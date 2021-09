Dresden

Das Dresdner Photovoltaik-Unternehmen Solarwatt hat am Donnerstag drei neue Produktionsanlagen in Betrieb genommen. In Dresden sind das eine neue Fertigungsstrecke („F8“) für Solarmodule sowie die Endmontage für eine neue Generation von Stromspeichern, in denen Batterien verbaut werden, die BMW für seine Elektrofahrzeuge verwendet. Hergestellt werden die Batteriezellen auf einer Anlage, die Solarwatt gehört, beim Autozulieferer Webasto in Schierling bei Regensburg. Chef Detlef Neuhaus spricht im DNN-Interview über seine Pläne und erklärt, warum er keine Angst vor der Konkurrenz um Fachkräfte hat, weshalb er sich auch vorstellen kann, künftig in Australien oder der Lausitz zu produzieren und mit welchen Prognosen er sich vor fünf Jahren geirrt hat.

Mit der neuen Anlage verdoppeln Sie die Produktionskapazität. Wie steht es um die Auslastung?

Wir liegen zurzeit 25 Prozent über Plan und der Plan war 20 Prozent über Vorjahr. Wir kommen also gar nicht hinterher. Die Module die wir dieses Jahr noch produzieren, sind quasi alle schon verkauft. Diese Woche nehmen wir die „F8“ aber erst einmal in Betrieb. Bis wir die Anlage auf Volllast hochfahren, dauert es noch eine Weile. Gemessen an einer weltweiten Photovoltaik-Zubaurate von 110 Gigawatt sind unsere 500 Megawatt natürlich nicht viel. Fokussiert auf den Einfamilienhaus-Bereich sind wir aber schon eine Größe.

Sie setzen auf Komplettsysteme, haben die Partnerschaft mit einem Wärmepumpenhersteller angekündigt. Wie weit sind Sie mit der neuen Strategie?

Ich glaube, dass wir am weitesten von allen sind, was die Umsetzung der Sektorenkopplung angeht, also diese verschiedenen Bereiche von Energieerzeugung und -verbrauch in einem Einfamilienhaus oder kleinem Gewerbebetrieb zusammenzuführen. Und wir können jetzt liefern. Aber es ist noch unglaublich viel zu tun, damit unsere Vision wahr wird.

Was genau ist denn Ihre Vision?

Unsere Vision heißt, wir sind der lebenslange Begleiter für Menschen, die sich mit sauberer Energie versorgen wollen. Ich weiß aus eigener Erfahrung wie wichtig für den Endkunden ein zentraler Ansprechpartner bei der energetischen Sanierung eines Hauses ist. Ich will mich doch nicht mit dem Heizungsbauer auseinandersetzen, mit dem Installateur, mit dem Dachdecker und weiteren Gewerken. Und dann noch ein Energieberater obendrauf, und jeder erzählt mir was anderes. Die Zukunft ist elektrisch. Wir erreichen Klimaneutralität nicht mit einer Ölheizung im Keller.

Welchen Anteil hat bei Solarwatt das reine Geschäft mit Solarmodulen noch?

Das sind weniger als 20 Prozent. Den Rest verkaufen wir als System bestehend aus Speicher, Energiemanager und Modulen.

Sie haben früher beklagt, dass es Solarwatt an Sichtbarkeit fehlt. Wie sieht das heute aus?

Im Fachhandwerk sind wir wirklich sichtbar, da wird es kaum noch einen geben, der nennenswert Photovoltaik macht und uns nicht kennt. Bei den Endkunden hatten wir nach jüngsten Zahlen eine gestützte Markenbekanntheit von 14 Prozent. Das ist für ein Produkt, wie wir es haben, schon ganz gut, aber nicht gut genug

Die Liefersituation auf dem Weltmarkt ist ein Alptraum

Birgt der weltweit steigende Bedarf an Photovoltaik nicht die Gefahr von Engpässen bei Zulieferern, wie wir das zurzeit bei der Chipkrise in der Automobilindustrie sehen?

Ja, was uns für nächstes Jahr echt Sorgen macht, ist die Weltmarkt-Liefersituation. Die Materialverfügbarkeit im Elektronikbereich ist ein einziger Alptraum. Das wird sich aber in ein bis zwei Jahren entspannen. Beim Fachkräftemangel wird das Problem nicht so schnell verschwinden.

Wie wollen Sie den Kampf um Spezialisten gewinnen?

Wir sind sicher kein perfektes Unternehmen, aber trotzdem cool. Ich möchte das Wort Familie nicht in den Mund nehmen, es gibt Konzerne, die tragen das so vor sich her. Die Leute, die hier arbeiten, arbeiten für Geld, aber sie kommen auch gern zur Arbeit. Wir gehen anständig miteinander um, haben eine Feedback-Kultur. Hier kann jeder Lehrling hereinkommen und mir sagen, was er nicht in Ordnung findet – solange er es in einem respektvollen vernünftigen Ton macht. Und wir arbeiten mit Leidenschaft an einer guten Sache.

Mieterstrom passt ins Konzept

Sie kooperieren mit der Vonovia bei Mieterstrom-Projekten. Ist es denkbar, dass Sie ihr Portfolio auch dahingehend erweitern?

Das passt super in unser Konzept. Vonovia ist zwar als Aktiengesellschaft den Aktionären verpflichtet und darf natürlich nichts machen, nur, weil der Vorstand vielleicht Grün wählt. Aber dort ist ein Team entstanden, das sagt, wir wollen ein Konzept haben, wie wir erstens energetisch das Richtige machen für die Umwelt, zweitens unseren Mietern etwas Gutes tun und drittens trotzdem noch Rendite haben. So konsequent und so glaubwürdig, wie die das gemacht haben, habe ich das bei solchen Konzernen noch nicht erlebt. Es ist aber kaum vorstellbar, auf welch bürokratischen Wahnsinn man in Deutschland trifft, nur, um Mieter an grünem Strom partizipieren zu lassen.

Bei Mieterstrom geht es aber um andere Dimensionen als bei Eigenheimen und kleinen Betrieben.

Die Größe ist nicht der Punkt. Wir können auch groß. Was wir nicht können, ist, für Finanzakteure Maximalrendite mit Photovoltaik herausholen. Was wir machen, sind Anlagen mit Eigenstromverbrauch, so langlebig und qualitativ hochwertig, wie es irgendwie geht, um den CO2-Ausstoß maximal runterzudrücken und über die Betreiberzeit den maximal wirtschaftlichen Fall im Sinne von eingesparten Energiekosten zu bringen.

Millionen Dächer warten auf Solarmodule. Planen Sie weitere Produktionsanlagen?

Ich gehe davon aus, dass wir auch mit der F8 relativ schnell an die Kapazitätsgrenze kommen. Deshalb denken wir in der Tat schon über eine F9 nach. Hier in Dresden-Klotzsche hätten wir aber, wie es jetzt aussieht, dafür gar keinen Platz mehr.

Weitere Produktionsstandorte sind denkbar – auch die Lausitz oder Australien

In der Lausitz werden wegen des Kohleausstiegs neue Industrieansiedlungen gebraucht. Wäre das eine Option?

Ja, warum nicht? Wir sind eng mit der Region verbunden. Wir wollen ja nicht nur Geld machen, sondern auch etwas Gutes bewirken. Warum sollten wir also nicht auch solche Kriterien in unsere Entscheidungen einbeziehen? Ich komme aus dem Ruhrpott und habe als Kind die Zeit des Strukturwandels dort live miterlebt. Mir muss keiner erzählen, was es bedeutet, wenn in einer ganzen Branche, die das Rückgrat der Wirtschaft war, plötzlich die Arbeitsplätze wegfallen. Für eine Entscheidung in dieser Frage ist es aber noch zu früh.

Und wie sieht es mit Ihrem Prinzip „Made in Germany“ aus? Sie haben bereits Vertriebstöchter im Ausland, können Sie sich perspektivisch dort auch Produktionsanlagen vorstellen?

Wir haben beispielsweise eine Niederlassung in Australien. Wenn die irgendwann vielleicht mal 100 Megawatt verkauft, stellt sich natürlich die Frage, ob man die Module dann von hierdorthin transportiert. Aber auch an Standorten im Ausland blieben unsere Produkte „Made in Germany“, weil sie nach deutschem Industriestandard hergestellt würden.

Für Recycling der Solarmodule und Batterien fehlen noch Lösungen

Mit Blick auf den Zubau von Photovoltaik gibt es Kritik, dass zu viele Module in der Müllverbrennung landen, statt recycelt zu werden. Die EU nimmt die Hersteller inzwischen in die Pflicht. Wie steht es bei Solarwatt ums Recycling?

Die Entsorgung der Module, die ihre Lebenszeit erreicht haben, fängt jetzt gerade erst richtig an. In zehn Jahren haben Sie dann den Peak, wo die vielen Gigawatt, die zugebaut wurden, verschrottet werden müssen. Das wird ein Markt. Wir sehen gerade, dass in diese Entsorgungsindustrie für Photovoltaik mehr investiert wird. Aber wir haben heute noch nicht die perfekte Lösung.

Bei den Batterien für die Speicher könnte das Entsorgungsproblem noch heftiger werden als bei den Solarmodulen.

Wenn Sie sich mal den Weltmarkt bei diesen Batterien ansehen, da reden wir bei Speichern für Photovoltaik zurzeit über einige Hunderttausend. Bei Autos reden wir über viele Millionen. Ich will mich da nicht aus der Verantwortung herausreden, aber das Entsorgungsproblem bei Batterien muss zuerst von der Automobilindustrie gelöst werden. Das ist nicht endgültig beantwortet, aber als Ingenieur bin ich mir sicher, da werden wir eine Lösung finden. Das ist eigentlich nur eine Frage des Geldes, und das fließt gerade dort hinein.

Beim Thema Marktentwicklung bei Speichern haben wir uns verschätzt

Vor fünf Jahren haben Sie das Ziel definiert, Marktführer zu werden. Wo steht Solarwatt heute?

Was die Glas-Glas-Module betrifft, sind wir das. Wir haben da in Deutschland 16 Prozent Marktanteil in unserem Segment – bei Einfamilienhäusern und kleinen Gewerbebetrieben. In den europäischen Märkten, in denen wir aktiv sind, liegt der Marktanteil ungefähr bei zehn Prozent

Und wie sieht es bei den Speichern aus?

Da haben wir das nicht hinbekommen. Wir haben wir bei der Kopplung des Speichers mit dem Wechselrichter auf eine spezielle Technologie gesetzt. Der Markt hat sich aber in eine andere Richtung entwickelt. Das hatten wir so nicht gesehen, und das hat dazu geführt, dass für uns der Markt nur noch in Bruchteilen zugänglich war. Da, wo das Produkt gepasst hat, war es super, aber für die anderen 80 Prozent hat es halt nicht gepasst. Deswegen haben wir jetzt ein Produkt entwickelt, mit dem wir den gesamten Markt weltweit bedienen können. So werden wir es hinkriegen, zumindest zur Spitzengruppe aufzuschließen, da bin ich ganz sicher.

Inwieweit war Solarwatt vom Stromausfall in Dresden betroffen?

Es gab auch bei uns Schäden. Die Roboter in der Produktion haben die Module fallen lassen. Die Höhe des Schadens analysieren wir gerade. Ich hoffe, wir sind mit einem blauen Auge davongekommen.

Denken Sie aus dieser Erfahrung heraus an eine autonome Energieversorgung, so wie andere Unternehmen?

Diese Option haben wir hier am Standort leider nicht, weder vom Platz her noch von der Statik des Gebäudes. Wir setzen aber auf 100 Prozent Ökostrom.

Neue Bundesregierung muss beim Klimaschutz mit Volldampf handeln

Am Sonntag wird gewählt. Was erwarten Sie von einer neuen Bundesregierung?

Was jede Regierung tun muss, die jetzt kommt: sie muss brutal in Richtung Erneuerbare Energien steuern und auf die Begrenzung des Klimawandels. Stoppen können wir den sowieso nicht mehr. Spätestens der Politikergeneration, die jetzt an die Regierung kommt, können Sie, wenn sie das nicht tut, eine Versündigung an der nächsten Generation vorwerfen. Ich formuliere nicht gern so theatralisch oder pathetisch, aber in diesem Fall ist das so, wenn das nicht mit Volldampf vorangetrieben wird.

Von Holger Grigutsch