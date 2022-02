Dresden

Die Augen von Marén Kupke leuchten. „Das ist schon cool“, erklärt die Architektin. Sie ist Generalplanerin des ersten Carbonbetonhauses der Welt. Das entsteht am Fritz-Foerster-Platz in Dresden. Am Donnerstag war Richtfest.

Bauherr ist Manfred Curbach, Professor für Massivbau an der TU Dresden und Vorstandsvorsitzender des Verbands C³ – Carbon Concrete Composite. Das C³-Konsortium erforscht und entwickelt die nach ei­genen Angaben „völlig neue Art des Bauens mit Hilfe des Verbundwerkstoffes Carbonbeton“. Der Bau am Fritz-Foerster-Platz ist ein Meilenstein für die breite Anwendung in der Praxis.

Deutliche Einsparung an Material und Kohlendioxid

Beim Carbonbeton besteht die Bewehrung aus Carbon und nicht aus Metall wie beim Stahlbeton, der ei­ne bestimmte Dicke haben muss, um den Stahl vor Korrosion zu schützen. Weil Carbon nicht rostet, kann die Betonschicht deutlich dünner sein. Es kann viel weniger Zement eingesetzt werden. Das spart enorm. „Wir brauchen grob gesagt 50 Prozent weniger Material und das spart 70 Prozent Kohlendioxid“ im Herstellungsprozess, rechnet Curbach vor. Für ihn ist Carbonbeton deshalb der Baustoff der Zukunft. Seit 30 Jahren forscht er daran.

„Wir wollen zeigen, was mit dem Baustoff alles möglich ist“, erklärt die Generalplanerin. Seit 2017 ist sie mit dem Projekt verbunden. Erst in der Forschung, später beim konkreten Bauen. Seit etwa einem Jahr laufen die Bauarbeiten. Das Gebäude besteht aus zwei wesentlichen Teilen. Die Box, Architektin Kupke von der AIB GmbH aus Bautzen nennt es das „Haus im Haus“, ist vom Twist umgeben – zwei gegenüberliegenden Wänden, die sich fließend nach oben in die Waagerechte drehen und zum Dach werden.

Demonstration der Baumöglichkeiten

Kupke hat schon Erfahrungen mit Carbonbeton. In Kahla in Thüringen hat sie einen offenen Pavillon errichtet, am Bergheider See in Brandenburg Teile aus Carbon bei ei­nem schwimmenden Haus verwendet.

Die Box ist zum Teil tiefergelegt. Damit war es möglich im ansonsten einstöckigen Bau, zwei Etagen einzurichten und damit auch mehrgeschossige Baumöglichkeiten zu de­monstrieren. Im unteren Teil werden vor allem Haustechnik und Sanitäranlagen eingebaut.

Eine kleine Treppe führt zu den Räumen in der ersten Etage. Dort leisten in den kommenden Jahren Wissenschaftler viel Forschungsar­beit, an der Außenseite können sie Baustoffe beispielsweise auf Umwelteinflüsse testen. Auch das Haus selbst behalten die Forscher natürlich im Auge. „Es gibt hier ganz viele Messpunkte“, erläutert die Architektin, dass das Gebäude permanent von Sensoren überwacht wird.

100 Jahre Lebensdauer

Während die Wände der Box in ei­nem Fertigteilwerk hergestellt wurden, verdeutlichen nach Ansicht des Bauherren die Twist-Schalen, dass Carbonbeton fast grenzenlos in jede beliebige Form gebracht werden kann. Wärmedämmung, Schallschutz, Wohnlichkeit – alles soll mit dem Cube-Bau demonstriert werden, damit der Carbonbeton als Baustoff Eingang in die Bauindustrie findet, wie es Bauherr Curbach formuliert.

Architektin Kupke verweist zudem auf die Langlebigkeit, die dem Carbonbeton zugeschrieben wird. Während Stahlbetonbrücken nach 30 bis 50 Jahre marode werden, reiche die Perspektive beim Carbonmaterial „auf jeden Fall“ bis zu 100 Jahre. Eine solche Lebensdauer könnte die derzeit noch vorhandenen Kostennachteile bei der Herstellung ausgleichen, die aber auch damit verbunden sind, dass der Baustoff noch nicht zum breiten Einsatz kommt.

Auch das trug dazu bei, dass der „Cube“ für die Generalplanerin „ei­ne ganz schöne Herausforderung“ war. So lassen sich Kosten kaum kalkulieren, wenn Vergleichsbauten fehlen. Die Bauleute betreten viel Neuland und müssen den Umgang mit dem Carbonbeton auch erst lernen und manches mehrmals probieren. „Es gibt einfach keinen Stand der Technik“, erläutert Kupke. Die 48-Jährige ist „stolz und begeistert“, nun Richtfest feiern zu können. Seit fünf Jahren hat sie sich hauptsächlich mit diesem Projekt befasst.

Kommt Bundespräsident zur Eröffnung?

Nun geht es mit dem Innenausbau weiter. Im Raum für Beratungen und Konferenzen, der neben der Box entsteht und nur von den geschwungenen Wänden überspannt wird, stehen Wandteile, die Besuchern die Bestandteile der Box und des Twists zeigen. Hier kommt dann auch Stahl zum Einsatz, der die Glasfassade trägt.

Bauherr Curbach ist zufrieden mit dem erreichten Stand. „Das schwierigste ist geschafft“, sagte er und dankte allen beteiligten Baufirmen. „Die Mitarbeitenden von Hentschke Bau und Bendl HTS haben eine bauliche Meisterleistung erbracht.“ Baukosten nennt der Professor nicht.

Der Innenausbau, die Gestaltung des Außenbereiches und das Ausstatten des Gebäudes mit Mobiliar sollen bis zum Sommer abgeschlossen sein. Die Einweihung des Gebäudes ist für September 2022 geplant. Dann könnte das Carbon-haus wieder für viel Aufsehen sorgen. Dem Vernehmen nach hat auch der Bundespräsident Interesse daran gezeigt. So könnte bei der Feier im Herbst auch Frank-Walter Steinmeier dabei sein. Am 13. Februar muss er sich jedoch erstmal der Wiederwahl in der Bundesversammlung stellen.

Von Ingolf Pleil