Die Wohnungsmieten in Dresden sind in den vergangenen zwei Jahren durchschnittlich um 2,9 Prozent gestiegen. Das steht im neuen Dresdner Mietspiegel, der jetzt laut Stadtverwaltung druckfrisch vorliegt. Rein rechnerisch stieg die Dresdner Durchschnittsmiete von 6,48 Euro pro Quadratmeter im Jahr 2018 auf 6,67 Euro pro Quadratmeter in diesem Jahr.

Wie viele günstige Wohnungen gibt es noch?

Aber der günstige Wohnraum wird immer knapper: Lagen zur Mietspiegelbefragung 2018 noch 36 Prozent der Wohnungen bei Mieten unter sechs Euro pro Quadratmeter, sind es jetzt nur noch 31 Prozent. Gestiegen ist dagegen der Anteil der Wohnungen mit hochpreisigen Mieten von über acht Euro pro Quadratmeter von zehn auf 14 Prozent.

Wo kostet es am meisten und wo am wenigsten?

Die Mieten sind je nach Lage, Baujahr, Größe und Ausstattung der Wohnung sehr unterschiedlich. Die höchsten Mieten mit durchschnittlich 9,98 Euro pro Quadratmeter werden für Neubauwohnungen ab Baujahr 2010 gezahlt. Die geringsten Mieten entfallen auf Wohngebäude, die zwischen 1970 und 1990 errichtet wurden. Hier werden durchschnittlich 5,86 Euro pro Quadratmeter gefordert.

Wie liegt Dresden im deutschlandweiten Vergleich?

Die ortsübliche Vergleichsmiete in Sachsens Landeshauptstadt liegt im Mittelfeld der deutschen Großstädte. In München (11,69 Euro pro Quadratmeter), Hamburg (8,66 Euro pro Quadratmeter) oder Freiburg (8,56 Euro pro Quadratmeter) fallen im Durchschnitt wesentlich höhere Mieten an als in Dresden.

Wer hat am Mietspiegel mitgewirkt?

Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann ( Die Linke) bedankte sich bei allen Mietern sowie Dresdner Wohnungsunternehmen, die an der Umfrage teilgenommen haben. „Sie haben einen wichtigen Beitrag geleistet, damit der qualifizierte Dresdner Mietspiegel den Wohnungsmarkt korrekt abbildet“. Rund 4000 Mieter lieferten Angaben zu ihren Wohnungen. Von Wohnungsunternehmen konnten Daten zu 1000 Wohnungen ausgewertet werden. Auf dieser Datenbasis hat das Bochumer Institut InWIS Forschung & Beratung den Mietspiegel nach wissenschaftlichen Grundsätzen erstellt. Interessenvertreter der Mieter und Vermieter haben den Prozess begleitet und den jetzt vorliegenden Mietspiegel anerkannt. Damit liegt für die Landeshauptstadt Dresden ein qualifizierter Mietspiegel vor.

Wofür wird der Mietspiegel gebraucht?

Bei Mieterhöhungsverlangen müssen Vermieter auf diesen Mietspiegel Bezug nehmen. Mieter können eine Mieterhöhung ablehnen, wenn diese über der im Mietspiegel ausgewiesenen Spanne der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Der Mietspiegel trägt dazu bei, Streit zwischen den Mietvertragsparteien, der sich aus Unkenntnis des Mietpreisgefüges ergeben kann, beizulegen und gerichtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden.

Wo bekommt man den Mietspiegel ?

Der qualifizierte Dresdner Mietspiegel 2021 gilt vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2022. Die Mietspiegelbroschüre ist für zwei Euro in allen Bürgerbüros und den Stadtkassenstellen erhältlich. Der Download der Broschüre von www.dresden.de/mietspiegel ist kostenlos. Ab 1. Januar 2021 können Interessenten auf der Webseite schnell und sicher die ortsübliche Vergleichsmiete einer Wohnung ermitteln.

Weitere Informationen: www.dresden.de/mietspiegel

Von Thomas Baumann-Hartwig