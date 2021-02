Dresden

Kindertagesstätten und Grundschulen dürfen wieder öffnen. Im Interview erklärt Sabine Bibas, Leiterin des Eigenbetriebs Kindertageseinrichtungen, was Eltern und Kinder erwartet.

Frage: Am Montag öffnen die Kitas und Horte. Wie viel Arbeit liegt noch vor Ihnen?

Sabine Bibas: Im vorigen Jahr war es schwieriger, nach dem Lockdown wieder zu öffnen. Jetzt wissen wir ja, was auf uns zukommt. Wir haben die Einrichtungen darauf vorbereitet. Die Dienstplanung ist auf den eingeschränkten Regelbetrieb ausgerichtet.

Was überwiegt? Die Freude über die Öffnung oder die Sorge vor Corona-Ausbrüchen?

Wir sind wirklich froh, wieder öffnen zu können. Die Kinder finden endlich wieder Spielkameraden, die Eltern werden entlastet.

Wie haben die Kitas ab Montag geöffnet?

Öffnungszeiten von 6 bis 18 Uhr können wir im eingeschränkten Regelbetrieb mit festen Gruppen nicht anbieten. Wir haben nicht pauschal festgelegt, wie die Kitas öffnen sollen. Sondern das wird sich nach dem Bedarf der Eltern in den Einrichtungen richten. Wir wissen, dass es für die Eltern schwieriger werden könnte, die Kinder in der Notbetreuung hatten, weil da die Öffnung von 6 bis 18 Uhr möglich war. Aber da haben eben auch nur zwischen 15 und 21 Prozent der Kinder die Einrichtungen besucht. Mit 100 Prozent Belegung und festen Gruppen bekommen wir zwölf Stunden Betreuung nicht hin.

Haben Sie eine Teststrategie für Ihr Personal?

Wir haben fast 4000 Beschäftigte. Regelmäßige Tests sind nicht zu leisten. Wenn ein Fall in einer Einrichtung auftritt, legt das Gesundheitsamt fest, wer sich testen lassen muss. Wir bieten dann auch allen anderen Beschäftigten der Einrichtung Tests an. Wir haben ausreichend Tests in den Einrichtungen vorrätig und auch Mitarbeiter, die im Erstberuf Altenpfleger oder Krankenschwester sind. Das Kultusministerium hat außerdem allen Erzieherinnen und Erziehern einmalig die Möglichkeit angeboten, sich testen zu lassen.

Werden kleine Kinder Probleme haben, sich nach Wochen zu Hause wieder an die Krippe zu gewöhnen?

Das war beim letzten Mal nicht so dramatisch, wie man sich das vorgestellt hat. Wir haben Fachkräfte in den Einrichtungen, die diese Situationen bewältigen werden, auch wenn mal ein Tränchen fließt. Und je älter die Kinder sind, um so mehr scharren sie mit den Füßen und wollen endlich wieder ihre Spielkameraden treffen.

Was haben eigentlich die Beschäftigten im Lockdown gemacht?

Einige waren in der Notbetreuung tätig. Andere haben von zu Hause aus den Kontakt mit den Kindern gehalten. Da gab es verschiedenste Formate, viele waren sehr kreativ. Es war auch mal Zeit, die Schreibarbeiten zu erledigen, die Portfolios zu bearbeiten und Elterngespräche vorzubereiten.

Wie wird sich das Infektionsgeschehen nach Öffnung der Kitas entwickeln?

Das kann ich nicht beantworten. Wir müssen uns aber auch fragen: Was hat die lange Abwesenheit mit den Kindern und Familien gemacht? Im Lockdown sind viele Familien an ihre Grenzen gekommen. Dazu haben wir auch Eltern, bei denen man sich Sorgen macht, dass die Kinder abgehängt werden. Welche Anregungen haben diese Kinder im Lockdown bekommen? Jetzt besteht für die Familien die Möglichkeit, Struktur in den Alltag zu bekommen. Und die Kinder können sich mit Gleichaltrigen austauschen.

Was macht Corona eigentlich mit dem Kita-Personal?

Die Kolleginnen und Kollegen bemühen sich im Sinne der Kinder, ein Stück weit Normalität herzustellen. Egal, wie lange uns Corona noch beschäftigen wird, bestimmte Hygienekonzepte sollten bleiben. Da sind wir für andere Infektionskrankheiten jetzt besser aufgestellt als früher. Es ist ja kein Zufall, dass Grippe oder Röteln in diesem Jahr wenig verbreitet sind. Bestimmte Vorsichtsmaßnahmen sollten wir beibehalten.

Von Thomas Baumann-Hartwig