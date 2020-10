Dresden

Ein locker gespanntes Gitternetz, das sich in der Innenstadt zu einem dichten Gewirr schwarzer Linien zusammenzieht – so lässt sich der Plan beschreiben, den die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) 1933 mit dem Titel „Straßenbahn- und Kraftomnibus-Linien“ veröffentlichten. Statt Haltestellen sind auf diesem Liniennetzplan wichtige Plätze oder Wegmarken bezeichnet, etwa der Schloßplatz oder die Heidenschanze am Plauenschen Grund. Und weil damals wie heute Linien und Haltestellen im Stadtzentrum deutlich dichter aneinander liegen, sind die Bezeichnungen dort kaum zu erkennen – in so kleiner Schrift sind sie vermerkt, damit alles Platz findet.

Blickt Grafikerin Claudia Spitzer auf diesen Plan, muss sie mit dem Kopf schütteln. Sie ist bei den DVB für die Gestaltung der aktuellen Liniennetzpläne verantwortlich, die sich nicht nur durch ihre Farbigkeit deutlich von ihrem Vorgänger aus dem Jahr 1933 unterscheiden. Obwohl die Linienübersicht heute deutlich mehr Informationen transportiert – neben der gewachsenen Anzahl an Straßenbahn- und Buslinien sowie Haltestellen sind auch die S-Bahnlinien und Regionalbahnen vermerkt – sind sie deutlich einfacher zu lesen.

1933 gab es die Revolution in der Welt der Netzplaner

Das hat mit einem Kniff zu tun, den der Brite Harry Beck 1933 in die Welt der Netzplaner brachte. Von ihm stammt der erste Plan für die Londoner U-Bahn, der sich weitgehend von der Stadttopographie löste. Seither verortet nur noch die Themse die unterirdisch verlaufende Tube in der britischen Kapitale. Nach und nach übernahmen auch andere das Vorbild – auch die DVB zeichnen heute von Dresden ein ganz anderes Bild, als es herkömmliche Stadtpläne wiedergeben.

Die damals etablierten Regeln bestimmen noch heute im Wesentlichen die Arbeit von Claudia Spitzer. So hält einzig der stilisierte Verlauf der Elbe den Liniennetzplan im Dresdner Elbtal. In der Innenstadt wird der Linienverlauf geweitet, damit alle Informationen Platz finden. Dagegen wird in Richtung Stadtrand, wo es von Haus aus deutlich übersichtlicher zugeht, der Linienverlauf gestaucht. Statt Stadtplätzen werden die Haltestellen und Endstationen benannt. Die Linien selbst folgen nicht wie die echten Straßenbahnen den Schnörkeln des Straßennetzes, sondern sind gerade Linien, die mit rechten oder 45-Grad-Winkeln verlaufen und sich zu einem Netz kreuzen. Das seien nicht unbedingt feststehende Regeln, meint Claudia Spitzer. Man folge da der Erfahrung und dem, was sich bei Befragungen als besonders einfach lesbar herausgestellt hat.

Ende der 1990er spielten Netzpläne auch Reiseführer

Wobei immer mal wieder Moden einziehen. So waren vor Jahren noch runde Formen en vogue, wie etwa auf den Netzplänen zu sehen ist, die in den späten 1990er Jahren entstanden. Damals fand auch viel mehr Stadttopographie Eingang in den Plan. Unter anderem sind die Lage des Großen Gartens, der Elbschlösser und des Fernsehturms vermerkt. Heutzutage platziert Claudia Spitzer nur noch die Frauenkirche in der Mitte des Netzplans – als heimlichen Nabel der Stadt.

Ein bis zwei Mal im Jahr arbeitet Claudia Spitzer den Liniennetzplan um. „Vor allem, wenn Baustellen den Verlauf mehrerer Linien verändern“, sagt sie. Beispiel dafür ist die Bautzner Straße, auf der ab dem Waldschlößchen Busse den Verkehr der Linie 11 ersetzen. Kleinere Baustellen werden dagegen nicht im Plan vermerkt, weil sie zu kurzlebig sind – für sie gibt es Baustellenpläne, die auch Claudia Spitzer erstellt. „Wir können nicht für jedes Vorhaben alle Pläne in den Fahrzeugen und Haltestellenunterständen austauschen“, begründet sie. Allein 700 Wartehäuschen sind mit den Plänen ausgerüstet, dazu hängen in 141 Bussen und 476 Straßenbahnen bis zu vier Pläne. Hinzu kommen Taschenpläne in wechselnder Auflage. Vielleicht ist der Dresdner Liniennetzplan nicht ganz so markant wie der von der Londoner U-Bahn, der auch auf Souvenirs der Stadt auftaucht – aber mit ihm prägen die DVB das Bild der Stadt.

Von Uwe Hofmann