Wann gibt es in Dresden wieder Großveranstaltungen? Was hat Corona mit dem Arbeitsmarkt gemacht? Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann ( Die Linke) gibt im DNN-Interview Antworten und erklärt, wo sie finanziell Prioritäten setzen möchte.

Ganz selten eine Neuinfektion, fast immer steht die Null. Ist Corona in Dresden Geschichte?

Kris Kaufmann: Nein. Es ist nicht vorbei. Bei allen neuen Infektionen in den vergangenen Tagen waren es Urlaubsrückkehrer, die Corona nach Dresden gebracht haben. Aktuell haben wir die Situation im Griff. Aber das Virus ist nicht weg. Mehr als 13 Millionen Infektionen weltweit belegen das. Wir müssen nach wie vor sensibel bleiben. Wir brauchen das Bewusstsein, dass Corona in Sachsen am 2. März mit dem ersten Fall begonnen hat. Niemand will einen neuen Lockdown. Das wäre für die Wirtschaft, das Soziale und die Menschen katastrophal. Wir müssen Abstand halten und dort, wo Menschen eng zusammenkommen, eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Warum wird nicht jeder Dresdner mit Erkältungssymptomen getestet?

Wir müssen unterscheiden: Was sind Symptome einer klassischen Erkältung? Und was sind Anzeichen für eine Corona-Erkrankung? Insbesondere hohes Fieber und starker Hustenreiz sind alarmierende Symptome. Wenn der Arzt keinen Test empfiehlt, würde ich dem Rat folgen. In Massen zu testen, ist momentan nicht angezeigt.

Gibt es im Herbst eine zweite Welle?

Die Wahrscheinlichkeit für eine zweite Welle ist sehr hoch. Wir werden sehen, wie weit es durch das Urlaubsgeschehen wieder eingeschleppt wird. So lange es keinen Impfstoff gibt, wird es Corona geben. Medikamente mildern bisher nur die Schwere des Verlaufs. Das ist ein wichtiger Schritt. Aber kein Grund zur Entwarnung.

Kann die Stadt eigene Studien zur Verbreitung von Corona in Auftrag geben?

Das geht. Aber wir haben es nicht vor, weil schon sehr viele Studien laufen. Wissenschaftliche Institute begleiten und steuern Forschung zu den Themen, auch in Dresden. Wenn wir gefragt werden, liefern wir alle zur Verfügung stehenden Daten im Rahmen der gesetzlichen Regelungen.

Wie viele Personen werden in Dresden gegenwärtig im Durchschnitt getestet?

Die genaue Zahl erhalten wir nicht. Dem Gesundheitsamt müssen nur positive Fälle gemeldet werden. Wir haben unsere städtische Teststation auf Standby gesetzt, weil die Nachfrage aktuell nicht da ist. In der Corona-Ambulanz sind die Zahlen sehr gering. Die Schlangen vom März sind gegenwärtig Vergangenheit.

Warum hat es Dresden nicht so schlimm erwischt wie andere Regionen in Deutschland und Europa?

Zu medizinischen Ursachen kann ich mich nicht äußern. Ich kann aber sagen, dass in Dresden 560 000 Corona-Helden leben, die die Einschränkungen eingehalten und umgesetzt haben. Mein Dank gilt allen Menschen, die Verantwortung für sich und andere getragen haben. Dresden hat auch sehr schnell und konsequent reagiert. Ein exponentielles Wachstum der Infektionen, das uns unsere Modellierungen vorhergesagt haben, hätte uns an die Grenzen gebracht. Wir waren der Welle voraus und haben größere Hotspots in der Stadt verhindert. Anfangs waren die Neustadt und Blasewitz die Gebiete mit den meisten Infektionen. Hier leben offensichtlich viele Menschen, die aus den Karnevals- und Skigebieten zurückgekommen sind. Ansonsten sind die Dresdner eher Karnevalsmuffel und fahren im Winterurlaub mehr ins Erzgebirge oder ins Riesengebirge als nach Ischgl.

Warum kam es zu keinem großen Ausbruch in Pflegeheimen oder Asylunterkünften?

Wir hatten sieben stationäre Einrichtungen, in denen das Virus aufgetreten ist. Schon am 18. März haben wir das Personal der Einrichtungen sensibilisiert. Wir haben konkrete Schutzmaßnahmen abgesprochen und sind zu einem sektoralen Arbeiten übergegangen, um einen Ausbruch in den gesamten Heimen zu verhindern.

Glauben Sie, dass Corona das Bewusstsein für Hygiene verändern wird?

Ich denke, dass es nachhaltige Effekte geben wird. Die Tradition des Händeschüttelns wackelt derzeit.

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie Menschen sehen, die Ihren Mund bedecken, nicht aber die Nase?

Das ist ein Problem. Der Nasenraum ist das Eingangs- und Ausgangstor für das Virus.

Wie weit würden Sie bei Lockerungen gehen?

Wir brauchen ein Belohnungssystem für Menschen, die sich an die Regeln halten. Da müssen wir uns immer fragen, was Sinn macht und was es zu verhindern gilt.

Fußball mit Publikum? Striezelmarkt?

Profifußball mit Publikum sehe ich nicht. Beim Striezelmarkt wird man schauen, wie man die Abstandsregeln einhalten kann. Wie gesagt: Wir sind noch nicht durch.

Wie hat sich Corona auf die Zahl der Asylbewerber ausgewirkt?

Noch nie waren so viele Menschen weltweit auf der Flucht. Das Thema ist also präsent, auch wenn die Erstaufnahmeeinrichtungen in Sachsen nur zu 42 Prozent ausgelastet sind. Dresden hat bis Ende Juni 241 Personen aufgenommen. Wir rechnen bis Jahresende mit etwa 500 Asylbewerbern. 2019 waren es 700, 2018 800. Im April haben wir eine Person zugewiesen bekommen, im Mai waren es 68 und im Juni 86. Es geht also weiter. Wir werden Menschen betreuen und in die Stadt integrieren.

Was machen die Mitarbeiter im Sozialamt, wenn so wenige Menschen kommen?

Am 1. April haben wir die elektronische Gesundheitskarte für Asylbewerber eingeführt. 420 Personen haben aktuell die Karte erhalten, die Umstellung kostet Zeit und Arbeit. Im Sozialamt arbeiten nur noch wenige Kollegen im Bereich Asyl, weil wir viele Aufgaben an Heime und soziale Träger abgegeben haben.

Kommen nur noch Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive nach Dresden?

Wunsch und Wirklichkeit stimmen leider nicht überein. Die Landesdirektion weist die Menschen größtenteils unabhängig von ihrer Bleibeperspektive zu. Bei 93 Prozent der Menschen handelt es sich um komplexe Fälle, bei denen der Aufenthaltsstatus unsicher ist. Eine sehr gute Bleibeperspektive haben nur drei Prozent. Vor zwei Jahren kamen viele alleinstehende junge Männer, jetzt liegt der Anteil der Familien bei 48 Prozent.

Wie hat sich Corona auf die Beschäftigungszahlen ausgewirkt?

Wir hatten vor Corona einen guten Lauf bei der Integration von Geflüchteten und Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt. Jetzt haben sich viele von ihnen bei der Arbeitsagentur und beim Jobcenter melden müssen. Wir hatten im Juni eine Arbeitslosenquote von 6,5 Prozent. Im April waren es 6,2 Prozent, im Juni 2019 dagegen 5,6 Prozent. Das ist eine deutliche Steigerung. Ein Viertel der Unternehmen in der Stadt hat Kurzarbeit angemeldet. Darunter fallen 70 000 Arbeitsplätze.

Wie düster sind die Aussichten für die Zukunft?

Die Vermittlung der Arbeitsuchenden wird ganz schwierig. Die Anzahl der freien Stellen ist um ein Viertel geschrumpft. Der Fachkräftemangel besteht zwar nach wie vor, er wird aber von den pandemischen Auswirkungen überlagert. Die Arbeitslosenzahlen werden weiter steigen. Momentan gibt es einen Anstieg der Kleininsolvenzen. Ich hoffe, dass wir nicht über sieben Prozent steigen. Deshalb müssen wir jetzt Instrumente bereitstellen, mit denen die Arbeitsuchenden wieder auf dem Arbeitsmarkt integriert werden können. Da sprechen wir über Qualifizierungs- und Eingliederungsangebote.

Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) hat erklärt, dass die Mittel für den Bereich Soziales nicht gekürzt werden. Kommt denn Ihr Geschäftsbereich gut weg bei der Rotstiftpolitik?

Die Situation ist schwierig. Wir müssen mehr Personen stärker begleiten und fördern als bisher, auch indem wir bezahlbare Wohnungen bauen. Das wird aber im Haushalt nicht abgebildet. Wenn wir der städtischen Wohnungsbaugesellschaft WiD keine Trägermittel zur Verfügung stellen, können wir keine Grundstücke für den sozialen Wohnungsbau ankaufen. Angesichts der Auswirkungen der Coronakrise brauchen wir gerade im Sozialbereich mehr „Wumms“.

Woher soll denn das Geld dafür kommen?

Meine Lösung heißt: Die Ersparnis bei den Kosten für die Unterkunft bleibt im Sozialbereich. Der Bund übernimmt ab diesem Jahr drei Viertel der Kosten statt wie bisher die Hälfte. Das sind 20 Millionen Euro Ersparnis für die Stadt pro Jahr. Hier sollte man sich fragen, ob man für die nächsten ein oder zwei Jahren Prioritäten setzt und die Stadtgesellschaft voranbringt. Ich halte es für das Beste, das Geld in Gesundheit und Wohnen zu investieren. Damit können wir regionalen Unternehmen nachhaltige Impulse geben, um gut aus der Krise zu kommen und Jobs zu sichern.

Von Thomas Baumann-Hartwig