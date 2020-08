Dresden

Es ist fast 25 Jahre her, dass der erste Niederflurwagen in die damalige Hauptwerkstatt der Dresdner Verkehrsbetriebe in Tolkewitz einrollte. Am 15. Dezember 1995 überreichte das Konsortium Sachsen-Tram den ersten NGT6DD – so die technische Bezeichnung. Seither sind die DVB mit Köpfchen in der Stadt unterwegs. Denn anders als die heute aus nostalgischen Gründen beliebten Tatrabahnen haben die Stadtbahnwagen den Großteil der Technik auf dem Dach verbaut. „Erst das macht den ebenerdigen Einstieg möglich“, sagt Peter Lauterbach. Er ist Instandhaltungsbereichsleiter in der heutigen Schwerpunktwerkstatt der DVB in Gorbitz. Und erläutert, was die modernen Straßenbahnen heute so alles auf dem Kasten haben.

Im Blick hat er einen Stadtbahnwagen der neueren Generation, wenn auch nicht der neusten: einen NGT8DD. Er ist zur acht Jahre fälligen Hauptuntersuchung in der Werkstatt, weshalb er sich gut vom Dacharbeitsstand aus betrachten lässt. Auf den ersten Blick fallen dicke Kabel und Metallkästen auf, die man so richtig nur von oben erkennen kann. Sie werden von einem hohen Blechrahmen gefasst, der sonst alle Blicke fernhält – aus ästhetischen Gründen, wie DVB-Sprecher Falk Lösch sagt.

Anzeige

Mehr Hitzebeständigkeit

Die Kästen sitzen auf einem Metallrahmen, weil das eigentliche Dach aus Gewichtsgründen aus einem Kunststoffverbund besteht. Und sie haben es in sich. Der Kasten direkt über der Fahrerkabine beinhaltet deren Klimaanlage. Es folgt der Bremswiderstand, der überschüssige elektrische Energie, die beim Bremsen entsteht, in Wärme umwandelt. „Die Steuertechnik entscheidet, ob das passiert oder ob es einen Bedarf im Netz gibt und die Bremsenergie eingespeist werden kann“, erläutert Peter Lauterbach. Dann das Herzstück. Im Antriebscontainer steckt all die Technik, die zum Antrieb des darunterliegenden Triebfahrwerks benötigt wird.

Weitere DNN+ Artikel

Hier ist es im vergangenen Sommer bei großer Hitze zu Problemen gekommen, weil sich der Antrieb automatisch ausstellte, um einer Überhitzung vorzubeugen. „Das hatte teilweise auch mit dem Verschleiß von einigen Teilen zu tun“, sagt Peter Lauterbach. Die habe man ausgetauscht und auch sonst Vorkehrungen getroffen, die für mehr Hitzebeständigkeit sorgen.

Um Hitze und Kälte geht es auch im folgenden Container. Er beinhaltet das Dachluftheizgerät, das den Fahrgastraum entweder beheizt, mit Frischluft versorgt oder die Luft umwälzt. Drei solcher Aggregate gibt es insgesamt auf dem Dach.

Im Fahrgastraum niedrige Spannungen von 24 Volt

Dann sind die dicken Kabel an der Reihe. Sie werden an der Verbindung der einzelnen Wagenteile übers Dach geführt. „Im Fahrgastraum gibt es nur niedrige Spannungen von 24 Volt“, sagt Peter Lauterbach. Damit bei Unfällen nichts Schlimmeres passiert, werden alle anderen Stränge mit 400 und mehr als 600 Volt übers Dach geführt – so weit wie möglich von den Fahrgästen entfernt. Neben diesen dicken und dünnen Kabeln liegt der Umformer, der für das Wirrwarr an Spannungen sorgt. 400 Volt ist die Betriebsspannung. Mit 680 bis 750 Volt werden die Triebfahrwerke angetrieben. Die niedrige Spannung versorgt die Technik im Fahrgastraum. Dort befindet sich auch der Hauptrechner – das einzige wesentliche Bauteil, das abgesehen vom Antrieb nicht auf dem Dach beheimatet ist.

Dort sind noch erwähnenswert: Der Stromabnehmer, der den Strom von der Oberleitung empfängt. Und allerhand kleine Antennen. Eine fürs GPS, die zusammen mit einer Infrarotbarke dafür sorgt, dass der Standort jeder Straßenbahn in der Leitstelle bekannt ist. Dazu eine WLAN-Antenne, über die Daten auf den Computer geladen werden.

Von Uwe Hofmann