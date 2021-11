Dresden

Sollen die Fahrpreise der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) deutlich steigen? Der Stadtrat debattiert am Donnerstag über diese Frage – indirekt zumindest. Denn der Stadtrat hat bei den DVB-Tarifen nichts zu sagen. Für die Tarifpolitik ist die Verbandsversammlung des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) verantwortlich. Der Stadtrat kann allenfalls den Dresdner Mitgliedern der Verbandsversammlung das Abstimmungsverhalten vorschreiben.

Dresdner Mitglieder sollen gegen Erhöhung stimmen

Das wollen die Linken per Antrag tun: Die Dresdner sollen in der Verbandsversammlung, in der auch Kreisräte aus Bautzen, Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge vertreten sind, gegen eine Tarifer­höhung stimmen. Die Dissidentenfraktion unterstützt die Initiative, während die FDP den Antrag ablehnen wird. Die CDU hat sich noch nicht abschließend beraten, die Grünen fordern wie die SPD allenfalls moderate Erhöhungen, die die Abo-Kunden der DVB nicht vor den Kopf stoßen.

Sollten der Linke-Antrag und andere Änderungsanträge keine Mehrheit erhalten, wird Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) die Mitglieder der Verbandsversammlung auf ein Abstimmungsverhalten einschwören müssen. Mitten in dieser Debatte unterbreitet der Verkehrsclub Deutschland (VCD), Ortsgruppe Dresden, einen Finanzierungsvorschlag für den ÖPNV, der ohne Tariferhöhungen auskommt.

15 Millionen Euro Umsatzerlöse fehlen

Mit dem Ausbruch der Pandemie sind die Fahrgastzahlen der DVB gesunken. Das führte zum Einbruch der Umsatzerlöse: Wie aus dem aktuellen Geschäftsbericht hervorgeht, sind 2020 die Einnahmen ge­genüber 2019 um 15 Millionen Euro nahezu eingebrochen. „Wenn man bedenkt, dass die Umsatzerlöse die einzige echte Einnahmequelle der DVB sind und der Investitionsstau gleichzeitig immer größer wird, fahren wir hier voll aufs Abstellgleis“, erklärte Richard Emmermacher.

Strukturelles Problem bei der ÖPNV-Finanzierung

Der VCD sieht ein strukturelles Problem bei der Finanzierung des ÖPNV, die auf zwei Säulen stehe: Neben den Tarifeinnahmen leistet der städtische Konzern Technische Werke Dresden einen Verlustausgleich. Mit den Gewinnen des Energieversorgers Sachsen Energie werden die Verluste der DVB kompensiert. Nur sinken die Gewinne von Sachsen Energie, das Unternehmen will jährlich maximal 55 Millionen Euro an die DVB überweisen. Heißt: Die Fahrgäste müssen zur Kasse gebeten werden.

„Dieser Zustand ist angesichts der Klimakrise und der zu bewältigenden Verkehrswende absolut kontraproduktiv. Wir brauchen jetzt ein zukunftsfähiges Konzept, wie wir die Fahrpreise stabil halten, den Verlustausgleich begrenzen und Investitionen und Angebotsverbesserungen schneller umsetzen können. Wir brauchen eine dritte Finanzierungssäule, erklärte Richard Emmermacher vom VCD.

Nutznießer in die Finanzierung einbinden

Aus Sicht des Verkehrsclubs Deutschland komme es vor allem darauf an, die Nutznießer des ÖPNV-Angebotes mit in die Finanzierung einzubinden. Von einem guten ÖPNV-Angebot würden etwa Unternehmen, der Handel, Grundstückseigentümer und Tourismusbetriebe profitieren. Eine Studie, die der Verkehrsclub 2014 in Auftrag gegeben habe, bekräftige das Potenzial des sogenannten „ÖPNV-Beitrags“ als Finanzierungsinstrument. Für die großen Arbeitgeber im Dresdner Norden seien einst sogar eigene Haltestellen und Buslinien eingeführt worden, eine finanzielle Beteiligung wäre nur folgerichtig gewesen. Ähnlich wie bei Beiträgen zur Straßenerschließung würden beim ÖPNV-Beitrag die Grundstückeigentümer in die Finanzierung eingebunden.

32 Millionen Euro für die Verkehrsbetriebe

„Wir bekommen mit der Abgabeform des Beitrags eine Zweckbindung, die mit keinem anderen Instrument so gut auf lokaler Ebene geschaffen werden kann“, meint Emmermacher. Die Erhebung könnte zusammen mit der Grundsteuer erfolgen. Und genau wie bei der Grundsteuer müssten Eigentümer in guten Lagen mit guter ÖPNV-Anbindung höhere Beitrage zahlen als Eigentümer in peripheren Lagen.

Für Dresden würden laut der Studie des VCD mit einem ÖPNV-Beitrag von 40 Prozent der Grundsteuer allein für vergangenes Jahr 32 Millionen Euro für die Finanzierung des Nahverkehrs zur Verfügung stehen. Damit würde die Bilanz der DVB auf einmal ganz anders aussehen. „Die Fahrpreise können gesenkt oder zumindest stabil gehalten werden“, ist sich VCD-Vertreter Emmermacher sicher. „Der ÖPNV-Beitrag ist gerecht und zudem noch einfach und schnell auf kommunaler Ebene einzuführen, da die Erhebung der Grundsteuer auch kommunal erfolgt.“

Rechtliche Rahmenbedingungen fehlen

In eine ähnliche Richtung gehen Überlegungen der Grünen im Stadtrat, die aber die Verkehrsverbünde und den Gesetzgeber zunächst in der Pflicht sehen. „Uns fehlen noch die rechtlichen Grundlagen für solche Finanzierungsquellen“, hatte Stadträtin Ulrike Caspary bereits ge­­genüber DNN erklärt. Die Grünen wollen die Verkehrsverbünde auffordern, sich beim Freistaat für Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen stark zu machen, damit zusätzliche Finanzquellen für den ÖPNV erschlossen werden können.

Von Thomas Baumann-Hartwig