Dresden

Deutschlandweit ist ALEX gut vertreten, kein Wunder also, dass sich auch in Elbflorenz ein Ableger der Kette findet. Das Konzept: Vom Frühstück bis zum Absacker kann hier gegessen, getrunken und gefeiert werden. Nach einem Besuch in der Semper Zwei – das war noch der Verschärfung der Coronaregeln – schneien wir mit einer zehnköpfigen Gruppe herein und ergattern tatsächlich noch ein Plätzchen in dem riesigen und an diesem Abend gut gefüllten Lokal. Vom ansonsten recht ansprechenden Ambiente kriegen wir an unserem etwas abgelegenen Tisch zwar verhältnismäßig wenig mit, da wir jedoch spontan und ohne Reservierung vorbeigekommen sind, lässt sich das verschmerzen.

Mitgebracht haben wir Hunger und Cocktail-Durst, also ordern wir erstmal eine Runde Getränke. Während der Großteil auf Hochprozentiges setzt, übe ich mich heute in Abstinenz und probiere eine hausgemachte Passionsfrucht-Limonade (5,60 Euro für den halben Liter). Diese hält, was sie verspricht, ein sehr leckerer, fruchtiger Durstlöscher. Auch die Cocktails munden, jedoch sind sich alle am Tisch einig: Ein bisschen mehr des Alkohols hätte durchaus im Glas landen dürfen.

Das Restaurant besitzt ein recht ansprechendes Ambiente. Am Testtag gestalteten sich allerdings die Wartezeiten für Speisen und Getränke recht lang. Quelle: Anja Schneider

Schwierig gestaltet sich jedoch im Vorfeld zunächst die Verteilung der Getränke. Die Servicemitarbeiterin hat dafür ein etwas seltsames System entwickelt und fragt nie das Getränk ab, das sie gerade in der Hand hält, sondern immer das jeweils nächste, was für reichlich Verwirrung am Tisch sorgt. Einen Teil der Gruppe weist sie daraufhin recht harsch mit den Worten „Ihr sprecht jetzt nicht mehr!“ zurecht. Was möglicherweise lustig gemeint sein sollte, erscheint uns jedoch als sehr ruppige Interpretation von Humor, die wir als sehr unpassend empfinden.

Bäumchen-Wechsel-Dich

Bis wir unser Essen bestellen können, ist die erste Runde Getränke bereits ausgetrunken. Die Wartezeit gerät mit über einer halben Stunde bis zur Bestellung sehr lang, selbst bei einem vollen Lokal. Nicht so richtig verstehen wir zudem das muntere Bäumchen-Wechsel-Dich beim Service. Über den Abend haben wir es mit drei unterschiedlichen Service-Kräften zu tun, was auch bei diesen für sichtliche Verwirrung, Unruhe und das ein oder andere Durcheinander sorgt. Immerhin: Mit unserem letzten Service-Mitarbeiter haben wir dann noch einen sehr aufmerksamen und freundlichen Vertreter seiner Zunft erwischt. Das Angebot hält für jeden Geschmack etwas bereit: Von Salaten und Bowls über Pasta, Schnitzel, Steak, Burger und Currys wurde an alles gedacht.

Ich entscheide mich für die „Empfehlung der Küchen-Crew“ und wähle die Tortilla de Patatas (6,90 Euro), gebackenes Eier-Kartoffel-Omelette mit getrockneten Tomaten, Hirtenkäse und Kräuter-Knoblauch-Ciabatta. Zudem schaffen es unter anderem die „herzhaften Flammkuchen-Chips“ mit Guacamole und Cheddar-Cheese-Dip (4,80 Euro), eine „Crispy Chicken Bowl nach japanischer Art“ (12,60 Euro) und der „Superfood Veggie-Burger“ mit Walnuss-Cheddar-Patty, Babyspinat, Rucola, getrockneten Feigen, Chiasamen, Goji-Beeren, Gurke und Rote-Beete-Sesam-Dressing (9,10 Euro) auf den Tisch, dazu gibt es Süßkartoffelpommes (4,80 Euro).

Die Wartezeit gestaltet sich erneut recht lang, was natürlich aber zu erwarten war. Als das Essen schließlich serviert wird, bin ich irritiert. Die Tortilla kommt in einer kleinen Auflaufform, die vier getrockneten Tomaten obendrauf haben eindeutig zu viel Hitze abbekommen und weisen deutliche Verbrennungen auf. Auch sonst ist das Omelett etwas sehr trocken geraten und ist auch geschmacklich kein Highlight, da man sich offenbar zu sehr auf Feta und Tomaten verlassen und an Gewürzen gespart hat. Von einer Empfehlung des Hauses habe ich mehr erwartet. Auch die Flammkuchen-Chips gegenüber stoßen auf mäßige Begeisterung, allgemeines Fazit: Was originell klingt, muss es nicht zwangsläufig auch sein. Der Guacamole fehlt der Bums, auch der Cheddar-Cheese-Dip ist kein Knaller – schade.

Joe´s Honey Mustard-Burger kommt mit vielFleisch und Bacon daher Quelle: Anja Schneider

Punkten kann dafür der vegetarische Burger, wenngleich auch der Bratling etwas trocken ge(b)raten ist, dennoch überzeugt die Kombination. Leider weniger überzeugend sind die Süßkartoffelpommes, denen das Kunststück gelingt, sich geschmacklich als „normale“ Kartoffel auszugeben – was gleich mehrere Tester am Tisch bestätigen. Auch fehlt es den Stäbchen an Knusprigkeit, ein eher schlaffer Auftritt. Als gute Wahl erweist sich indes die Crispy Chicken Bowl. Diese hält, was sie verspricht und kommt mit knusprigen Stücken von Hähnchenbrust daher, die sich mit Sushireis, Edamame, Salat, Kernen und asiatischem Dressing harmonisch zu einem leichten und frischen Gericht verbinden.

Steckbrief Restaurant Alex Adresse Schloßstraße 7–9, 01069 Dresden, Telefon 0351 40 76 32 60 Konzept Café, Kneipe, Bar, Bistrorant – und zwar zum Frühstück, mittags, abends, immer Extras Frühstücks- und Brunchbuffet, Happy Hour 20 bis 22 Uhr Geöffnet Mo. bis Do. 8 bis 1 Uhr,Fr. und Sa. 8 bis 2 Uhr, So. 9 bis 1 Uhr Preise Hauptgerichte ab 9,80 Euro Gesamtnote 5,8 (von max. 10) Essen: 5 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent) Service: 6 (20 Prozent) Ambiente: 8 (20 Prozent) Fazit schöne Location zum Verweilen in größerer Runde

Insgesamt fällt unser Fazit gemischt aus: Die Cocktails überzeugen mit leichten Abstrichen, das Essen finden wir okay, dennoch bleibt es hinter unseren Erwartungen zurück. In größerer Runde haben wir dennoch einen schönen Abend in lockerer Atmosphäre mit einem Service, der freundlich, aber mitunter etwas überfordert wirkt.

Von Kaddi Cutz