Viel Publikum zum Tag der Architektur: Am Sonnabend haben viele Dresdnerinnen und Dresdner die Gelegenheit genutzt, die Behr’sche Villa in der Inneren Neustadt zu besichtigen. Architekt Jan Tröber führte die Besucher durch alle Stockwerke des Hauses an der Wigardstraße und zeigte auch den Garten des 1827 errichteten Gebäudes.

Zum nunmehr 26. Mal fand am Wochenende der Tag der Architektur statt. Es boten sich wieder viele Gelegenheiten, umgebaute, restaurierte und neue Gebäude zu besuchen, die sonst nicht ohne Weiteres zugänglich sind. So öffneten etwa auch die derzeit umgestaltete Trinitatiskirche, das Mehrfamilienhaus der Baugemeinschaft Rosa Melodie oder das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen ihre Pforten.

Die über 30 Jahre leerstehende Ruine der Behr’schen Villa wurde 2019 vor dem weiteren Verfall bewahrt: Das Haus wurde aufwändig saniert und binnen eines Jahres in ein modernes Bürogebäude verwandelt. Dabei war der bewusste Umgang mit dem Ursprung das wichtigste Anliegen der Architekten, dies zeigt sich insbesondere in der Erhaltung der Bestandsmaterialien. Seit 1993 ist die Villa ein Kulturdenkmal.

