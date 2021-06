Dresden

Was Sven Böhm, der für die Produktion verantwortliche Geschäftsführer bei Solarwatt, am Mittwoch in Dresden verkündete, lässt aufhorchen. Bis zum Jahr 2023 will der Dresdner Hersteller von Solarmodulen und Anbieter von Batterie-Stromspeichern für Eigenheime 100 Millionen Euro investieren, bis 2025 seine Mitarbeiterzahl von derzeit reichlich 500 auf 1000 verdoppeln und den für 2022 angepeilten Umsatz von 140 Millionen Euro auf dann rund 450 Millionen mehr als verdreifachen. Der Schlüssel dazu sollen eine Neuausrichtung der Produktpalette und eine strategische Partnerschaft mit BMW sein.

Batterien für BMW-Elektroautos versorgen bald auch Häuser

Batterien, die BMW in seinen Elektroautos, zum Beispiel dem Mini Cooper SE und einigen Plugin-Hybriden einsetzt, stecken künftig auch in den Solarwatt-Batteriespeichern für Eigenheime und kleine Unternehmen. Ab Herbst sollen die neuen Speicher unter der Bezeichnung „Battery flex“ auf den Markt kommen – schrittweise für die Nutzung mit verschieden Wechselstrom- und Gleichstromanlagen.

Die Energiewende könne nur dann zum Erfolg führen, wenn alle Potenziale ausgeschöpft würden, erklärte Solarwatt-Chef Detlef Neuhaus. Die Zukunft sei – zumindest für die nächsten zehn Jahre – auf jeden Fall elektrisch. An Diskussionen mit Verhinderungsargumenten wie „nachts scheint aber die Sonne nicht“ beteilige er sich nicht mehr: „Wir haben die Technologien, die das ausgleichen.“

Die von der Bundesregierung beschlossene Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 bezeichnet Neuhaus als nicht engagiert genug. „Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssen wir 2035 klimaneutral sein“, sagt er. Das ginge aber nicht, wenn wir weiter diskutieren. Den Lösungsansatz sieht man bei Solarwatt in der Sektorenkopplung von Stromerzeugung (Photovoltaik), Heizung über Wärmepumpen und Elektromobilität.

Firmenchef: CO2-Einsparungen bis 89 Prozent möglich

Nach Angaben des Dresdner Unternehmens könne bei einem Einfamilienhaus, das zum Beispiel im Jahr 4000 Kilowattsunden Strom, 15.ooo Kilowattstunden Wärme, und 9000 Kilowattstunden für Mobilität aus fossilen Brennstoffen benötigt, durch eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung die CO2-Bilanz um vier Prozent verbessert werden. „Mit einem Batteriespeicher kann dieser Wert auf elf Prozent erhöht werden“, so Neuhaus, dann sei die elektrische Seite aber ausgereizt.

Den größten Effekt bringe der Ersatz von Heizöl und Gas durch eine Wärmepumpe. Damit ließe sich die CO2-Bilanz im Bereich Wärme um 51 Prozent verbessern. Durch die Kopplung von Photovoltaik und Wärmepumpe ließe sich das auf 58 Prozent steigern, der zusätzliche Umstieg aufs E-Auto, das mit Solarstrom geladen wird, könne im Ergebnis bis zu 89 Prozent CO2-Einsparung bringen. Bei einem CO2-Ausstoß von 740 Millionen Tonnen im Jahr entfielen 160 Millionen Tonnen auf Einfamilienhäuser. Das zeige das große Potenzial der Sektorenkopplung. Dort setzt die Partnerschaft von Solarwatt und BMW an. Für das Jahr 2022 kündigte Solarwatt auch die Zusammenarbeit mit einem Heiztechnikhersteller im Bereich Wärmepumpen an.

Die neuen, gemeinsam mit BMW entwickelten Speicher mit einer Leistung bis zu sechs Kilowatt zeichnen sich nach Angaben von Solarwatt dadurch aus, dass sie modular aufgebaut sind und so flexibel Kapazitäten von 4,8 bis 240 Kilowattstunden möglich seien. Zudem sei ihre Installation extrem einfach und zeitsparend. Die Installationskapazität sei in Deutschland ein Flaschenhals und könne ehrgeizige Ziele beim Zubau der Systemlösungen gefährden. Deshalb setzt Solarwatt auch auf den Aufbau eigener Installationsteams.

Solarwatt-Chef Detlef Neuhaus: „Wir möchten gemeinsam mit unseren Premium-Installateuren zum größten Netzwerk für nachhaltige Energiesysteme werden. So wollen wir erreichen, dass noch mehr Haisbesitzer in Deutschland schnell und einfach ihren eigenen sauberen Strom erzeugen und auch selbst verbrauchen können.“ Quelle: Dietrich Flechtner

Neuware, keine ausgedienten Batterien für E-Autos

Die Batterien in den neuen Solarwatt-Speichern werden keine ausgedienten Elektroauto-Akkus sein. „Wir glauben nicht die Geschichte vom zweiten Leben der Autobatterien im Eigenheim“, sagt Olaf Wollersheim Geschäftsführer der Solarwatt Innovation GmbH. Der Zustand gebrauchter Lithium-Ionen-Akkus sei schwierig zu analysieren, „Die Solarwatt-Kunden bekommen Neuware, auf die wir mit gutem Gewissen zehn Jahre Garantie geben können.“

„Wir sind weltweit die einzigen, die die Bereiche Photovoltaik und Automotive auf diese Weise koppeln“, sagt Neuhaus. Ein Gund dafür: Während stationäre Stromspeicher in Häusern eher bei den Ladezyklen Stärke zeigen müssen, ist bei den Autos für die Reichweite eine hohe Leistungsdichte gefragt. Die BMW-Akkus mussten also in beide Richtungen optimiert werden.

Entwickelt wurde „Battery flex“ in Köln, Entwicklungskosten: rund 20 Millionen Euro. Die Batteriezellen stammen von einem Autozulieferer in Bayern, die Endmontage erfolgt in Dresden. Hier baut Solarwatt gerade eine neue, 15 Millionen Euro teure Fertigungslinie auf, die noch dieses Jahr in Betrieb gehen soll. Weitere Investitionen in ähnlicher Größenordnung sind für den Bereich Forschung und Entwicklung geplant.

Keine Furcht vor der Konkurrenz aus Asien

Firmenchef Detlef Neuhaus bezeichnete es als richtig, dass Solarwatt bereits 2012 den rein durch Rendite und Förderungen getriebenen Markt verlassen und sich als Systemanbieter für Komplettlösungen etabliert habe. Inzwischen verkaufe das Unternehmen mehr als drei Viertel der Photovoltaik-Anlagen als Komplettsystem aus hochwertigen Glas-Glas-Modulen, Batteriespeicher und Energiemanager.

Konkurrenz aus Asien fürchtet Neuhaus bei seinen ehrgeizigen Plänen nicht. Die Glas-Glas-Module von Solarwatt seien langlebiger und hätten eine höhere Qualität. So könne das Dresdner Unternehmen 30 Jahre Produkt- und Leistungsgarantie geben. Der größte Vorteil sei jedoch die Kompetenz für das Gesamtpaket. Da müsse nicht jede einzelne Komponente die beste am Markt verfügbare sein.

Kritik am Umgang der Politik mit der Energiewende

Zwiegespalten ist der Solarwatt-Chef mit Blick auf die von der Bundesregierung geplante Solarpflicht für Neubauten. Er sei von der Grundüberzeugung her gegen Verpflichtungen und Verbote – noch dazu bei einer Sache, die eigentlich Akzeptanz findet, wenn man sie richtig erklärt. Dass zehn Jahre lang über die Sonnenenergie diskutiert wurde, ärgere ihn maßlos. „Nun muss ich da zähneknirschend zustimmen, weil uns die Zeit davonläuft. Wir brauchen Geschwindigkeit.“ Da könne die Verpflichtung helfen, auch wenn dadurch Akzeptanz verlorengehe. „Die Menschen lassen sich zurecht nicht gern für irgendetwas verpflichten.“

Auch in einem zweiten Punkt kommt von Neuhaus Kritik. Es werde sicher noch weitere Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden geben, sagt er, und gesellschaftliche Anreize seien auch wichtig – wenn man darüber nachdenke, ob man das richtige fördert und „ob es Sinn macht, weiter fossile Wärmeerzeuger wie Brennwertkessel zu fördern.“ Mit Blick auf die eigenen Produkte macht er sich da wenig Sorgen. Stategie von Solarwatt sei es von je her, dass die sich für die Kunden auch ohne Förderung rechnen müssen. „Und das tun sie“, versichert er.

Von Holger Grigutsch