Dresden

Dresden hat im ersten Halbjahr dieses Jahres 241 Asylbewerber aufgenommen. Zwei Drittel der Personen stammen aus den Ländern Syrien, Russische Föderation, Irak, Libanon, Afghanistan und Pakistan. Der Frauenanteil liegt bei 41 Prozent. Das teilte jetzt der Erste Bürgermeister Detlef Sittel ( CDU) auf Anfrage des AfD-Stadtrats Heiko Müller mit.

Der Aufenthaltsstatus: Jeder Sechste ist ausreisepflichtig

Am 30. Juni lebten laut Sittel 9725 Flüchtlinge in Dresden. In Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaats in Dresden waren 481 Personen gemeldet. 7066 Flüchtlinge verfügen über eine zeitlich befristete Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen. Gleichzeitig leben in der Landeshauptstadt 1652 abgelehnte Asylbewerber, die vollziehbar ausreisepflichtig sind.

Die Abgelehnten: Die meisten kommen aus der Russland

Bei den abgelehnten Asylbewerbern handelt es sich um 1242 männliche und 410 weibliche Personen. Die größte Gruppe stammt mit 255 Menschen aus der Russischen Föderation. 150 pakistanische Staatsbürger, 134 Menschen aus Indien, 120 Personen aus Georgien und 191 afghanische Staatsangehörige sind den Angaben zufolge vollziehbar ausreisepflichtig. Auf der Liste finden sich aber auch 99 Menschen aus dem Libanon, 63 Personen aus Marokko und 67 aus Tunesien.

Das Alter: Ein Viertel der Neuen sind Kleinkinder

Fast ein Vierteil der neu zugewiesenen Personen sind den Angaben zufolge Kinder im Alter von null bis fünf Jahren. Sieben Prozent der Menschen sind sechs bis zehn Jahre alt, sechs Prozent elf bis 15 Jahre und elf Prozent 16 bis 20 Jahre. 32 Prozent der Asylbewerber sind 21 bis 35 Jahre alt, 15 Prozent 36 bis 50 Jahre. Der Anteil der über 50-Jährigen liegt bei fünf Prozent.

Die jungen Erwachsenen: 75 unbegleitete Minderjährige

Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer in Dresden lag den Angaben zufolge zum 30. Juni bei 75. Darunter befinden sich 29 junge volljährige Menschen. Dresden hat für Unterbringung und Betreuung von jungen Ausländern im Jahr 2019 rund 4,23 Millionen Euro ausgegeben. Die Kosten werden der Landeshauptstadt vollständig erstattet.

Die Weggezogenen: 444 sind vom Radar verschwunden

Vom 1. Juli 2019 bis zum 30. Juni 2020 haben laut Sittel 947 Flüchtlinge Dresden wieder verlassen. Dabei sind 444 Personen vom Radar der Behörden verschwunden. Diese wurden als nach unbekannt verzogen gemeldet, erklärte der Erste Bürgermeister.

Von Thomas Baumann-Hartwig