Ist das Glas nun zu 13 Prozent voll oder zu 87 Prozent leer? 2017 hat der Stadtrat das Radverkehrskonzept beschlossen. Bis 2025 soll das Konzept umgesetzt werden, lesen einige Stadträte aus ihrem eigenen Beschluss heraus. Stefan Szuggat, Leiter des Stadtplanungsamtes, sieht es anders: „Es wurde ein gleitender Zeithorizont beschlossen.“ Denn 2025, so viel ist sicher, sind längst nicht alle Pläne in umgesetzt. So soll es mit dem Radverkehr in Dresden weitergehen.

Was steht eigentlich im Radverkehrskonzept ?

Das umfangreiche Werk enthält 481 Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von 45 Millionen Euro. Es geht um 829 Kilometer klassifizierte Radverkehrswege.

Und wie ist der Stand bei der Umsetzung?

61 Maßnahmen wurden laut Stadtverwaltung abgeschlossen. 125 weitere Vorhaben befinden sich in der Planung, zwei davon werden aktuell gebaut. 26 Vorhaben wurden nach einer Prüfung wieder verworfen. Für diese prüften die Planer jetzt Alternativen. Die Verwaltung hat eine Arbeitsgruppe gegründet, in der sich die Radverkehrsplaner einmal im Monat treffen und sich austauschen.

Wenn ist das Konzept fertig abgearbeitet?

Wenn es in dem Tempo weiter geht, erst zwischen 2038 und 2047, je nachdem, wie der Baufortschritt berechnet wird. Wahrscheinlich wird es aber keinen Endpunkt geben, da immer wieder neue Herausforderungen auf die Planer zukommen.

Vor welchen Problemen stehen die Radwegplaner?

Neue Trends beeinflussen die Planungen. Mit Elektrofahrrädern hat sich die Durchschnittsgeschwindigkeit auf den Radwegen deutlich erhöht. Es bräuchte eigentlich mehr Platz für Überholvorgänge, zumal auch die Zahl der breiten und langen Lastenfahrräder zunimmt. Was heute ein normgerechter Radweg ist, kann sich morgen schon als zu schmale Fahrbahn erweisen. Der Verkehrsraum ist aber endlich.

Warum wird das Konzept nicht schneller umgesetzt?

„Eine Frage der Ressourcen“, sagt der Leiter des Stadtplanungsamtes. Das zur Verfügung stehende Geld reiche nicht aus, um alle Maßnahmen schnell abzuarbeiten. Probleme gibt es auch mit aufwendigen Planverfahren wie beim Elberadweg, dessen Ausbau in vielen Bereichen nur schleppend bis gar nicht vorankommt. Im Stadtgebiet gibt es Schwierigkeiten mit engen Straßenräumen und Leitungen unter der Erde. Schließlich dauern auch parlamentarische Verfahren: Eine Vorlage, die im Juli fertig ist, kommt im Dezember zur Beschlussfassung in den Stadtrat.

Was fordert die Politik von der Stadt?

„Wir müssen schneller werden“, sagt Johannes Lichdi ( Bündnis 90/Die Grünen). „Wir brauchen sichere, alltagstaugliche Radwege.“ „Ich wünsche mir mehr durchgehende Radverkehrsbindungen in Dresden. Der Elberadweg kollabiert in Stoßzeiten. Wir müssen uns Interimslösungen überlegen, wenn es mit den Planungen zu lange dauert“, empfiehlt CDU-Verkehrspolitiker Veit Böhm. „Wir laufen dem Wandel hinterher. Es passiert zu wenig“, erklärte Linke-Bauexperte Tilo Wirtz. „Ich finde die Kritik nicht gerechtfertigt. Der Radverkehr wird in dieser Stadt deutlich privilegiert“, meinte dagegen Thomas Ladzinski, baupolitischer Sprecher der AfD-Fraktion.

Warum müssen Radfahrer an Ampeln oft lange warten?

„Sicher ist oft nicht attraktiv“, nennt Wirtz ein Beispiel, „wenn ich an der Bautzner Straße drei Minuten auf grünes Licht warten muss, um von der Alaunstraße zur Glacisstraße zu kommen, dann ist das inakzeptabel.“ „Einwand akzeptiert“, erklärte Straßen- und Tiefbauamtsleiter Robert Franke, „hier müssen wir nachjustieren.“

Was sagt die Fahrradlobby zum Bearbeitungsstand?

„Wir erkennen an, dass schon viel in der Stadt passiert ist“, erklärte Edwin Seifert, Geschäftsführer des ADFC Dresden, „aber wir können mit dem Zeithorizont nicht zufrieden sein.“ Ob Königsbrücker Straße Nord, Bautner Landstraße, Reicker Straße, Stauffenbergallee oder Kesselsdorfer Straße – es sei höchste Zeit für praktikable Lösungen. „Auch Provisorien können die Situation verbessern und tragfähig sein.“

Wann kommt das erste Fahrradparkhaus?

„Wir befinden uns in den abschließenden Verhandlungen mit einem Bieter“, erklärte Szuggat, „wir wollen den Zuschlag für den Bau eines Fahrradparkhauses und den Bau des Omnibusbahnhofs am Hauptbahnhof erteilen.“ Der Stadtrat werde dazu im dritten Quartal einen Beschlussvorschlag erhalten, kündigte der Amtsleiter an.

