Dresden

Es waren schockierende Bilder: Anfang des Jahres stapelten sich im Krematorium Tolkewitz die Särge. In der zweiten Coronawelle reichten die Kapazitäten nicht aus, um Verstorbene zeitnah zu kremieren. Die Stadtverwaltung musste sogar eine städtische Lagerhalle in Reick nutzen, um Särge zu lagern.

Mehrkosten in Höhe von fast 240 000 Euro

Inzwischen hat sich die Zahl der Anlieferungen von Verstorbenen in Tolkewitz wieder normalisiert, heißt es aus dem Geschäftsbereich Umwelt und Kommunalwirtschaft von Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Bündnis 90/Die Grünen). „Die Zahl ist den Infektionszahlen gefolgt.“

Allein zwischen November 2020 und März 2021 wurden in Tolkewitz 6288 Verstorbene eingeäschert. Zum Vergleich: 2019 waren es 9685 Einäscherungen in Tolkewitz, 2018 lag die Zahl bei 10 416. Im vergangenen Jahr wurden 10 700 Tote dort verbrannt. Von November bis März musste die Landeshauptstadt 1298 Verstorbene in anderen Krematorien verbrennen lassen. Für die sogenannten Fremdeinäscherungen sind Mehrkosten in Höhe von fast 240 000 Euro entstanden. So mussten die Verstorbenen teils bis nach Niedersachsen gebracht werden.

Zusätzliche Kühlräume eingebaut

Die Mehrkosten werden aber durch höhere Erlöse im Eigenbetrieb städtisches Bestattungswesen vollständig kompensiert, so die Umweltbürgermeisterin. „Aufgrund der Pandemiesituation kam es ne­ben der Vielzahl von Problemen und entstandenen Mehrkosten auch zu einer sehr hohen Auslastung des städtischen Krematoriums und des städtischen Bestattungswesens. Infolgedessen konnten im Geschäftsjahr 2020 und im ersten Quartal 2021 deutlich überplanmäßige wirtschaftliche Ergebnisse erreicht werden, sodass eine Finanzierung der entstandenen Mehrkosten aus den Mittel des Eigenbetriebes Städtisches Friedhofs- und Bestattungswesen möglich ist.“

Dresden hat auch trotz der Normalisierung ein Problem gelöst, das sich im Januar fast zugespitzt hätte: Die Lagerkapazitäten wurden so knapp, dass es bei einem Temperatursprung Probleme gegeben hätte, da die Lagerhalle in Reick nicht über Kühlkapazitäten verfügte. In einem Seitengebäude des Krematoriums Tolkewitz wurden zusätzliche Kühlräume eingebaut, erklärte Jähnigen.

Von Thomas Baumann-Hartwig