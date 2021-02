Dresden

Lukas Schmidt (Name geändert) arbeitet als Fahrradkurier. Er ist auf ein funktionierendes Fahrrad angewiesen. Der junge Mann legte selbst Hand an – in einer Selbsthilfewerkstatt in Friedrichstadt. Gemeinsam mit einem Kumpel hatte er an einem Sonnabend um 17 Uhr einen Termin gebucht. Nach getaner Arbeit geriet Lukas Schmidt in eine Polizeikontrolle und soll jetzt ein Bußgeld zahlen.

Es wurde später als gedacht

Was war passiert? „Wir haben an unseren Fahrrädern geschraubt und es wurde später als gedacht“, erzählt der junge Mann. Viel zu spät habe er den Heimweg angetreten. „Die Straßen waren wie leer gefegt.“ Zu Hause in der Lößnitzstraße hätten die jungen Männer ihre Fahrräder angeschlossen. In die Wohnung kamen sie nicht mehr.

„Vor dem Haus hielten zwei Streifenwagen der Polizei“, schildert Schmidt. „Die Beamten kamen auf den Hinterhof und klärten uns über den Regelverstoß auf.“ Denn ab 22 Uhr ist Ausgangssperre, es war 0.30 Uhr. „Die Aufnahme der Personalien dauerte mindestens 15 Minuten. Während dieser Zeit waren wir von drei Polizisten eingekesselt. Zwei weitere haben unsere Fahrräder untersucht und mit ihren Taschenlampen in die Zwischenräume von den im Hof parkenden Autos geleuchtet“, so der junge Mann.

Acht Polizisten waren plötzlich da

Mindestens acht Polizisten seien im Einsatz gewesen, um das Fehlverhalten der jungen Leute zu untersuchen. „Ich hatte den ganzen Tag über Kontakt mit drei Menschen aus zwei verschiedenen Haushalten. Diese acht Polizisten waren für mich die höchste Infektionsgefahr des Tages“, meint der junge Mann. Auch wenn die Beamten ordnungsgemäß Mund-Nase-Bedeckung getragen hätten.

„Ich sehe da keine Verhältnismäßigkeit“

„Ich ärgere mich nach wie vor über Art und Weise des Vorgehens“, bekennt Lukas Schmidt. „Ist es wirklich notwendig, mit acht Polizisten einen Verstoß gegen die nächtliche Ausgangssperre zu ahnden?“ Zumal die beiden Betroffenen direkt vor ihrer Haustür gestanden hätten. „War es notwendig, uns einzukesseln und mit Taschenlampen unsere Habseligkeiten zu durchsuchen?“, fragt der junge Dresdner. „Ich sehe da keine Verhältnismäßigkeit. Warum wurden wir noch unmittelbar vor der Haustür abgefangen?“

50 Bereitschaftspolizisten täglich im Einsatz

Die konkrete Situation könne er nicht nachvollziehen, erklärte Polizeisprecher Marko Laske. „Wir führen tagtäglich Corona-Kontrollen durch. Das geschieht im normalen Streifendienst, aber auch mit gezielten Kontrollen, bei denen wir von Kollegen der Bereitschaftspolizei unterstützt werden.“ Gut 50 Bereitschaftspolizisten seien in Dresden im Einsatz.

„Wir wollen niemanden kriminalisieren“

Die Dresdner Polizei habe festgelegt: Bei den Kontrollen werde die „Uniform täglicher Dienst“ getragen und nicht der Einsatzanzug. „Wir wollen niemanden kriminalisieren und kein martialisches Auftreten an den Tag legen.“ Die Kollegen der Bereitschaftspolizei seien meist in Gruppenstärke unterwegs. „Das sind dann in der Regel acht Personen.“

Viel Verständnis für die Kontrollen

Es würden aber auch Zweier- oder Dreierteams Streife laufen, sagt Laske. „Da gibt es keine Normierung.“ Würden nach 22 Uhr Personen angetroffen, würden die Beamten nach dem Grund für den Aufenthalt im Freien fragen. „Wenn keine triftigen Gründe angegeben werden, dann erstatten die Kollegen eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.“

Die Kontrollen würden grundsätzlich auf Verständnis in der Bevölkerung stoßen, sagt der Polizeisprecher. „Nur in absoluten Ausnahmefällen registrieren wir aggressives Verhalten gegenüber unseren Kollegen.“ Für die Kontrollen würde sich die Polizei naturgemäß Gebiete mit mehr Personenbewegungen aussuchen, also tagsüber eher die Altstadt und nachts die Neustadt. „Schwerpunkte, an denen es besonders viele Verstöße gibt, haben wir noch nicht registriert“, so Laske.

