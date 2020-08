Kostenlos bis 10:00 Uhr So soll das neue Gebäude am Rathaus in Dresden aussehen

Der erste Anlauf ging schief. „Kleinkariert“ und „kleinstädtisch“, mussten sich die Architekten in der Gestaltungskommission anhören. Sie überarbeiteten die Pläne und wurden dafür jetzt von den Experten gelobt. Nur eine kleine Formalie muss noch geklärt werden.