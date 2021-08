Überall wird gebaut, Kies und Sand sind begehrt. Die Kieswerke Borsberg GmbH & Co. KG wollen in Söbrigen ein neues Abbaufeld erschließen. Jetzt sind die Unterlagen beim Sächsischen Oberbergamt. Wie geht es nun weiter? Und ist der Kiesabbau schon gesetzt?

So geht es mit dem geplanten Kiesabbau in Söbrigen weiter

Dresden/Pirna - So geht es mit dem geplanten Kiesabbau in Söbrigen weiter

Dresden/Pirna - So geht es mit dem geplanten Kiesabbau in Söbrigen weiter