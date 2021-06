Dresden

In der Dresdner Innenstadt fallen in naher Zukunft 1627 Parkplätze weg. Das hat eine von Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) vorgestellte Studie ergeben. Demnach gehen allein beim Bau der Lingnerstadt an der Zinzendorfstraße und der Pirnaischen Straße 820 Parkplätze verloren. Der Promenadenring Ost zwischen Kreuzstraße und Wilsdruffer Straße kostet 49 Parkplätze am Pirnaischen Platz und an der Ringstraße, der Neubau des Verwaltungszentrums am Ferdinandplatz geht mit einem Verlust von 735 Stellplätzen einher. Die Begrünung der Kreuzstraße bringt ein Minus von 23 Parkplätzen mit sich.

31 200 Parkplätze in der Innenstadt

Nach Angaben des Baubürgermeisters gibt es im Zentrum derzeit 31 200 öffentliche und nichtöffentliche Parkplätze. Dazu zählen 5700 gebührenpflichtige Parkplätze, 7000 privat bewirtschaftete, 2200 Anwohnerparkplätze und weitere 4700 Anwohnerparkplätze außerhalb des öffentlichen Verkehrsraums und 11 600 sonstige Stellplätze.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von 1999 bis 2021 sind den Angaben zufolge 2400 Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum weggefallen. Im Gegenzug wurden 3650 private öffentlich nutzbare Stellplätze neu geschaffen. Die Auslastung der im Parkleitsystem verankerten innerstädtischen Parkplätze ist am Sonnabend am Höchsten. In den Mittagsstunden sind die Flächen im Durchschnitt zu 85 Prozent belegt, so dass es nur noch 932 freie Stellflächen gibt.In der Woche ist die Auslastung vormittags am höchsten, dann sind im Schnitt 66 Prozent der Flächen ausgelastet.

Öffentliche Parkplätze samstags voll ausgelastet

Die öffentlichen Parkplätze Schießgasse und Pirnaischer Platz mit 347 Stellflächen sind sowohl an Sonnabenden als auch in der Woche teilweise voll ausgelastet. Montags bis freitags sind die Stellplätze vormittags und abends komplett zugeparkt, an Sonnabenden von 10 bis 20 Uhr.

Auch Parkhäuser und Tiefgaragen mit wenigen Lücken

Die Tiefgaragen am Altmarkt und Neumarkt haben in der Woche freie Kapazitäten, sind dafür aber an Sonnabenden stark ausgelastet. Die Tiefgaragen Altmarkt-Galerie und Centrum Galerie haben den Angaben zufolge in der Woche freie Kapazitäten, aber an Sonnabenden nur wenige freie Parklücken.

Anwohnerparken weitgehend abgesichert

Laut Kühn wird es einschließlich eines Parkhauses an der Strehlener Straße in den nächsten Jahren einen Zuwachs von 1100 öffentlich nutzbaren Parkplätzen geben, denen besagter Verlust von rund 1650 Parkflächen gegenübersteht. Das Anwohnerparken in der Innenstadt – es sind 5000 Bewohnerparkausweise registriert – sei weitestgehend abgesichert. Probleme gebe es im Umfeld des Kristallpalasts und der Seidnitzer Straße.

Handlungsbedarf beim Parkleitsystem

„Wir haben auf den städtischen Parkplätzen teilweise Vollauslastung“, erklärte Veit Böhm, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Deshalb sei es wichtig, sich für jeden bestehenden Parkplatz im Zentrum einzusetzen. „Wie wichtig Parkplätze sind, zeigt die anhaltende Debatte um die Parkplätze am Blauen Wunder“, so Böhm. Handlungsbedarf sieht er beim Parkleitsystem. „Hier sind noch nicht alle Parkplätze eingebunden. Da gibt es noch Reserven.“

Verzwergung der Innenstadt

Torsten Nitzsche (Freie Wähler) erklärte, seine Fraktion trage den von der Verwaltung geplanten Abbau der Parkplätze nicht mit. „Wer hier einen Schrumpfkurs fährt, der trägt die Verantwortung für eine Verzwergung der Innenstadt“, mahnt Nitzsche.

Von Thomas Baumann-Hartwig