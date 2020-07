Dresden

Große Teile der Dachkonstruktion sind eingestürzt. In dem Gebäude findet eine langjährige Durchfeuchtung tragender Bauteile statt, die tief in das Bauwerk hineinragen. Die Feuchteschäden bei der Holzkonstruktion seien augenfällig. Bei Stahlbeton-Bauteilen und Stahl-Fachwerkträgern wurden die Mängel nicht sofort auf der Hand liegen. So schätzt die Bauaufsicht den Zustand des Sachsenbades ein.

Thomas Löser, Bauexperte der Grünen-Stadtratsfraktion, hatte nach dem Zustand des denkmalgeschützten Gebäudes in Pieschen gefragt und eine ernüchternde Antwort vom Ersten Bürgermeister Detlef Sittel ( CDU) erhalten. Eine kurzfristige Notreparatur des undichten Dachs sei nicht mehr möglich. Zum Erhalt der maroden Bausubstanz müsse ein Wetterschutzdach aufgebaut werden. Der bestehende Dachaufbau ist nicht mehr begehbar. Wegen Einsturzgefahr.

Anzeige

Förderung vom Bund ist ausgeschlossen

Ein teures Unterfangen. Gut 600 000 Euro kostet es, einen Gerüstturm mit Schutzdach aufzubauen, heißt es in der Antwort von Sittel. Rund 341 000 Euro Unterhaltskosten für die Konstruktion würden pro Jahr anfallen. Die Möglichkeiten einer Förderung sind begrenzt: Vielleicht gibt es Denkmalfördermittel des Freistaats. Eine Förderung vom Bund ist ausgeschlossen, so der Erste Bürgermeister.

Weitere DNN+ Artikel

Seit 1994 steht das Sachsenbad leer. Es ist immer wieder Ziel von Einbrechern. Zwischen 2002 und 2020 hat die Stadtverwaltung 67 Maßnahmen durchgeführt, um das Gebäude gegen Einbrecher zu sichern oder Einbruchsstellen wieder zu schließen. Die Kosten dafür lagen laut Sittel bei rund 49 000 Euro.

2018 hatte die Stadt mit einer Konzeptausschreibung nach einem privaten Investor gesucht. Das Ergebnis war mager. Einer von drei Interessenten ist übrig geblieben, das Konzept sieht vor, moderne Bürowelten im Sachsenbad zu installieren. „Ich bin dafür, dass wir alle Möglichkeiten auslosten, das Hallenbad zu erhalten“, sagt Löser.

„Der Zustand des Gebäudes ist dramatisch“

Der Vorschlag des Grünen-Politikers: Die Verwaltung soll prüfen, ob weitere Baufelder auf dem Gelände des Sachsenbades ausgewiesen werden könnten. Wenn ein Investor die Möglichkeit erhalten würde, so das Kalkül, Bürofläche außerhalb des Gebäudes zu errichten, könnte ein Erhalt der Schwimmfläche wieder lukrativ werden.

„Es ist ein Versuch, die schwierige Situation aufzulösen“, erklärt Löser, der weiß: „Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Der Zustand des Gebäudes ist dramatisch.“ In spätestens zwei Jahren müsse es eine Entscheidung geben. „Aber bevor das Sachsenbad zum Bürogebäude wird, sollten wir diese Runde noch einmal drehen.“

Für CDU-Stadtrat Veit Böhm ist der Vorschlag nicht tragfähig. „Flächen für einen Anbau sehe ich nicht. Wir bekommen ja schon ein Problem, Parkplätze für das Sachsenbad auszuweisen.“ Angesichts des baulichen Zustands fordert Böhm eine schnelle Entscheidung: „Wenn wir jetzt nicht handeln, gibt es bald keinen Gegenstand für Debatten mehr. Dann muss das Denkmal abgerissen werden.“

306 Unterzeichner unterstützen Petition

Böhm sieht Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) und Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) in der Pflicht: „Sie müssen der Stadtgesellschaft in Pieschen erklären, welche Optionen es gibt und warum bestimmte Entscheidungen zu treffen sind.“

Der Linke-Stadtbezirksbeirat Joachim Adolphi hat eine Petition gestartet, die das Ziel verfolgt, die Konzeptausschreibung für das Sachsenbad aufzuheben. Das Gebäude soll als Schwimm- oder Gesundheitsbad saniert werden, eine Übertragung an die städtische Bäder GmbH sei zu prüfen. Die Petition hat bisher 306 Unterstützer gefunden.

Von Thomas Baumann-Hartwig