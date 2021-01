Dresden

Nach einem grau-trüben Sonnabend ohne Sonnenlöcher konnten sich die Dresdnerinnen und Dresdner am zweiten Tag des Wochenendes an tollem Winterwetter erfreuen. Schon am frühen Vormittag schien die Sonne auf die Landeshauptstadt, der Himmel war bei Temperaturen von deutlich unter null Grad glasklar und lockte mit seinem Blau die Einwohner der Stadt aus ihren Wohnungen.

Die Schneedecke war zwar nur noch dünn, doch die tiefen Temperaturen sorgten dafür, dass es für die Kinder am Sonntagvormittag noch zum Rodeln reichte. Wer draußen auf nicht komplett geräumten Wegen unterwegs war, musste sich aber auch vorsehen, denn das Geläuf war vielerorts vereist, die Rutschgefahr groß.

Anzeige

Der Palaisteich im Großen Garten war zugefroren

Dennoch wurde es um die Mittagszeit im Großen Garten, der Erholungsoase im Zentrum von Dresden, recht betriebsam. Die Temperatur stieg in der Sonne bis auf plus zwei Grad. Jogger drehten nun vermehrt ihre Runden, Hundehalter führten ihre Waldis und Bellos aus und die Kinder turnten durch die in den letzten Tagen errichteten und durch den Frost stabilisierten Schneehöhlen. Am Elbufer in Dresden spielte sich ein ähnliches Bild ab.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Palaisteich im Großen Garten präsentierte sich den Betrachtern mit einer geschlossenen Eisdecke, auch der Neue Teich an der Drachenwiese ist komplett zugefroren. Nur auf dem Carolasee war in der Mitte noch eine kleine Stelle eisfrei, dicht umlagert von Stockenten, zwei Schwänen und einem Schwarm Lachmöwen.

Auch am Montag soll sich die Sonne in Dresden zeigen

Wer Zeit und Muße dafür hatte, konnte aber nicht nur die Wasservögel beobachten, sondern auch Kohl- und Blaumeisen, Buchfinken, Sperlinge, Buntspechte und Kleiber, die sich an diversen Futterstellen entlang der Querallee oder am Neuen Teich versammelten.

Krähen flatterten durch den alten Baumbestand, die Spechte klopften gut hörbar die Baumstämme auf Nahrungssuche ab. Auch Eichhörnchen zeigten sich geduldigen Naturfreunden, da sie bei der geschlossenen Schneedecke und dem frostigen Untergrund schlecht an ihre vergrabenen Wintervorräte herankommen und so gern eine energiereiche Walnuss aus dem gut gefüllten Futterhaus naschen.

Am Montag wird es nach einer eisigen Nacht mit bis zu minus sechs Grad zunächst bewölkt sein, doch am späten Vormittag soll sich erneut die Sonne zeigen. Die Tageshöchsttemperatur soll am Mittag bei einem Grad plus liegen.

Von Jochen Leimert