. Das wurde ihm zu viel. „Ich betreibe keine Trinkhalle, in der sich Menschen schnell abdichten, um dann wieder in die Spur zu gehen.“ Außerdem hatte er einen Security-Mitarbeiter engagieren müssen – die Kunden versuchten nämlich, gekauften Alkohol heimlich rauszuschmuggeln. „Diese nervenaufreibende Variante mache ich nicht noch einmal mit.“

Alle drei können die Probleme am „Assi-Eck“ verstehen: die lautstarke und teilweise aggressive Klientel, das Wildpinkeln, den Müll. „Das Konsumverbot an der Ecke ist ein guter Vorschlag“, sagt Torsten Israel. Anscheinend gehe es wirklich nicht anders. Er hofft, dass sich das Geschehen dadurch an verschiedene Orte verlagert.

Dem pflichtet Harri bei – wenngleich er der Meinung ist, seinen Teil dazu beizutragen, um die dortige Situation zu entschärfen: Er nimmt Flaschen an, gibt sogar welche an Pfandsammler weiter. Zudem stünde seine Toilette jedem offen, der mal muss.

Entscheidung am 12. Mai

Für die Stadt scheinen die Argumente aber nicht zu ziehen. In der Beschlussvorlage über das Alkoholabgabeverbot heißt es: „Aus polizeilicher Sicht und Erfahrung sind besonders die Spätshops problematisch, welche das Publikum kontinuierlich mit alkoholischem Nachschub versorgen.“ An anderer Stelle: „Insbesondere durch die in der Nähe liegenden Spätshops wird für die Besuchenden der Kreuzung ein günstiger Nachschub sichergestellt.“

Durch Alkohol sinkt bekanntlich die Hemmschwelle. Spätis scheinen aus Sicht der Stadt ein wesentlicher Teil des Problems zu sein. Deshalb soll der Zapfhahn in Form der kleinen Lädchen wohl versiegen. Voraussichtlich am 12. Mai will der Stadtrat über die Anträge entscheiden. Drücken die Verantwortlichen das Verkaufsverbot durch, gilt es für zehn Jahre – so zumindest der Vorschlag der Verwaltung.

Dem Wohngebiet würde etwas fehlen, ist sich Harri sicher. Das verliebte Pärchen bekomme dann spätabends „keine Flasche Sekt mehr zu seiner Packung Kondome.“ Um nur ein Beispiel zu nennen.

