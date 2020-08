Dresden

Die Coronapandemie hat unser Leben in den letzten Monaten ganz schön auf den Kopf gestellt. Während sich der Alltag in vielen Bereichen wieder weitgehend normalisiert hat, bangen immer noch zahlreiche Branchen um ihre Existenz, dürfen nicht arbeiten, zu keinen Veranstaltungen einladen oder ihre Clubs für Partygäste öffnen. Auch am Vereinsleben geht die Pandemie nicht spurlos vorbei. Besonders hart trifft es die Chorlandschaft. Nicht nur das gemeinsame Singen fehlt, auch das Beisammensein vor und nach den Proben oder die geteilte Aufregung vor den Auftritten.

Singen nur unter strengen Auflagen

Doch untätig bleiben die Sänger deshalb nicht: Es wird fleißig online geprobt, die Stimme mit genügend Abstand draußen geölt und es werden sogar eigene Masken entwickelt, damit endlich wieder zusammen gesungen werden kann. All das ist nur unter strengen Auflagen und einem erarbeiteten Hygienekonzept möglich, welches die Chorleiter immer bei sich haben.

Denn Sänger haben im Zusammenhang mit Corona ein besonderes Problem: Die Viren werden vor allem durch Flüssigkeitspartikel in die Atemwege übertragen. Und diese Tröpfchen und Aerosole werden nicht nur beim Husten und Niesen ausgestoßen, sondern auch beim Sprechen und besonders beim Singen. Gerade in geschlossenen Räumen können diese sich beim Singen schnell konzentrieren und gefährlich werden. An der Berliner Charité forschen Wissenschaftler bereits daran, wie hoch die Aerosolkonzentration beim Singen tatsächlich ist (DNN berichteten). Dort zeigte sich, dass die Anzahl der Aerosole beim Singen 30 Mal höher ist als beim Sprechen. Ein Grund, warum sich die Situation der Chöre wohl so schnell nicht bessern wird. Doch die Dresdner Sänger gehen kreativ und zuversichtlich mit der Situation um.

Herausforderungen im Freien

Hinter dem Palais im Großen Garten füllt es sich allmählich. Fahrräder reihen sich dicht aneinander, die Frauen, denen sie gehören wahren jedoch Abstand. Gelacht und gequatscht wird trotzdem. Die Sangerinnen des Popchors Vocal Berries warten nur noch auf ihre Chorleiterin Susan Forster, dann kann endlich gesungen werden. Nachdem die Leiterin ebenfalls mit dem Fahrrad angebraust kommt, kann es losgehen. Allerdings nicht, ohne vorher noch mal die Aufstellung zu justieren, damit die zwei Meter Mindestabstand auch wirklich eingehalten werden. Dann geht es los mit entspanntem Schulterkreisen, Dehnungen, Atem- und Stimmübungen. Währenddessen trudeln weitere Sängerinnen ein. Während die Vocal Berries ihre ersten Lieder singen, zwischendurch von Susan Forster korrigiert werden, füllt sich die Wiese am Palais immer mehr. Leute bleiben stehen und lauschen dem Chor, manche parken ihr Rad und setzen sich dazu. Lieder wie „Because the Night“ von Patti Smith, „Mambo“ von Herbert Grönemeyer und „Junge“ von den Ärzten verwandeln den Vorplatz des Palais in eine kleine Konzertarena. Natürlich mit Applaus.

Der Popchor Vocal Berries nutzt die Auflagen, um das Singen draußen zu perfektionieren. Hier singen sie am Palais im Großen Garten. Quelle: Lisa-Marie Leuteritz

Nach knapp zwei Stunden schwingen sich die Frauen wieder auf ihre Räder und machen sich auf den Weg nach Hause oder in den Biergarten. Susan Forster bleibt noch und berichtet von den Erfahrungen der letzten Monate. „Wir haben uns weiterentwickelt“, sagt sie. In den Jahren zuvor habe sie sich immer vorgenommen, mit ihrem Chor draußen zu proben. Nun, im siebten Jahr, zwingt sie Corona dazu. Nach vielen Wochen ohne Singen erarbeitete Forster das notwendige Hygienekonzept, welches sie immer im Rucksack dabei hat, und verabredete sich mit ihren Mädels am Ostragehege. „Die Töne fliegen weg, es gibt viel Ablenkung. All das hat uns bei Auftritten draußen immer zu schaffen gemacht“, sagt Forster. Zuvor probten sie zwar schon in kleinen Gruppen in der Striesener Kirche, doch das sei auf Dauer keine Lösung gewesen.

Nun müssen sie lernen, mit den Bedingungen umzugehen, damit sie überhaupt gemeinsam singen können. Bis zum Beginn der Sommerferien probten die Vocal Berries am Japanischen Palais. Da dort nun Palaissommer ist, sind sie zum Palais im Großen Garten gewechselt, wo sie bis zur Sommerpause probten. „Die Sängerinnen stehen so weit auseinander, dass sie quasi für sich alleine singen“, sagt Forster. Für einen Chor, der sich über den gemeinsamen Klang definiert, keine leichte Situation. Auch die Chorleiterin musste sich umstellen: „Hier draußen kann ich nicht auf dem Klavier begleiten. Und ich habe gelernt, auswendig zu dirigieren, weil mir die Notenblätter ständig wegfliegen.“ Der 24-köpfige Popchor hat die besonderen Umstände also genutzt und das Draußensingen gelernt, „gnadenlos durchgeprobt“ und zwei neue Lieder erarbeitet, wie Susan Forster sagt. So soll es nach den Sommerferien auch erstmal weitergehen.

Das verschobene Jubiläum

Klar, Auftritte absagen zu müssen, ist nicht schön. Aber wenn es das Konzert zum 100. Geburtstag des eigenen Chores ist, schmerzt das noch mal mehr. So ist es den Bergfinken ergangen, dem Chor des Sächsischen Bergsteigerbundes. Mehrfach musste er sein Festkonzert im Kulturpalast verschieben, nun soll es am 5. September 2021 stattfinden. „Dann ist der Geburtstag zwar vorbei, wir sind dann aber immer noch 100 Jahre alt“, sieht es Matthias Knorr, Sprecher des Chors, positiv.

Als der Lockdown zur Realität wurde und keine Chorproben mehr möglich waren, reagierte der Vorsitzende Stefan Jacob schnell. Um den Kontakt zu seinen Sängern nicht zu verlieren, nahm er Videos bei sich zu Hause auf. Die rund 100 Sänger konnten sich diese dann bei Youtube ansehen – immer pünktlich zum Probentag. „Normalerweise beginnt unsere Probe 18 Uhr, dann singen wir 45 Minuten und dann folgt die Ansprache des Chorvorstandes. Da werden aktuelle Dinge besprochen, Geburtstage verkündet und anschließend Ständchen gesungen“, berichtet Knorr. Die Ansprache samt Ständchen verlegte Vorstand Stefan Jacob also kurzerhand ins Internet. Virtuell trafen sich die Bergfinken im Anschluss auch hin und wieder, um gemeinsam anzustoßen. „Wir sind nicht nur ein Chor, wir haben auch eine soziale Verantwortung und wollen trotz allem den Kontakt untereinander nicht verlieren“, sagt Knorr.

Stephan Jacob, Vorstand der Bergfinken, hielt mit seinen Sängern über Youtube-Videos Kontakt. Quelle: Sceenshot

Auch das gemeinsame Singen wurde nicht vergessen. Die Chorleiter organisierten virtuelle Proben, bei denen zwar gesungen werden konnte, „vorzeigbar war das aber nicht“, erinnert sich Matthias Knorr. Die Teilnehmer konnten sich nur selbst hören, die Chorleiter sangen vor, konnten jedoch die einzelnen Sänger nicht hören. An dem virtuellen Versuch haben sich vor allem die älteren Sänger beteiligt, „unsere jungen Mitglieder hatten mit Homeoffice und Kinderbetreuung alle Hände voll zu tun und keinen Kopf für den Chor“, sagt Knorr. Auch die Vorstandssitzungen der Bergfinken fanden virtuell statt.

Nachdem es mit dem Onlineproben nicht sonderlich gut klappte, verlegten schließlich auch die Bergfinken ihre Probe nach draußen. Und zwar auf den Konzertplatz Weißer Hirsch. „Drei Meter Abstand zwischen den Sängern, sechs Meter zum Dirigenten, wir waren anfangs schon sehr skeptisch“, erinnert sich Matthias Knorr. Doch das Hallo war groß, als sich rund 90 Bergfinken am Konzertplatz nach so langer Zeit wiedersahen. Durch die großen Abstände haben sie ähnliche Probleme wie die Vocal Berries, berichtet Knorr: „Man hört nur sich selbst beim Singen, das ist schon was anderes. Unser junger Chorleiter nennt es spannend“, sagt Knorr und lacht. Doch endlich kommen die Sänger wieder zusammen und klettern gemeinsam aus dem Loch, in das sie durch den Lockdown ohne das Singen gefallen sind. Und auch die Besucher des Weißen Hirschs haben sich über die kostenlosen Chorkonzerte gefreut.

Nun ist erstmal Sommerpause. Ist die vorbei, steht der große Geburtstag vor der Tür. Doch Corona wird es dann immer noch geben und somit fallen sämtliche Pläne ins Wasser: „Wir hatten so viel geplant, interne Veranstaltungen sowie große Festakte in der Sächsischen Schweiz, das nervt gewaltig“, ist Matthias Knorr ehrlich. Die Sänger sind jedoch optimistisch, dass wenigstens das Weihnachtskonzert in der Annenkirche stattfinden kann. Deshalb wird nach den Sommerferien auch nur noch zwei-, dreimal auf dem Konzertplatz geprobt, dann geht es in die Annenkirche. „Wir dürfen die Kirche nutzen und sind sehr dankbar dafür. Um die Proben dort zu ermöglichen, brauchen wir den gesamten Platz in der Kirche“, sagt Knorr und blickt zuversichtlich in die Zukunft der Bergfinken: „Andere trifft Corona doch viel härter als uns.“

Ein virtueller Versuch

Die Bergfinken waren jedoch nicht der einzige Dresdner Chor, der sich virtuell zum Singen verabredete. Die Online-Möglichkeit nutzte auch der Deutsch-Französische Chor. „Wir probten über das Programm Zoom und teilten den Chor in die einzelnen Stimmgruppen auf“, berichtet Mitglied Reinold Schmitt. Jede Stimmgruppe übte rund 30 Minuten virtuell. „Der Chorleiter hat vorgesungen und jeder Sänger hat nachgesungen“, beschreibt Schmitt die Onlineprobe. Der Leiter konnte dadurch Hinweise geben, welche Akkorde wichtig sind und wie die richtige Tonlage getroffen werden kann. So hat der Chor sogar ganz neue Stücke gelernt. „Es war sehr anstrengend“, erinnert sich Schmitt. Zwischen vier und zehn Sänger sind in einer Stimmgruppe und haben sich so regelmäßig zum Singen verabredet. Nun wollen sie ihre Proben aber auch nach draußen verlegen, sagt Schmitt. Man müsse schauen, wie das Repertoire nach so langer Zeit ohne richtiges Proben überhaupt noch funktioniert. Am 24. August soll es weitergehen.

Simone Lehmann vom Nicodechor Langebrück bemühte sich von Beginn an, das Vereinsleben ihres Chores aufrecht zu erhalten. „Nachdem im März die normalen Chorproben eingestellt werden mussten, habe ich am Aufbau von virtuellen Chorproben gearbeitet“, berichtet sie. Geholfen habe ihr dabei der Austausch mit anderen Chören. Mitte April war es schließlich soweit und die erste Probe über das Videokonferenztool Zoom konnte stattfinden. Ziel war es laut Lehmann, mit dem Chorleiter Vitali Aleshkevich gemeinsam Lieder zu üben, sich mal wieder zu sehen und in Verbindung zu bleiben. Zwar ging aufgrund der begrenzten virtuellen Möglichkeiten nur jeder für sich die Lieder durch, erhielt aber vom Chorleiter immer wieder hilfreiche Hinweise. Am Ende wurden alle Aufnahmen an den Chorleiter gesendet und tontechnisch zusammengeschnitten. Pflicht war die Teilnahme an den virtuellen Proben keineswegs. „Daher freute es uns umso mehr, dass sich fast die Hälfte des Chores daran beteiligte und dabei das Alter keine Rolle spielte“, berichtet Simone Lehmann. Auch Mitglieder mit über 70 und 80 Jahren nahmen an den virtuellen Proben teil.

Inzwischen haben sie von der Ortschaft Langebrück einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen, in dem das Proben mit Abstand möglich ist. Wenn dieser mal belegt ist, singt der Nicodechor auf dem Sportplatz oder woanders im Freien, sagt Simone Lehmann. Sie kämpft nun um Auftrittsmöglichkeiten für ihren Chor. Am 16. August wollen sie „ganz locker“ am Wanderweg Höhe Marienmühle singen. Simone Lehmann hofft, dass auch andere Branchen und Vereine Möglichkeiten finden, weiterzumachen. Vielleicht könne man sich auch verbinden und gegenseitig unterstützen, hofft sie. Ihr Ratschlag: „Nicht ängstlich herangehen, sondern unter Einhaltung der Maßnahmen Lösungen finden.“

Not macht erfinderisch

Beim Dresdner Jazzchor ging alles ganz schnell: Nachdem im März alle Auftritte abgesagt wurden und gemeinsames Proben nicht mehr möglich war, richtete Chorleiter Michael Blessing direkt die Online-Alternative mittels Zoom ein. „Bis Mitte Juni probten wir virtuell“, erinnert sich Chormitglied Franziska Kipsch. In dieser Zeit lernten sie sogar ein neues Stück für die Weihnachtszeit und übten fleißig an ihren Stimmen. Trotzdem sei auch hier aufgrund der Verzögerungen bei der Online-Übertragung kein gemeinsames Singen möglich gewesen.

Doch das hat nun ein Ende, wie Franziska Kipsch erzählt: „Seit Mitte Juni proben wir endlich wieder live, aber unter entsprechenden Sicherheitsbedingungen.“ So wurden die rund 50 Mitglieder des Jazzchors in zwei Gruppen aufgeteilt, damit das Hygienekonzept und die drei Meter Abstand zwischen den Sängern in der St. Joseph-Kirche umsetzbar sind. Die Proben sind in A- und B-Wochen unterteilt. Die Gruppe, die gerade nicht dran ist, kann die Probe weiterhin von zu Hause aus online verfolgen und so auch mitarbeiten.

Der Jazzchor Dresden Quelle: Jazzchor Dresden

Für die Proben in der Kirche haben die Mitglieder außerdem eigene Masken entwickelt. Denn das Problem der herkömmlichen Masken sei, dass gerade beim Singen Luft in alle Richtungen entweicht und ausladende Mundbewegungen kaum möglich seien, da die Masken dann verrutschen. Also experimentierte der Jazzchor mit verschiedenen Stoffgrößen und Bändern.

Die Masken hat der Jazzchor selbst entwickelt. Quelle: Jazzchor Dresden

Herausgekommen sind Masken, die größer sind als herkömmliche Exemplare. An den Seiten haben sie einen Gummizug, der das Raffen der Masken ermöglicht. Außerdem wurde viel mehr Stoff verarbeitet, damit der Mund darunter auch ordentlich bewegt werden kann. Durch einen Draht am oberen Rand lässt sich die Maske an das Gesicht anpassen. Unten schließt sie erst am Kehlkopf ab, ist somit an allen Seiten dicht. Die Masken sind nun die stetigen Begleiter bei den Proben in der Kirche. Bald will auch der Jazzchor seine kommenden zwei Proben nach draußen verlegen und „danach werden wir sehen“, sagt Franziska Kipsch. Den Optimismus verliert sie nicht: „Auch wenn es nicht einfach ist und nahezu alle Konzerte in diesem Jahr abgesagt sind, ist der Zusammenhalt im Chor dennoch ungebrochen und die Freude, zusammen zu singen, riesig.“

Von Lisa-Marie Leuteritz