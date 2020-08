Dresden.

Die 44-jährige Sonja Hannemann ist Gründungsschulleiterin des Gymnasiums Dresden-Johannstadt. Im DNN-Interview nimmt sie dazu Stellung, worauf sie sich einlässt und wie der Start laufen soll.

Wie ist Ihre Gefühlslage zum Schulanfang?

Anzeige

Das ist eine Mischung aus Aufgeregtheit, Freude und Stress.

Weitere DNN+ Artikel

Was ist jetzt wenige Tage vor dem Start noch zu bewältigen?

Das sind vor allem viele organisatorische Dinge. Ich starte mit einem kleinen Team. Seit Mai haben wir uns zwar schon mehrfach getroffen, aber damals arbeiteten alle noch bei verschiedenen Schulen und ich war noch in Berlin tätig. Ich habe fünf Gründungslehrkräfte und für kleinere Fächer gibt es einige Abordnungen. Die Schule hat nach jetzigem Stand 61 Schüler und wird mit drei fünften Klassen starten.

Das Gymnasium bezieht ein Schulgebäude auf der Pfotenhauerstraße, das schon von der 101. Oberschule und dem Abendgymnasium genutzt wird. Wie funktioniert das?

Wir nutzen hier zunächst auf einer Etage drei Unterrichtsräume, einen Lernraum und gemeinsam mit der Oberschule die Fachkabinette. Aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit ist das eine Herausforderungen für beide Seiten. Aber die Schulleiterin der 101. Oberschule, Frau Dressel-Zagatowski, vertritt und leitet ihre Schule mit Leidenschaft. Das ist mir sehr sympathisch. Da sind wir uns ähnlich. Das gilt auch für die Grundüberzeugungen, was wir für die Schüler machen wollen und welche Hausforderungen, aber auch Chancen der Standort bietet.

„Konnte mir nicht vorstellen, immer an der gleichen Schule zu bleiben“

Bei dieser Konstellation kann man sich sicher etwas anderes vorstellen, als hier als Schulleiterin ein Gymnasium aus der Taufe zu heben, oder?

Meine Mutter ist Koreanerin und für sie ist Lehrerin oder Lehrer, der ehrenwerteste Beruf, den man haben kann. Das hat mich stark geprägt. Sie hat uns auch immer Offenheit für andere vermittelt und Respekt im Umgang miteinander. Ich habe mir immer gewünscht, einmal eine Schule zu leiten. Ich bin in Marburg in Hessen geboren, habe in Bayern Abitur gemacht. 1996 bin ich zum Studium in die sächsische Landeshauptstadt gekommen und seither Wahl-Dresdnerin. Hier habe ich auch mein Referendariat absolvieren können. Ich bin Sprachlehrerin für Englisch, Französisch und Deutsch als Zweitsprache. Dann konnte ich mit dem Romain-Rolland-Gymnasium gleich an einem tollen Gymnasium arbeiten. Zehn Jahre war ich dort, konnte mir aber nicht vorstellen, immer an der gleichen Schule zu bleiben.

In dem Gebäude, wo jetzt das neue Gymnasium startet, sind bereits auch die 101. Oberschule und das Abendgymnasium untergebracht. Quelle: Dietrich Flechtner

Wie ging es dann weiter?

Zunächst war ich in der Referendarausbildung tätig und dann als Referentin für Gymnasien im Landesamt für Schule und Bildung in Dresden. Anschließend war ich für zwei Jahre in Berlin am Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. Es war wichtig, zwischendurch einmal andere Institutionen kennenzulernen und Bildungsprozesse von der anderen Seite zu sehen oder auch die Bildungssysteme in anderen Bundesländern. Aber ich habe die Schule von Anfang an vermisst. Ich bin mit Leidenschaft Lehrerin und sehe in der Schulgründung die Chance, gemeinsam mit einem motivierten Team die Schule gestalten zu können.

Durchmischung vieler Stadtteile

Wie sieht Ihr Konzept aus, welche Profile streben Sie an?

Ich habe die Hoffnung, dass man eine Schule sehr viel demokratischer gründen kann. Da zählt nicht nur meine Meinung. Es geht um die Vision, die wir gemeinsam mit den Eltern, Lehrern und Lehrerinnen sowie Schülern und Schülerinnen entwickeln. Daher habe ich auch die Profile bisher offen gelassen. Bislang kenne ich die Schüler und Schülerinnen noch gar nicht. Es ist mir aber wichtig zu wissen, welche Stärken und Interessen sie mitbringen. Elementar sind für mich Demokratieentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung und interkulturelle Kompetenz. Damit können wir hoffentlich auch an der internationalen Wahrnehmung der Stadt Dresden etwas verändern, die sich in den letzten Jahren nicht gerade positiv gewandelt hat.

Welche Rolle kann da die 101. Oberschule spielen?

Die Schule hat sehr viele Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund und meistert diese Herausforderung mit Bravour und sehr viel Einsatz. Deshalb finde ich es sehr interessant, dass wir uns mit dieser Schule das Gebäude teilen, die immer wieder mit einem schwierigen Ruf zu kämpfen hat. Ich hege die Hoffnung, dass wir alle von unserem Zusammenleben profitieren können. Am Gymnasium haben wir bei der Herkunft jetzt aufgrund vieler Umlenkungen von anderen Schulen vor allem eine Durchmischung vieler Stadtteile und nur neun Kinder mit Migrationshintergrund.

„Wollen die Zeit des Fernunterrichts nicht mehr wieder haben“

Ursprünglich sollte die Universitätsschule für eine Aufwertung des Stadtteils sorgen. Jetzt verbindet sich diese Hoffnung mit dem Gymnasium. Gleichzeitig haben Sie viele Schüler, die gar nicht hier her wollten. Ist das nicht zu viel Ballast für den Start?

Ich kann jetzt nicht sagen, wie einfach oder schwer dieser Prozess verlaufen wird. Die Herausforderungen bringen aber auch einen Anreiz mit. Wir können nicht im stillen Kämmerlein unser Ding machen und in der eigenen Suppe schwimmen. In dem Bundesland, in dem ich aufgewachsen bin, gab es immer Gesamtschulen. Dass man ab dem Alter von zehn Jahren keinen Kontakt mehr zu Kindern anderer Schule hat, finde ich nachteilig für die soziale Entwicklung und denke, dass es andere Möglichkeiten gibt. Da können wir uns hier gegenseitig unterstützen.

Erschwerend kommt die Coronasituation noch hinzu ...

Für die Gemeinschaftsbildung ist es natürlich die schlechteste Voraussetzung, wenn man immer auf Abstand bedacht sein muss. Klar ist aber, sollte eine Infektion auftauchen, stellt sich immer die Frage, schicke ich eine Klasse, die ganze Schule oder zwei Schulen nach Hause. Wir alle wollen die Zeit des Fernunterrichts nicht mehr wieder haben. Wir werden aber gleich in der ersten Woche mit der Einführung in die Nutzung der Schulcloud „Lernsax“ beginnen, damit im Notfall alle damit arbeiten können.

Demokratieentwicklung durch Partizipation

Sind Sie dafür technisch ausgerüstet?

Da ist bestimmt noch Luft nach oben ... Wir nutzen hier im Haus die zwei Computerpools. Da weiß ich noch nicht genau, wie wir es schaffen, dass alle Schüler und Schülerinnen mit mobilen Endgeräten arbeiten können.

Was meinen Sie mit mehr Demokratie an der Schule?

Der Freistaat hat in letzter Zeit viel für die Demokratieentwicklung getan. Aber diese entsteht nicht nur aus der Vermittlung von Kenntnissen über politische Institutionen, sondern aus Partizipation. Schüler bringen sehr, sehr viele Kompetenzen mit. Sie sollten mitentscheiden können. Das dürfen keine Scheinentscheidungen sein.

Wie soll das konkret laufen?

Neben dem gewählten Schülerrat sollte es weitere Möglichkeiten der Beteiligung geben. Gesetzlich vorgesehen ist schon die Vollversammlung. Es gibt aber nach amerikanischem Vorbild auch Formen der Versammlung, möglicherweise monatlich, die dazu dienen, Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Diese sollten von den Schülern und Schülerinnen gestaltet werden. Da kann über identitätsstiftende Aktionen gesprochen werden: Gibt es ein Schullied für uns, wie können wir uns im Stadtteil einbringen, welche Projekte können wir finden. Wir müssen auch die Leitbilddiskussion angehen.

„Ein Abenteuer hat immer auch viele spannende Seiten“

Wie sehen Sie die Diskussion um den Standort für die 101. Oberschule, die gerade läuft? Manchem Bildungspolitiker schwebt zudem sogar die Bildung einer Gemeinschaftsschule vor?

Wir starten als Gymnasium. Andere Optionen berühren mich bislang nicht. Aber ich bin keiner Form der Kooperation abgeneigt. Zum Beispiel im Bereich Deutsch als Zweitsprache hat die Oberschule viel mehr Erfahrungen. Die Erleichterung der Übergänge ist grundsätzlich für alle Beteiligten von Vorteil. Wenn die 101. Oberschule eine klare Perspektive hätte, wo sie hingeht und wo sie weiter besteht, dann wäre das für alle eine bessere Situation. Jetzt herrscht viel Verunsicherung.

Welche Tipps haben Sie für die „ Schulanfänger“ an Ihrem Gymnasium, die sicher auch aufgeregt sind?

Die Schüler und Schülerinnen sollten in einem Fragebogen ihre Ängste, Fragen und Wünsche beschreiben. Die meisten befürchten, sie könnten nicht so schnell Freunde finden, auf viel strengere Lehrer und Lehrerinnen und einen unbekannten Stadtteil stoßen. Das kann ich alles nachvollziehen. Auch für mein Team ist alles neu und wir müssen alles erst kennenlernen. Das Schöne ist aber, dass wir das gemeinsam machen können. Die Schüler und Schülerinnen sollten die ersten Tage als Expedition ins Neue betrachten. Ein Abenteuer hat immer auch viele spannende Seiten.

Von Ingolf Pleil