Dresden

Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden will Maßstäbe setzen in Sachen nachhaltiges Bauen. Geschäftsführer Steffen Jäckel erklärt im Interview seine Überlegungen und das größte Problem für den sozialen Wohnungsbau.

Die noch junge kommunale Wohnungsgesellschaft wächst von Jahr zu Jahr. Was können wir in diesem Jahr von der Wohnen in Dresden erwarten?

Steffen Jäckel: Wir werden in diesem Jahr an insgesamt acht Standorten Wohnhäuser fertig stellen. Das bedeutet ein neues Zuhause für gut 200 Haushalte zu geförderten Mieten. Uns geht es aber nicht nur darum, viele Wohnungen zu bauen. Nicht weniger wichtig ist das Know-how für ökologische Standards, das wir uns an den Standorten erarbeitet haben.

WiD-Geschäftsführer Steffen Jäckel. Quelle: Anja Schneider

Sozialwohnung wird oft mit billig assoziiert. Aber mit nachhaltig? Wie soll das gehen?

Einfach nur neue Wohngebäude zu bauen, war uns und den beteiligten Planern nicht genug. Aber wir mussten uns erst einmal die notwendigen Sachkenntnisse aneignen und die vielen neuen technischen Möglichkeiten auf ihre Tauglichkeit für den sozialen Wohnungsbau prüfen. Finanziell sind uns hier leider keine Freiräume mitgegeben worden. Wir konnten die Fülle an ökologisch möglichen Dingen jeweils nur an einzelnen Standorten umsetzen. Dabei haben wir es aber geschafft, unser Know-how nahezu vollständig aufzubauen.

Was ist darunter zu verstehen?

Wir beherrschen heute die Technologie der Wärmepumpen für die Warmwasseraufbereitung und Heizung schon an drei Standorten. An weiteren zwei Standorten haben wir Gründächer zur Verbesserung der mikroklimatischen Bedingungen in den Wohngebieten gebaut. Aber auch die Versickerung des Regenwassers auf den Grundstücken betreiben wir aktiv. An einem anderen Neubau haben wir die Wärmedämmungen an der Fassade mit einem umweltfreundlichen Material als Ersatz für die auf Erdölbasis hergestellten Dämmstoffe anbringen lassen.

Womit beheizen Sie die Wohngebäude?

Mit dem regionalen Versorger Sachsen Energie haben wir sehr kurzfristig im vierten Quartal 2021 für acht neue Wohnbaustandorte unsere Planungen auf eine besonders ökologische Kombination aus Fernwärme und Wärmepumpentechnologie vor Ort umgestellt. Auf diese Zusammenarbeit sind wir besonders stolz. Zeigt es doch, welchen Mehrwert eine noch kleine städtische Wohnungsbaugesellschaft bereits mit den anderen Netzinfrastrukturen der Landeshauptstadt generieren kann, wenn die Einstellung dies zulässt.

Umweltschutz darf kein „Sondertatbestand“ mehr sein

Ihre Mieter sind finanziell nicht auf Rosen gebettet. Wie organisieren sie Mobilität für die Haushalte?

Mit unseren Netzwerkpartnern teil.Auto und Dresdner Verkehrsbetriebe haben wir auf WiD-Grundstücken Car- und Bikesharing-Angebote geschaffen – nicht nur für unsere Mieter, sondern für die Bewohner des gesamten Stadtteils.

Können Sie sich jetzt auf ihren Lorbeeren ausruhen?

Nein, bei weitem nicht. Als WiD haben wir bereits Anfang 2021 mit dem Umweltbereich der Stadtverwaltung eine freiwillige erste Zielvereinbarung zu verschiedenen ökologischen Ansätzen geschlossen. Das ist der Ansatz, den ich mir wünsche und auch aktiv einwerbe: Technologisch beherrschen wir in Deutschland sehr viel, setzen aber zu wenig im Standard davon ein und um. Wir könnten bei den wichtigen Klimazielen deutlich mehr erreichen, wenn die sinnvollen Möglichkeiten einfach zum Standard erklärt werden und nicht der Umweltschutz zum „Sondertatbestand“ in einem Baugenehmigungsverfahren deklassiert wird. Es wäre auch schön, wenn der gewissenhafte Umgang mit der Ressource Umwelt über staatliche Programme finanziert würde – ohne Diskussionen über die Notwendigkeit. Anders wird das in Zukunft nicht gehen, wenn die Mieten nicht noch weiter steigen sollen.

Welche Probleme bereitet Ihnen die Inflation?

Der Bau und das Angebot von bezahlbaren Mietwohnungen ist auch ein Wachstums- und Stabilitätsfaktor für einen Wissenschafts- und Handwerksstandort wie Dresden. Große Sorgen macht mir die stark inflationäre Entwicklung der Baukosten für Wohngebäude in Sachsen in den vergangenen drei Jahren. Der Baukostenindex beträgt aktuell über 140. Die Finanzierungsmöglichkeiten über das einzige sächsische Förderprogramm für den sozialen Wohnungsbau sind in dieser Zeit um weniger als zehn Prozent gestiegen.

Die Schere klafft bedrohlich auseinander. Können Sie noch kostendeckend bauen?

Für die aktuell fertiggestellten Wohnbaustandorte hat es gerade so gereicht. Wenn die im Baukostenindex ermittelten Preise bei den neuen Bauvorhaben tatsächlich so hoch angeboten werden, wird es in Dresden kaum noch Neubau oder Sanierung von Sozialwohnungen geben – hier sehe ich dringenden Handlungsbedarf. Das betrifft nicht nur die WiD, sondern auch viele Private oder institutionelle Investoren, die Sozialwohnungen errichten wollen. Ich fürchte, dass dies nicht ohne Auswirkungen auf den sächsischen Bausektor bleiben wird, der einen sehr guten Job macht.

Stichwort Wohnen in Dresden Die Wohnen in Dresden (WiD) GmbH & Co KG wurde im September 2017 gegründet. Ziel der Gesellschaft ist es, mit Fördermitteln des Freistaats und Krediten belegungsrechtsgebundene Wohnungen zu bauen. Inzwischen darf das Unternehmen auch einen Anteil frei finanzierter Wohnungen bei einzelnen Vorhaben errichten. Die Landeshauptstadt Dresden steuert bebaubare Grundstücke bei, die der WiD als Kapitaleinlage zur Verfügung gestellt werden. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft hat inzwischen einen Bestand von 568 Wohnungen. Davon sind 194 Wohnungen neu gebaut, 374 Einheiten legte die Stadt aus Sondervermögen in Pieschen und Pillnitz in die Gesellschaft ein. In diesem Jahr werden rund 315 Neubauwohnungen fertig, so dass der Bestand auf über 880 Wohnungen wachsen wird. Die Neubauten der WiD sind über alle Stadtviertel verteilt.

Ich hoffe, dass in diesem Jahr mehrere zusätzliche Förderprogramme für klimafreundliches Bauen die Förderlandschaft auch im sozialen Wohnungsbau ergänzen. Auch eine dauerhafte Absenkung der Umsatzsteuer für den Sozialwohnungsbau halte ich für ein gut geeignetes Steuerungsinstrument, das neben bezahlbaren Mieten auch die Wirtschaft wieder ankurbeln kann.

Von Thomas Baumann-Hartwig