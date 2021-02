Dresden

Corinne Miseer, Chefin der Dresden Marketing GmbH, spricht ohne Umschweife aus, was seit Monaten Realität ist: „Die Tourismusbranche in Dresden befindet sich in einer Krise historischen Ausmaßes.“ Mit diesen Worten startet die Geschäftsführerin in die düstere Bilanz für das Tourismusjahr 2020. Ein Lichtblick: Im Vergleich zu anderen Städten steht Dresden noch ganz gut da.

Wie lief das touristische Jahr 2020?

Die Landeshauptstadt startete zunächst gut ins Jahr 2020. In den Monaten Januar und Februar konnten die Beteiligten dem steten Wachstum der Übernachtungszahlen zuschauen. Mehr als 350 000 Übernachtungen verzeichneten die Betriebe im Februar. Im März halbierte sich die Zahl nahezu. Der Grund: Lockdown Nummer eins. Am 16. März mussten alle Hotels und Herbergen schließen. Dementsprechend brachen die Zahlen im April komplett ein. Die Zahl der Übernachtungen verringerte sich um mehr als 90 Prozent. Dass es kein Totalausfall wurde, lag daran, dass das Beherbergungsverbot nur für touristische Zwecke galt, nicht für Geschäftsreisen beispielsweise.

Nach der Wiedereröffnung am 15. Mai ging es stetig bergauf. Im August konnten über 520 000 Übernachtungen gezählt werden. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt trotzdem ein Minus von fast 20 Prozent. Im November und Dezember nahm die Krise wieder Fahrt auf. Der zweite Lockdown begann und die Hotellerie sah sich wieder mit 90 Prozent weniger Übernachtungen konfrontiert.

Doch die Zahlen des Statistischen Landesamtes Sachsen verkünden auch eine gute Nachricht: Die Aufenthaltsdauer der Touristen in Dresden ist gestiegen. Von 2,2 auf 2,4 Tage. Was für den Laien wenig klingt, ist für die Branche ein gutes Ergebnis, bewertet Corinne Miseer diese Zahl.

Der Anteil der Auslandstouristen ist mit einem Minus von rund 64 Prozent am stärksten gesunken. Der Anteil europäischer Gäste betrug im letzten Jahr 81 Prozent. Die meisten Touristen kamen aus Polen nach Dresden, gefolgt von Besuchern aus der Schweiz, den Niederlanden und Österreich.

Trotz der vielen Minuszahlen ist Dresden im Vergleich zu anderen Großstädten die mit dem geringsten Rückgang an Übernachtungen. Während die Landeshauptstadt mit 44,5 Prozent weniger Übernachtungen umgehen musste, sah es in Leipzig und Bremen 2020 knapp schlechter aus. Am schwersten getroffen hat es Berlin mit einem Rückgang um 64 Prozent. Demzufolge herrschte in Dresden mit 38,3 Prozent die höchste Zimmerauslastung unter den deutschen Großstädten.

Das düstere Ergebnis der Bilanz lautet: 500 Millionen Euro Umsatzverlust muss der Raum Dresden-Elbland im Bereich Tourismus verkraften. Entmutigen lassen will sich Corinne Miseer von dieser Zahl nicht. „Wir nehmen die Krise als Chance wahr“, sagt sie zuversichtlich. Die Prognosen zeigten, dass dafür jedoch eine immense Kraftanstrengung nötig sein werde.

Was wird für 2021 im Bereich Tourismus erwartet?

„Das Niveau, das wir vor der Krise hatten, erreichen wir frühestens 2024“, fasst Corinne Miseer die Prognose für den Tourismus in Dresden zusammen. Dieser werde vor allem von Freizeitreisen getragen. In diesem Bereich erwarten die Verantwortlichen bis 2023 einen Zuwachs von fünf Prozent. Geschäftsreisen dagegen werden noch bis dahin mit einem Minus von 26 Prozent prognostiziert.

Gebucht werde nach wie vor nur sehr zögerlich, sagt Corinne Miseer. Die Branche stelle sich auf kurzfristige Buchungen ein. Eine Befragung von über 170 Orten und Regionen im vergangenen Dezember ergab, dass mit einer flächendeckenden Existenzbedrohung vor allem in der Eventbranche gerechnet werden müsse. Davon gehen 71 Prozent der Befragten aus. In den Bereichen Hotellerie, Gastronomie und Freizeitwirtschaft rechnen dagegen nur 25 Prozent der Befragten mit existenzbedrohenden Auswirkungen.

Außerdem sind laut ostdeutscher Tourismusorganisationen bereits jetzt Rückzüge vom Markt spürbar. 80 Prozent der Befragten rechnen damit, dass Betriebe aus den Bereichen Event, Gastronomie sowie in privaten Herbergen und Einzelhandel ihre Pforten für immer schließen werden.

Was die diesjährige Zimmerauslastung betrifft, so sind die Erwartungen laut Dresden Marketing GmbH sehr verhalten. Ein erster Aufschwung werde im zweiten Quartal erwartet, vor allem mit Gästen aus Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg. Ausländische Gäste werden maximal aus Europa erwartet. Mit Gästen aus den USA oder China rechnet niemand.

Was die prognostizierten Pläne der Touristen angeht, steht Dresden mit seinem Angebot ganz gut da. Laut des Deutschen Städtereisenmonitors wollen Reisende vor allem Restaurants besuchen, Sehenswürdigkeiten bestaunen und die Natur genießen. Und für die Landeshauptstadt wurden im gleichen Monitor vor allem das Kulturangebot, das Stadtbild und die Familienfreundlichkeit mit dem Prädikat „sehr gut“ bewertet.

Wie geht es für die Kultur weiter?

Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) bezeichnet 2020 als ein „bitteres Jahr“ für die Dresdner Kultur. „Es wirft uns um Jahre zurück“, sagt sie und ergänzt, diese Zäsur jedoch nutzen zu wollen. Wie genau, will sie nicht verraten, nennt aber die Aspekte Nachhaltigkeit und Mobilität, die in eine neue Strategie einfließen sollen. Gemeinsam mit sämtlichen Kultureinrichtungen hoffe sie auf den Tag X, an dem wieder geöffnet werden könne.

Auch wenn dieser noch in den Sternen steht, gibt es bereits Pläne für den kulturellen Sommer in Dresden. Im Stadtgebiet soll es eine Sommerbespielung geben, mit rund 200 000 Euro aus dem Corona-Bewältigungsfond des Dresdner Haushalts sollen Feste in der Stadt unterstützt werden. Gleichzeitig soll es kulturelle Programme geben, die auch den Einzelhandel einschließen. So könnten Schaufenster als kleine Bühnen dienen. Dafür sind 100 000 Euro vorgesehen. Weitere 45 000 Euro werden für kleinere Projekte eingeplant. Für all die Pläne braucht es aber noch einen Stadtratsbeschluss, gibt Klepsch zu denken.

Welche touristischen Angebote plant die Region?

Der Meißner Oberbürgermeister und Vorsitzender des Vereins Dresden-Elbland, Olaf Raschke (parteilos), will den schlechten Nachrichten nicht so viel Raum schenken. Er berichtet von einem „wunderbaren Sommer“ in der Region und einer positiven Grundstimmung, die ihm aktuell fehle. Für dieses Jahr sind etliche Neuerungen im Tourismusprogramm für die Region geplant. So soll es einen Audioguide für den Sächsischen Weinwanderweg geben.

Außerdem sind altbekannte Events, wie die 30. Karl-May-Festtage im Radebeuler Lößnitzgrund für den 9. bis 11. Juli geplant und die Weinfeste sollen vom 1. bis 3. Oktober in Meißen und Radebeul steigen. Das eigentlich schon für 2020 neu geplante Event „Der Lößnitzgrund ruft“ soll diesen Sommer eine neue Chance bekommen. Geplant sind die Theaterveranstaltungen vom 29. Mai bis 13. Juni. Aus dem Tag des offenen Weinguts werden zwei, und zwar sollen am 28. und 29. August 45 Weingüter und Besenwirtschaften ihre Tore für Gäste öffnen.

Was fordern die Beteiligten von der Politik?

Bei all den Plänen wird auch Kritik an der Politik laut. Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch drängt auf eine klare Aussage, was mögliche Öffnungen der Kultureinrichtungen angeht. „Die Einrichtungen stehen in den Startlöchern, brauchen aber eine gewisse Vorlaufzeit, um öffnen zu können“, sagt sie. Ein klares Signal sei dringend nötig. Sie erhoffe sich eine vorsichtige Öffnung zur Osterzeit.

Johannes Lohmeyer, Vorstandsvorsitzender des Dresdner Tourismusverbandes wird noch deutlicher: „Wir erleben hier eine desaströse Kommunikation von Bund und Ländern.“ Sachsen habe die „sinnlosesten Regeln“, was die Hotels betreffe. Gerade mal 62 Prozent der Novemberhilfen seien den Betrieben im Freistaat bisher ausgezahlt worden. Lohmeyer bezeichnet die Situation als „unerträglich“ und fordert mehr Professionalität seitens der Politik. Er verweist auf eine Tabelle des Robert-Koch-Instituts (RKI). Dort werden die Faktoren Infektionsrisiko, der Anteil am Infektionsgeschehen und der direkte Einfluss auf schwere Corona-Verläufe im Bereich Hotel als „niedrig“ eingestuft.

Der Einfluss der derzeitigen Schließungen der Hotels auf die Bekämpfung der Pandemie stuft das RKI laut Tabelle als „limitiert“ ein. „Warum also mussten Hotels als erstes schließen und dürfen als letztes wieder öffnen?“, fragt Lohmeyer angesichts der RKI-Einschätzung und bezeichnet die Entscheidungen der Regierung dahingehend als „Willkür“. „25 000 Menschen in Dresden leben vom Tourismus und müssen um Existenzen bangen“, gibt Lohmeyer zu denken und bezeichnet die Tabelle des RKI als „Steilvorlage für eine Klagewelle“. Lobende Worte richtet er an die Stadtverwaltung, die stets bemüht sei, die Branche in der Krise zu unterstützen. Abschließend adaptiert er Ronald Reagans berühmte Worte vor der Berliner Mauer – „tear down this wall“ – und richtet sie an Sachsens Ministerpräsidenten: „Mr. Kretschmer, open our doors.“

Von Lisa-Marie Leuteritz