Dresden

Die Stadtverwaltung hat mit ihren dezentralen Impfangeboten über 700 Menschen erreicht. Diese Zwischenbilanz zog Frank Bauer, Leiter des städtischen Gesundheitsamtes, auf Anfrage der DNN. Schon bei der ersten Impfaktion vor dem ersten Heimspiel von Dynamo Dresden am Deutschen Hygiene-Museum ließen sich 186 Personen impfen.

„Das ist eine sehr gute Resonanz“

Am vergangenen Sonnabend waren mobile Impfteams vor zwei Baumärkten präsent, hier erhielten laut Bauer 450 Personen eine Impfung. Am ersten Tag der Impfaktion im Sozialamt an der Junghansstraße ließen sich 78 Personen impfen. Hier ist das Impfteam noch bis zum Freitag jeweils von 8 bis 16 Uhr vor Ort.

„Das ist eine sehr gute Resonanz und wir sind dankbar, dass selbst einige Wartezeiten die Impfbereitschaft nicht mindern“, erklärte der Amtsleiter. Für alle Aktionen gelte: „Niedrigschwellig und ohne Termin.“ Interessenten müssten lediglich Chipkarte oder einen Ausweis/Pass vorlegen sowie den Impfausweis, falls vorhanden.

1350 freie Impftermine vom 5. bis zum 17. August im Impfzentrum

Das Impfzentrum in Dresden im Messegelände bietet vom 5. bis zum 17. August 1350 freie Impftermine an. Interessenten können sich dort ab 14 Uhr auch ohne Termin impfen lassen. In Sachsen sind nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts 47,9 Prozent der Einwohner zweifach geimpft. Nähere Angaben zum Stand der Immunisierungen in Dresden liegen den Behörden gegenwärtig noch nicht vor. Das sächsische Sozialministerium hat zuletzt auch die Übersicht über die in den einzelnen Impfzentren erfolgten Impfungen nicht mehr priorisiert.

Am kommenden Sonnabend startet eine Impfaktion von 10 bis 16 Uhr im Alaunpark am Bischofsweg, am Montag und Dienstag (9. und 10. August) sind Impfungen im Johannstädter Kulturtreff in der Elisenstraße 35 jeweils von 9 bis 17 Uhr möglich. Von Mittwoch bis Sonnabend (11. bis 14. August) gibt es die Möglichkeit, sich jeweils von 10 bis 17 Uhr in der Centrum Galerie impfen zu lassen. Am Sonnabend, 14. August, wird erneut zwischen 16 und 20 Uhr ein Impfzelt vor dem Hygiene-Museum aufgebaut.

Die dezentrale Impfaktion wird in den nächsten Wochen fortgesetzt.

Internet weitere Impftermine unter: www.dresden.de/corona

Von Thomas Baumann-Hartwig