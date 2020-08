Dresden

Das Immobilienunternehmen Vonovia beginnt im August mit den Sanierungsarbeiten der Wohngebäude am Neustädter Markt. Das kündigte jetzt Vonovia-Regionalleiter Alexander Wuttke an. „Die Häuser sind in den 1970er Jahren gebaut worden. So sehen sie teilweise noch aus. Wir wollen unsere Bestände in dieser besonderen Lage erneuern.“

In den Hausnummern Neustädter Markt 11 bis 14 – das ist der Gebäudekomplex, in dem sich auch das Eiscafé Venezia befindet – sollen die Elektro-Anlagen außerhalb der Wohnungen instandgesetzt werden. Ab September will Vonovia in den Gebäuden neue Wasserleitungen einbauen.

Wichtigster Wunsch: Bezahlbare Mieten

Gleichzeitig plant das Unternehmen umfangreiche Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten in den Wohngebäuden. Dafür hatte Vonovia im Januar und Februar die Mieter zu einem Planungsladen eingeladen, um deren Wünsche erfassen zu können. Rund 200 Mieter und Anwohner des Neustädter Marktes kamen zu den Gesprächen, jetzt hat Vonovia die Anliegen ausgewertet.

Wichtigster Punkt: Die Mieten sollen bezahlbar bleiben, wünschen sich die Mieter. Daneben zählen Sauberkeit, Ordnung und ein modernes Wohnumfeld zu den am häufigsten genannten Anliegen. Wuttke versprach: „Bezahlbare Mieten sind für uns die oberste Leitlinie. Es geht uns nicht um eine Luxussanierung. Jeder, der heute am Neustädter Markt wohnt, soll es auch in Zukunft können.“

Brunnen befinden sich in der Hand der Stadt

Ob das Unternehmen Aufzüge in die Wohngebäude einbaut, ist noch offen. „Das müssen wir prüfen und die Kosten auf den Prüfstand stellen“, so der Regionalleiter. „Wir werden alle eingebrachten Ideen auf Umsetzbarkeit prüfen“, versprach er. Eines könne Vonovia aber nicht leisten: Die Brunnen am Neustädter Markt reaktivieren. „Diese befinden sich in der Hand der Stadt. Wir können in den Planungsgesprächen nur immer wieder auf den Mieterwunsch hinweisen.“

Wann die Gebäude auf der Seite, an der sich das Brauhaus Watzke befindet, saniert werden können, steht noch nicht fest. Die Stadt prüft einen Durchbruch zur Rähnitzgasse. So lange nicht feststeht, ob der Plan verfolgt werden soll und welche Konsequenzen dieser hat, kann Vonovia die Sanierung nicht vorantreiben. Ein Durchbruch auf der Venezia-Seite wurde von der Verwaltung bereits verbindlich verworfen.

Von Thomas Baumann-Hartwig