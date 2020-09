Dresden

Was lange währte, ist nun doch noch gut geworden: Schon im Frühjahr wollte René Kuhnt auf dem Gelände des Kraftwerks Mitte sein neues Restaurant „ Kulturwirtschaft“ eröffnen. Corona kam auch ihm in die Quere, nun aber ist es so weit und das von Kunst und Kultur strotzende Areal auch um eine gastronomische Attraktion reicher. Tatsächlich ein besonders atmosphärischer Ort für eine Gastronomie, geben sich hier doch täglich Künstler, Schauspieler und Besucher die Klinke in die Hand. In Kuhnts Restaurant, dessen Name Programm sein soll, ist hier nun ein Raum für Austausch, kulinarische Freuden und Kunstgenuss entstanden.

Drewag-Prokurist Frank Neuber freut sich bei der Eröffnung sichtlich, „dass der umtriebige Macher, der – positive – Unruheherd René Kuhnt nun das Areal mitgestaltet und aus dem ehemaligen Wohlfahrtsgebäude, dem Speicher, nun so ein Wohlfühlgebäude gemacht hat“. Der Speicher wurde 1895 errichtet und fungierte als Schalt- und Transformatorenhaus, ehe es 1925 zum Wohlfahrtsgebäude mit Umkleiden, Wasch- und Duschräumen, Bädern und Toiletten wurde. Nach 1945 zogen auch Küche, Speise- und Kultursaal sowie eine Sauna ein. Für die Sanierung und den Umbau investierte die Drewag rund 3,1 Mio. Euro, davon 600 000 Euro Fördermittel.

Opulenz und Pomp so weit das Auge reicht

Kuhnt selbst steckte nochmal einen rund sechsstelligen Betrag in die Küchenausstattung und Einrichtung. Die Maßnahmen zur Barrierefreiheit wurden mit Steuermitteln auf Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts mitfinanziert. Und die Arbeit und Mühe ist tatsächlich nicht zu übersehen.

Langweilig wird es dem interessierten Adlerauge im Gastraum so schnell nicht: Opulenz und Pomp so weit das Auge reicht – trotz der überbordenden Ausstattung inklusive üppiger, tropisch anmutender Blumenarrangements wirkt das Ergebnis nicht überladen. Gekonnt halten sich hier moderner Industrie-Charme und barocker Prunk die Waage. Bei der Inneneinrichtung hat Kuhnt nichts dem Zufall überlassen und höchstselbst allerhand originelles Interieur magiergleich aus dem Hut gezaubert. Etwa ein Jahr brauchte es, die Schätze im Gastraum zu versammeln und gebührend in Szene zu setzen. Auf Flohmärkten trödelt der 51-Jährige jedoch so gut wie nie: „Die Dinge finden mich“, lacht der Gastronom, der die Stücke dann liebevoll aufbereitet.

Gekonnt halten sich moderner Industrie-Charme und barocker Prunk die Waage. Quelle: Anja Schneider

So finden sich im Gastraum neben originalen DDR-Werkslampen und Eisenbahn-Leuchten auch Kronleuchter aus dem 18. Jahrhundert, reich verzierte Spiegel, massive Dielentische, zum Sitzbezug umfunktionierte Jutesäcke, über 100 Jahre alte Flügel und eine zur Stehlampe umgebaute Lichtbohrmaschine. So viel Glanz und Glorie lässt manch potentiellen Gast möglicherweise nicht nur vor Ehrfurcht erstarren.

100 Plätze für Besucher

Ein Herzkasper angesichts entsprechend pompöser Preise steht laut Gastgeber Kuhn jedoch nicht ins Haus, essen soll hier jeder Dresdner können: „Wir bieten bodenständige Hausmannskost, eine ehrliche Küche mit regionalen Produkten“. So setzt er auch bei den Heidesäften auf unprätentiöse Sorten wie Pflaume oder Stachelbeere. Seine kulinarische À-la-Carte-Empfehlung fällt gespalten aus, so richtig will er sich nicht zwischen Kalbsbäckchen und Schnitzel entscheiden. Entscheiden muss man sich aber spätestens dann nicht mehr, wenn man sich für den „kulinarischen Laufsteg“ entscheidet, wie Kuhnt sein Büffet augenzwinkernd nennt.

Angst vor weiteren Einschränkungen im Zuge steigender Corona-Zahlen hat der Gastronom aktuell nicht: „Wir sind froh, dass wir nun endlich eröffnen können. Mit mehr als 100 Plätzen sind wir gut dabei – sollte sich das auf die Hälfte reduzieren müssen, wäre das aber auch noch kein Grund zur Sorge“, gibt er sich zuversichtlich.

Kulturwirtschaft, Kraftwerk Mitte 16, 01067 Dresden, Öffnungszeiten: Montag Ruhetag, Dienstag bis Sonnabend, 14 bis 24 Uhr, Sonntag 13 bis 22 Uhr

www.kulturwirtschaft-kuhnt.de

Von Kaddi Cutz