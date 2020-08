Dresden

Soll sich Dresden ein neues Rathaus auf dem Ferdinandplatz leisten? Die Coronakrise stellt viele Fragen neu. In der Stadtkasse klafft ein enormes Loch, alle Ausgaben müssen auf den Prüfstand gestellt werden. 140 Millionen Euro soll der Neubau kosten. Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) hatte das Geld in guten Zeiten auf die hohe Kante gelegt. Jetzt wird die Rücklage in den coronageschwächten Haushalt fließen. Die Stadt will stattdessen einen Kredit für den Neubau aufnehmen.

140 Millionen Euro sind sehr, sehr viel Geld für moderne Arbeitswelten, die in dem Neubau entstehen sollen. Verwaltung der Zukunft soll am Ferdinandplatz gelebt werden, alles digital, ganz ohne Papier. 1100 Arbeitsplätze entstehen für deutlich mehr Beschäftigte – weil diese Urlaub haben oder krank sind oder von zu Hause aus arbeiten. Ein höchst moderner und flexibler Ansatz.

Aus städtebaulicher Sicht gibt es keinen besseren Platz

Aber dafür 140 Millionen Euro? Die Energieversorger Drewag und Enso bauen gerade hinter dem Hauptbahnhof ein neues Verwaltungsgebäude. Platz für 1400 Beschäftigte kostet hier 75 Millionen Euro. Warum kommen marktorientierte Unternehmen mit rund der Hälfte der Investition für deutlich mehr Bürofläche aus? Liegt es daran, weil sich die Unternehmen am Markt orientieren müssen? Plant die Stadtverwaltung vielleicht einen Palast mit überhöhten Standards am Ferdinandplatz?

Aus städtebaulicher Sicht gibt es keinen besseren Platz für ein neues Rathaus als den Ferdinandplatz – direkt gegenüber vom Neuen Rathaus, das so neu nicht mehr ist. Verwaltung gehört ins Stadtzentrum und nicht an die Peripherie. Rathäuser sind auch immer Symbole einer selbstbewussten Bürgerschaft. Die Stadt Dresden könnte als Bauherrin architektonische Maßstäbe definieren und mit einem exzellenten modernen Gebäude einen Kontrapunkt setzen zum fantasielos gestalteten Altmarkt.

Die entscheidende Frage bleibt: Ist das 140 Millionen Euro wert? Oder sollte der Neubau nicht besser warten wie das geschnittene Pflaster für den Altmarkt? Dort geht es um Mehrausgaben von „nur“ 6,5 Millionen Euro. Beim Verwaltungszentrum dagegen um ein Vielfaches.

Ihr Thomas Baumann-Hartwig

