Trotz eingeschränkter Reisemöglichkeiten aufgrund der Coronapandemie müssen Kinder und Jugendliche nicht fürchten, die am Montag beginnenden Sommerferien gelangweilt zu Hause zu verbringen. In Dresden und Umgebung stellen zahlreiche Kulturstätten ein vielfältiges Ferienprogramm auf die Beine. Nach zwei Monaten Zwangsferien mit Bergen an Hausaufgaben haben Schüler nun die Qual der Wahl, wie sie ihre fünf Ferienwochen gestalten möchten.

Sächsische Schlösserlandschaft erkunden

Passend zum Urlaub in der eigenen Heimat lädt das Schlösserland Sachsen mit dem Motto „My Home is my Castle“ zu über 600 Veranstaltungen während der Ferien ein. Gartenmeister führen durch historische Parkanlagen, abendliche Schlossrundgänge, Konzerte, Picknicks und Erlebnis- sowie Familienführungen finden in zahlreichen sächsischen Schlössern, Festungen und Burgen statt. Das Programm gibt es im Netz unter www.schloesserland-sachsen.de

Detektivspiel in der Semperoper

Die Semperoper hat sich für junge Besucher ein besonderes Programm einfallen lassen: In der Zeit vom 13. Juli bis 23. August lädt die Oper zweimal täglich zu speziellen Führungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten für Kinder und Familien ein. Unter anderem schlüpfen die Kinder in die Rolle eines Detektivs und helfen mit, einen verschwundenen Glücksbringer wiederzufinden. Unter www.semperoper-erleben.de gibt es eine Übersicht des Sonderprogramms.

Techniker und Wissenschaftler aufgepasst

Im Museumshof der Technischen Sammlungen Dresden gibt es vom 21. Juli bis 28. August täglich von 10 bis 13 Uhr Technik und Wissenschaft zum Mitmachen, Workshops, eine begehbare Spülmaschine und das „Erlebnisbad Mathematik.“ Mehr Infos zum Mitmach-Sommer gibt es im Netz.

Angebot von A-Z: Computer-, Foto-, oder Nähkurs

Spaß mit Lerneffekt möchte auch die Volkshochschule Dresden in den Ferien anbieten. Kreative, sportliche und leckere Kursangebote sollen die Schüler auf einen gelungenen Start im neuen Schuljahr vorbereiten. Ein Fotokurs mit Stadttour, eine Prüfung zum Computerführerschein, Grundlagen im Nähen oder Skilanglauf auf Rollen sind nur einige Beispiele. Unter www.vhs-dresden.de finden Interessierte das gesamte Ferienprogramm der Volkshochschule.

Woher kommt die Tomate?

Der Herkunft der Tomate können Schüler im Deutschen Hygiene-Museum auf den Grund gehen. An insgesamt fünf Terminen bis August veranstaltet das Museum eine Tomaten-Rallye. Am 29. Juli wiederum haben junge Museumsbesucher die Chance, die Geheimnisse der süßen Verführung Cola zu ergründen. Das gesamte Ferienprogramm des Hygienemuseums ist online unter www.dhmd.de/ferieneinsehbar.

Rauf auf die Bühne

Lernen, auf der Bühne zu stehen, können Kinder während eines Theaterkurses im Dresdner Theaterhaus Rudi. Innerhalb einer Woche erarbeiten die Teilnehmer vom 20. bis 24. Juli eine Aufführung mit dem Titel „Geschichten für Clowns.“ Anmeldungen sind via E-Mail an theaterhaus-rudi@dresden.de möglich.

Ausflüge nach Radebeul und Co

Raus in die Natur geht es vom 20. bis 31. Juli mit dem Familienzentrum Radebeul. Täglich finden Radtouren und Wanderungen zu Ausflugszielen in der Region statt. Anmeldungen werden telefonisch unter 0351/8 39 73 26 entgegengenommen.

Ferien für Entdecker

Pünktlich zum Ferienstart beginnt ebenfalls das kommunale und kostenlose Schulferien-Kurs-Programm der Landeshauptstadt. Die Schüler erwartet ein spannendes Angebot in den städtischen Museen, dem Stadtarchiv, dem Theater Junge Generation, der Jugendkunstschule und den Bibliotheken.

Das gesamte Programm ist abrufbar unter www.dresden.de/ferien-fuer-entdecker.

