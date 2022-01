Dresden: So viele Menschen müssen von Niedriglohn leben

Dresden

Die Quote der Geringverdiener im Freistaat Sachsen ist in Dresden am niedrigsten. Nach Angaben des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung erhalten 23,2 Prozent der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten in der Landeshauptstadt ein Bruttoarbeitsentgelt, das un­ter der bundeseinheitlichen Niedriglohnschwelle von 2284 Euro pro Monat liegt.

Großes West-Ost-Gefälle

Aus aktuellen Zahlen des Instituts der gewerkschaftsnahen Stiftung geht hervor, dass im Freistaat 32,6 Prozent der Vollzeitbeschäftigten im Niedriglohnsektor angestellt sind. Im Erzgebirgskreis ist der Anteil der Geringverdiener mit 43,2 Prozent besonders hoch, in Görlitz beträgt der Wert 42,5 Prozent. In Leipzig liegt die Quote bei 26,2 Prozent und in Chemnitz bei 28,8 Prozent. In Deutschland liegt der Wert bei 18,7 Prozent, so das Institut, wobei das West-Ost-Gefälle groß ist. Für Westdeutschland haben die Statistiker einen Wert von 16,4 Prozent berechnet, für Ostdeutschland inklusive Berlin von 29,1 Prozent.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Dresden geht das Institut von 168 101 sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten aus, von denen 39 186 einen Niedriglohn erhalten. Es handelt sich um 23 189 Männer und 15 997 Frauen. Besonders niedrige Löhne werden den Angaben zufolge im Gastgewerbe gezahlt. Hier sollen 76,8 Prozent der Beschäftigten einen Niedriglohn erhalten.

Ein tiefes Ohnmachtsgefühl und Wut auf die Politik

„Angesichts der vergleichsweise besseren Situation Dresdens fällt schnell unter den Tisch: Fast jeder und jede vierte Beschäftigte bekommt nur Niedriglohn. Das ist bitter, gerade auch angesichts der steigenden Mieten und Lebenskosten in dieser Stadt“, kommentierte der Dresdner SPD-Vorsitzende Albrecht Pallas die Ergebnisse der Studie. Es gebe auch in Dresden ein tiefes Ohnmachtsgefühl, trotz eigener harter Arbeitsleistung keine angemessene Vergütung und später eine entsprechende Rente zu erhalten. „Auch damit ist ein Teil der Wut auf die Politik zu erklären, die wir in Dresden immer wieder erleben“, so Pallas.

Das Lohngefälle wird kleiner

Die Einführung des Mindestlohns habe dafür gesorgt, dass 320 000 Ostdeutsche aus dem Niedriglohnbereich herausgekommen seien. Der von der neuen Bundesregierung geplante Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde noch dieses Jahr werde dafür sorgen, dass insgesamt das Lohngefälle kleiner werde, sagte Pallas.

Von Thomas Baumann-Hartwig